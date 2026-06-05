ABD'nin Gerald R. Ford uçak gemisinde martta çıkan yangın, açıklanandan çok daha tehlikeliymiş.

CNN'in haberinde, dünyanın en büyük uçak gemisinde çıkan yangında felaketin eşiğinden dönüldüğü yazılıyor.

Medya kuruluşunun olayla ilgili incelediği videoya dayandırdığı analizinde, askerlerin uyuduğu ranzaların tamamen hasar aldığı, odaların bir kısmının küle döndüğü belirtiliyor.

USS Gerald R. Ford'daki donanma askerlerinden biri, "Geminin gerçekten batacağını sandım" diyor.

Adının paylaşılmaması kaydıyla konuşan üst düzey bir yetkili, geminin yangın söndürme sisteminin devreye girmediğini, askerlerin kendi çabalarıyla alevleri söndürmeye çalıştığını söylüyor.

Mürettebatın yangını söndürmesi yaklaşık 30 saat sürmüş, yaklaşık 600 ranzada hasar meydana gelmiş.

Yangın sırasında savaş gemisi, İran'a yönelik ABD-İsrail harekatı kapsamında Kızıldeniz'e konuşlandırılmıştı.

ABD donanmasından olayla ilgili yapılan açıklamada, geminin ana çamaşırhanesinde yangın çıktığı, alevlerin kontrol altına alındığı, iki denizcinin hafif yaralandığı bildirilmişti.

Olayın ayrıca İran savaşıyla ilgili olmadığı aktarılmıştı.

Donanmadan CNN'e gönderilen açıklamada "yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü" belirtildi.

ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'ya düzenlediği baskın kapsamında Karayipler'e de konuşlandırılan savaş gemisindeki denizcilerden biri şunları söylüyor:

Durum bu kadar kötüye gitmemeliydi. Gemideki yangın söndürme sistemi alevleri söndürmüş olmalıydı. Ben de dahil herkes yangını söndürmek için büyük çaba harcadı.

Donanmadan martta yapılan açıklamada, tahrik sisteminde herhangi bir hasar oluşmadığı, geminin "tamamen faal durumda" olduğu bildirmişti.

Ancak Deniz Kuvvetleri Harekat Komutanı Amiral Daryl Caudle, nisandaki açıklamasında geminin onarım için Yunanistan'daki bir limana yanaştığını belirtmişti.