Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi bu hafta en düşük 13.661,82 puanı ve en yüksek 14.219,96 puanı gördü. Haftayı önceki hafta kapanışının yüzde 0,23 üzerinde 13.694,19 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının satış fiyatı bu hafta şöyle değişti:

Gram altın yüzde 2,58 düşüşle 6 bin 469 lira,

Çeyrek altın yüzde 2,57 düşüşle 10 bin 836 lira,

Cumhuriyet altını yüzde 2,56 düşüşle 43 bin 592 lira oldu.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,39 arttı; avro yüzde 0,15 düştü. ABD doları haftayı 46,0840 lira, avro 53,3680 liradan kapattı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,26, emeklilik fonları yüzde 0,78 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 1,86’yla hisse senedi fonları oldu.