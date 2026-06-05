Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “hintkeneviri ve kokain alma ve tasarrufu” suçlarından tutuklanan M.S.S. B ile K.Y.A. A yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Evde Uyuşturucu Bulundu

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Tutku Kızıltaç, 2 Haziran 2026 tarihinde Cürümleri Önleme Şubesi'nin, zanlı B’ın evinde uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldığını söyledi. Polis, aynı gün ekiplerin söz konusu adrese giderek, her iki zanlının birlikte yaşadığı ikametgahta arama yaptığını açıkladı.

Polis, evde yapılan aramada 63 gram hintkeneviri ile 15 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin bulunarak emare alındığını belirtti. Her iki zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Zanlıdan İtiraf Niteliğinde Beyan

Polis, yapılan soruşturmada zanlı M.S.S. B’ın 24 Mayıs tarihinde 135 gram hintkeneviri ve 15 gram kokaini bir şahsın yönlendirmesiyle Lefkoşa’da bir konumdan aldığını, 70 gram hintkenevirini tanımadığı şahıslara sattığını, 15 gram kokaini ise satmaya hazırlandığını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis ayrıca zanlının Nisan ayında da 150 gram hintkeneviri ve 10 gram kokaini yine aynı şahsın yönlendirmesiyle bir konumdan aldığını, 120 gram hintkeneviri ile 10 gram kokaini sattığını, 30 gram hintkenevirini ise yaptığı iş karşılığında kendi içimliği için aldığını söylediğini aktardı.

Telefonlar İncelenecek

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak 2 gün ek tutukluluk süresi alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini söyledi. Alınacak ifadeler bulunduğunu kaydeden polis, zanlıların cep telefonlarının da inceleneceğini belirterek 7 gün ek süre talep etti.

7 Gün Tutukluluk Emri

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.