Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Cumhuriyet Meclisi’nde yine kafa bulandıran tartışmaları izledik dün itibarıyla...

Bu iş artık tamamen hükümet-muhalefet kavgasına döndü ya da dönüştürüldü!

Muhalefet bombalıyor kurumun ne kadar zarar ettiğini açıklıyor...

İktidar da kurumun akaryakıt alımlarında zarar etmediğini aksine kar bile ettiğini söylüyor!

Kamuoyunun da kafası karıştıkça karışıyor...

Bunların tümü de artık sadece kısır tartışmalar olarak ortada duruyor!

Vatandaş kime inanacağını şaşırdı...

Devlete olan inanç da her geçen gün eriyor!

Aslında konu tamamen bir matematik sorusundan ibaret...

Siyasiler yalan söyler ama rakamlar asla söylemez!

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Neredeyse iki yıla yakın oldu...

Başbakan Üstel, kendisine bağlı Başbakanlık Denetleme Kurumu’na talimat verdi!

Kurum başkanı Halil Talaykurt da birkaç ay süren bir çalışmayı hazırlayıp dosya halinde Başbakanlığa iletti...

Üstel, eğer kurumun zarar görmesinde ihmali olanlar varsa bunların ortaya çıkması için o dönem büyük hassasiyet gösterdi!

Gösterdi ama soruşturma bir türlü başlatılmadı...

Polise ve yargıya verdik denildi sadece!

İyide verildi de ne oldu?

Yargıda çeşitli nedenlerle yaşanan eksiklikler bir türlü giderilemeyince çok önemli dosyalar raflarda bekledikçe bekliyor kim bilir belki de kasıtlı bekletiliyor...

Hoş kasıt konusunu aklımızdan bile geçirmiyoruz ama mahkemelerde hala 10 yıl öncesinin dosyaları bile bekliyorsa insanın aklından bazı tin gözlükler geçmiyor değil yani...

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Yargı bu ülkenin en güvenilir kurumlarının başında geliyor...

Vatandaş siyasete güvenmiyor ama KKTC Mahkemelerine güveniyor!

Hatta çoğu kez çetrefelli konular gündem olunca iyi ki yargımız var diyor...

Bu güven de elbette hepimizin gururu oluyor!

Sahi Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik mahkemelerin sıkıntılarını ve eksiklikleri zaman zaman dile getirdiği halde devlet en güvenilir kurumunun sorunlarına niye kulak tıkıyor ki işte bunu anlamak çok güçtür...

En güvenilir bir kurum niye bu kadar ihmal ediliyor, hükümetler için adalet sağlayanların hiç mi değeri yok!

Garip ötesi bir durumdur bu...

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Alın size işte Kıb-Tek soruşturma dosyası...

Her şey hazır ama yargıya takılmış durumda!

Meclis kürsüsünden her kafadan ses çıkıp siyasi atışmaya dönerken yargının sessizliği kabul edilemez...

Toplum olarak artık kürsüde sonucu olmayan hiçbir işe yaramayan tartışmalar dinlemek istemiyor çünkü kimin doğru kimin yanlış söylediğine karar veremiyoruz!

Yolsuzluk, hırsızlık, hortumculuk varsa vardır ve bu konuda sonsözü yargımız söyler...

Hani klasik bir söz vardır ya geç gelen adalet, adalet değildir diye!

Bunu diyen ne kadar doğru söylemiş...

Bu arada yargının vereceği karara en fazla da hükümetlerin ihtiyacı vardır!

Devlete olan güvenin pekişmesi de çok ayrı ama çok da önemli bir konudur...

Bilmem anlatabildik mi derdimizi?

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MESAJ KUTUSU

Sayın Sadık GARDİYANOĞLU, ülkede onlarca sanal bet sitesinin bünyelerinde yüzlerce kayıtsız personel çalıştırdığını biliyor muydunuz? Bu arada bazıları öğrencileri de çalıştırmaya başladılar zamanında önlem almazsanız bu iş çığırından çıkacak gibi gözüküyor...

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Sayın Sibel TATAR, el değiştirecek olan kanalınızdan bazı arkadaşlar geleceklerinden endişe ettiklerini belirten şikayet mesajları göndermeye başladı. Belli ki bazı konularda tatmin olmamışlar ki önlerini göremediklerinden dert yanıyorlar. Umarız kendileriyle ayrıntılı bir toplantı yapıp kendilerini rahatlatırsınız...

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Sayın Meryem ÖZKUNT, BRTK’da çalışan meslektaşlar haber ve programlara gitmek için şoför bulamadıklarından yana şikayetlerini bildirmeye başladılar. Ya kurum içinden ya da yeni istihdam yaparak açığın kapatılmasını istiyorlar, haberiniz olsun istedik...

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Sayın Hüseyin Çavuş KELLE, bir bakanın sadece bir partinin ilçe merkezini ziyaret ederek dert dinlemesi diğer partiler tarafından şiddetle protesto edilmeye başladı. Sadece bir partinin değil tüm ülkenin bakanı olduğunuzu unutmamanız konusunda uyarı mesajlarınız geliyor...

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Sayın Batu BEYİT, Başbakanlıktaki yeni görevinize atandıktan sonra beyin takımına getirildiğiniz ve kilit görevlerde bulunmaya başladığınız dikkatlerden kaçmıyormuş. Tüm bilgiler ve değerlendirmeler sizin süzgecinizden geçtikten sonra en üst makama iletiliyormuş, sorumluluğunuz bir hayli ağır desenize...

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Sayın Bulut AKACAN, devlete okul yapımında sıraya giren genç iş adamlarına sizin de katılacağınız ve Girne’ye çok çağdaş bir okul kazandırmak için üst düzey çalışanlarınıza talimat verdiğiniz konuşulmaya başlandı. Devletin önemli bir eksikliğini kapamanın hazzını yaşayacaksınız demek ki tebrik ederiz...

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Sayın Erkut AŞÇIOĞLU, sağlık konularında tam yetkili olarak bakanlıkla istişare ve çalışmalar artık sizin liderliğinizde olacak diye duyduk. Bu nedenle mesainizin çoğunu bu görevle geçirdiğiniz söyleniyor, yine de kendi hastalarınızı ihmal etmemeniz öneriliyor...

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Sayın Erhan ARIKLI, Ercan’ın patronu Turanlı söz dinlemeyip verdiği taahhütleri yerine getiremeyince Ercan’da teknik sıkıntıların artarak devam ettiği yönünde şikayetlerin ardı arkası kesilmiyor. Bu kadar taviz verince de tepenize çıkmasına artık şaşırmıyoruz bile...

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Sayın Ferdi Sabit SOYER, geçtiğimiz günlerde bir akşam kalabalık bir meyhane grubu ile birlikte görülünce aktif siyasete dönüş mü soruları gelmeye başladı. Bunları uyduran demek ki yemeğin akrabalar arası bir etkinlik olduğunu bilmiyor olsalar gerek değil mi? Bu arada Lefkoşa’daki dostlar gücenmeye başladı haberiniz olsun istedik...

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Sayın Tahir SERHAT, hekim örgütleri sahte reçete skandalında direnin de hataları olduğu gerekçesi ile Sayıştay’a dilekçe verdi ardından da konuyu yargıya götürme kararı aldı. Gecikmeden savunma konusunda şimdiden hazırlıklara başlamakta yarar görüyoruz bakalım büyük savaşı kim kazanacak?