Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İnciri, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sorunları çözmeye hazır olduklarını vurgulayarak, “Bu memleketi adım adım iyileştireceğiz, her alanda ayağa kaldıracağız” dedi.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, CTP Genel Başkanı İncirli, Vadili’de halkla bir araya geldi, yurttaşların sorun ve taleplerini dinleyerek çözüm önerilerini aktardı.

İncirli’ye Milletvekilleri Fazilet Özdenefe, Fide Kürşat ile Sami Özuslu, Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ve Örgüt Sekreteri Koral Aşam eşlik etti.

-“CTP bu ülkede yaşayan herkes için mücadele ediyor”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli Vadili'de yaptığı konuşmada, CTP’nin yıllardır adalet, demokrasi, eşitlik ve özgürlük mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayarak, partinin hiçbir zaman umudunu ve mücadele azmini kaybetmediğini söyledi.

CTP’nin kimseyi ayrıştırmayan, herkesi kucaklayan bir anlayışa sahip olduğunu vurgu yapan İncirli, “Kimseyi ayırmadan, herkesi kucaklayarak yöneteceğiz. CTP bu ülkede yaşayan herkes için mücadele ediyor” dedi ve bunun en somut örneklerinin CTP’li belediyelerde görüldüğünü kaydetti.

Seçimlere dair de konuşan İncirli, “CTP, bu seçimlerin tümünden zaferle çıkacak” dedi.

İncirli, mali disiplini sağlayacaklarını, üretimi ve istihdamı destekleyeceklerini belirterek, “Kendi ayakları üzerinde duran, kurumları güçlü, insanlara güven veren bir ülke yaratacağız” ifadesini kullandı.

-“Çocukların ve gençlerin ülkelerinde mutlu yaşayabildiği bir düzen kurmak için mücadele ediyoruz”

Ülkede giderek artan mutsuzluk, güvensizlik ve umutsuzluk olduğunu da ileri süren İncirli, CTP’nin yeni bir toplumsal düzen kurma hedefiyle çalıştığını ifade etti. “İnsanların içindeki ümitsizliği tamir edeceğiz” diyen İncirli, halkın geleceğe güvenle bakabildiği, çocukların ve gençlerin ülkelerinde mutlu yaşayabildiği bir düzen kurmak için mücadele ettiklerini söyledi.

İncirli, “Bu partiyi hep birlikte tek başına iktidara taşıyalım. Bu ülkenin geleceğini birlikte kuracağız” dedi.

Geçmişten bugüne partiye emek veren tüm CTP’lileri anan İncirli, memlekete sahip çıkma sorumluluğunu aynı kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

-Latif: “Bölge halkının yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz”

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif de Vadili ile güçlü bağları bulunduğunu ifade ederek, çocukluğundan bu yana bölgenin içinde olduğunu belirtti.

Bölge halkına hizmet etmenin gururunu yaşadığını söyleyen atif, “İnsanlarımızın Vadili’ye dair aidiyet ve farkındalık duygusunu güçlendirmek için çalışıyoruz” diyerek, projelerini anlattı.

Latif, hayata geçirilen çalışmalarla bölge halkının yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti.

-Kayalp: “CTP tek başına iktidar hedefi doğrultusunda kararlılıkla yürüyor”

CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ise, ülkede “yolsuzluk”, “usulsüzlük” ve “yönetim sorunları” olduğunu savunarak, CTP’nin tek başına iktidar hedefi doğrultusunda kararlılıkla yürüdüğünü vurguladı.

“CTP önüne iktidar hedefi koydu ve adım adım kararlılıkla ilerliyor” diyen Kayalp, CTP’nin en büyük gücünün halkla kurduğu güçlü bağlar olduğunu ve örgütlü mücadelenin başarıyı getireceğini söyledi.