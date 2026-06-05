Dikmen’de 53 yaşındaki Mahmut Sert yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 12.00'de Dikmen’deki evinde yaşamını yitirmiş olarak bulunan Mahmut Sert’in (E-53) ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

-Roman Koval’ın ölüm sebebi ileri tetkikler sonucunda belirlenecek

Öte yandan, İskele’de bir otelde 3 Haziran’da yaşamını yitiren Roman Koval’ın (E-43) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Koval’ın ölüm sebebi yapılacak ileri tetkikler sonucunda belirlenecek.

Her iki olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.