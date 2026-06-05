Bauchi Polisi Halkla İlişkiler Sorumlusu Nafiu Habib, yaptığı yazılı açıklamada, Fulani çobanlarının, Lanzai köyü çevresinde tarlalarına gübre serpen çiftçilere saldırdığını kaydetti.

Habib, saldırının ardından iki grup arasında çıkan çatışmada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığı bilgisini verdi.

Saldırının, Lanzai köyündeki gençlerin misillemesine yol açtığını anlatan Habib, gençlerin harekete geçerek Fulanilerin yaşadığı Dosho yerleşimine baskın düzenlediğini ifade etti.

Habib, misilleme sırasında yaklaşık 50 kulübenin ateşe verildiğini ve çok sayıda ev eşyasının tahrip edildiğini belirtti.

Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayın kontrol altına alındığını kaydeden Habib, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Nijerya'nın kuzeyi, hayvancılıkla uğraşan Fulani toplulukları ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman yaşanan şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Göçebe Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Batı ve Orta Afrika'nın birçok ülkesine yayılan Fulaniler, yaklaşık 40 milyonluk nüfuslarıyla Afrika'nın en büyük yarı göçebe topluluklarından biri olarak biliniyor.