Girne’de yürütülen Hedef Operasyonu soruşturması kapsamında, meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen iki kişinin Girne ve İskele’de kaldıkları evlerde uyuşturucu, para ve uyuşturucu paketlemede kullanılan malzemeler bulundu.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü uyuşturucu madde tasarrufundan iki kişinin tutuklandığı Hedef Operasyonu’na ilişkin dün yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen B.A.Y. (E-33) ile A.Y.’nin (E-26) evlerinde arama yapıldı.

Zanlıların tasarrufunda 39 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü, tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara, uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 300 ABD Doları, 1380 sterlin, 11 bin 750 euro ve 30 bin TL nakit para ile uyuşturucu paketlemede kullanılan malzemeler bulundu.

- Girne’de araçta uyuşturucu bulundu

Girne’de, bugün sabahın ilk saatlerinde Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli ve Trafik Şube Amirliği ekipleri tarafından şüpheli görülen E.A.K.’nin (E-22) kullanımındaki araçta arama yapıldı.

Aramada, içinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sigara ile araçta yolcu olarak bulunan O.Y.K.’nin (E-21) tasarrufunda yaklaşık üç gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi.

Araç sürücüsü E.A.K. ve araçta yolcu olarak bulunan D.A. (E-22) ve O.Y.K. tutuklandı.

- Elektrikli scooter hırsızlığıyla ilgili iki kişi tutuklandı

İskele-Ercan ana yolu kenarında bulunan ve bir şirkete ait elektrikli scooter, dün saat 04.30'da kimliği meçhul kişi veya kişiler tarafından çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, zanlı olarak görülen R.A. (E-37) ve R.O. (E-35) tespit edilerek, tutuklandı.

- Alsancak’ta kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu

Alsancak’ta dün saat 12.00 sıralarında, L.N.’nin (E-46) kaldığı sitede garaj yaptığı sırada kullandığı kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların kuru otlara düşmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, yaklaşık bir dönümlük alandaki kuru otlar yandı. L.N. tutuklandı.

- Lefkoşa’da ev yangını

Lefkoşa Hürriyet Sokak’ta, bugün saat 02.30'da bir evde yangın çıktı.

Elektrik kablolarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangında dam mertekleri, kapılar, kapı kasaları ve çeşitli eşyalar yandı; ısı ve dumandan dolayı evin tüm duvarları islendi.

- Alkollü sürücünün aracı takla attı…Biri ağır iki yaralı

Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunun 6-7’nci kilometreleri arasında, bugün saat 05.30'da meydana gelen trafik kazasında biri ağır, iki kişi yaralandı.

Kaza, 123 miligram alkollü Yıldıray Tümkaya'nın (E-24), RB 551 plakalı araçla Lefkoşa yönüne seyrettiği sırada sağa meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybedip, yoldan çıkması sonucu meydana geldi. Araç, tarla içindeki toprak set ve akasya ağacına çarptıktan sonra iki takla atıp sağ yan tarafı üzerinde durdu.

Kazada ağır yaralanan sürücü Tümkaya ile araçta yolcu olarak bulunan Zafer Mert Erbaş (E-24), Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tümkaya, daha sonra Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne, Erbaş ise omurilik kırığı teşhisiyle Yeniboğaziçi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek müşahede altına alındı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.