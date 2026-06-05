Pentagon'un resmi olarak tanınan listesinden yaklaşık 180 din ve inanç sistemini kaldırdığı bildiriliyor.

Military.com'un ulaştığı mayısa ait bir nota göre, Savunma Bakanlığı yaklaşık 211 olan inanç sistemi sayısını bundan böyle 31'e düşürecek.

Savunma Bakanlığı Personel ve Hazırlık Müsteşarı Anthony Tata tarafından imzalandığı bildirilen notta, "Yeni liste, din görevlilerine net ve kolayca erişilebilir bilgiler sunarak, askerlerin dini destek ihtiyaçlarını daha iyi öngörebilmelerini ve askerlerin kişisel inanç ve uygulamalarıyla uyumlu dini destek faaliyetleri sunabilmelerini sağlayacaktır" deniyor.

The Independent, yorum almak için Pentagon'la iletişime geçti.

Eski bir ABD Ordusu din görevlisi, değişiklikleri sert bir dille eleştirdi.

Emekli asker, Military.com'a, "Ordu papazı olmak için elimi kaldırdığımda, anayasayı destekleyeceğime ve savunacağıma yemin ettim" diye konuştu.

ABD Anayasası'nın Birinci Maddesi, herkes için din özgürlüğünü güvence altına alıyor. Ben de buna inanıyordum.

Değişiklikler hakkında, "Bu kesinlikle bir trajedi ve rezalet" diye ekledi.

Bana göre bu, Birleşik Devletler Anayasası'nın ihlali.

Kaynaklara göre ordu, agnostikleri, Budistleri, Hinduları, Müslümanları, Yahudileri ve Sihleri ​​ve çeşitli Hıristiyan mezheplerinin mensuplarını tanımaya devam edecek. Ancak, ateizm, Asatru, deizm, Druidler, Eckankar, Heathenler, Hümanizm, büyücülük gelenekleri, Yeni Çağ kiliseleri, paganizm, Gül-Haççılık, şamanizm, spiritüalizm, Troth, Üniteryen Evrenselcilik ve Wicca dünya görüşleri ve inanç sistemlerini artık tanımayacak.

Çeşitli askeri ortamlarda Hıristiyan dualarının kamuya açık bir şekilde sergilenmesini teşvik eden Savunma Bakanı Pete Hegseth, bu yıl değişikliklerin sinyalini vermişti.

Hegseth martta, "Önceki sistem 200'den epey fazla dini koda ulaşarak şişmişti... Pratik ve kullanışlı değildi ve birçok kod hiç kullanılmadı" demiş ve askeri personelin önemli bir çoğunluğunun dini kodlardan sadece 6'sını kullandığını eklemişti.

Resmi görevlerine sık sık Hıristiyan inancını dahil eden Hegseth, dua ayinlerine liderlik ediyor ve İran'la savaşı dini terimlerle anlatıyor (AFP)



Marttaki açıklamasında Hegseth, askeri din görevlilerinin üniformalarında taktıkları rütbe işaretlerinin dini işaretlerle değiştirileceğini söylemişti.

Bakan, Pentagon'da Hıristiyan dua ayinlerine liderlik ediyor ve ağırlıklı olarak Müslüman olan İran'a karşı savaş hakkında konuşurken gerçek ya da kurgusal İncil ayetlerinden alıntılar yapıyor.

Öte yandan Pentagon, tanıtım videolarında askeri görüntülerle birlikte İncil ayetleri sergiliyor.

Eleştirmenler, Hegseth’in dindarlığının ordunun laik ve partiler üstü olma geleneğine aykırı olduğunu savunuyor.

Din bilimci Matthew D. Taylor, Associated Press'e, "ABD'nin Pete Hegseth liderliğinde askeri güç kullanarak Müslüman bir ülkeye karşı kendi iradesiyle savaşa girmesi, benim gibilerin seçimden önce ve Hegseth'in atama süreci boyunca uyardığı türden bir senaryo" diye konuştu.

Trump yönetiminde görev yapmadan önce Hegseth, Orta Çağ Haçlı Seferleri'ni savunmuştu. Vücudunda Haçlı sembollerini kullanan çok sayıda Hıristiyan dövmesi bulunuyor; bu dövmeler, Hegseth'in onay sürecinde küçük bir skandala yol açmıştı.

Askerlik görevindeyken, beyaz üstünlükçü grupların benzer imgeleri kullandığı göz önüne alındığında, bir meslektaşının Hegseth'i dövmeleri nedeniyle olası bir "içeriden gelen tehdit" diye rapor ettiği bildirilmişti.