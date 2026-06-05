Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlarından tutuklanan zanlılar S.H.Ş ile S.E, teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Şüpheli Hareketleri Dikkat Çekti

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Doğucan Akdeniz, 26 Mayıs 2026 tarihinde saat 20.00 sıralarında Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı bir ekip tarafından yapılan kontrol sırasında şüpheli hareketler sergileyen zanlıların durdurulduğunu söyledi.

Polis, yapılan kontrolde zanlıların tasarruflarında yaklaşık 800 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu ve zanlıların suçüstü tutuklandığını belirtti.

Soruşturma Tamamlandı

Polis memuru Akdeniz, meseleyle ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların ülkede çalışma izniyle bulunduğunu ifade ederek uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Tutuksuz Yargılanacaklar

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların davalarında hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, haftada bir gün en yakın polis karakoluna giderek ispat-ı vücut yapmalarına, 15’er bin TL nakit teminat yatırmalarına ve KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 700’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Mahkeme, zanlıların belirtilen şartlar altında tutuksuz yargılanmalarına karar verdi.