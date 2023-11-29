Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Cumhurbaşkanı Tatar KKTC’de değil de İngiltere’de açıklama yapıyor nüfus konusunda...

Diyor ki;

İster inanın, ister inanmayın...

KKTC’nin nüfusu 410 bindir!

Burada nüfus tartışmaları yapılırken niye açıklamadı diye içimizden geçiriyoruz...

Sahi niye ister inanın ister inanmayın diyor ki!

Hoş en azından yüksek bir makamdan nüfus konusunda açıklama yapılıp bir rakam verilmesi de bir şeydir ama...

Yine Tatar’ın deyimiyle inanmak zorunda da değiliz!

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Aslında yapılması gereken bellidir...

Önce adam gibi bir nüfus sayımı yapacaksın!

Çıkan rakamı da korkmadan açıklayacaksın...

Sonra ileriki yıllarda tüm dünyada olduğu gibi varsayımlarla rakamlar açıklayabilirsin!

Kimsenin itirazı olmaz...

Ama en azından gerçek nüfusumuzu biliriz!

Plan, projeler de ona göre üretilir...

Eğer gerçek nüfusu açıklamak milli bir mesele haline gelmişse de tamam açıklama ama en azından tüm yatırımları da sağlıklı bir şekilde yaparsın!

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Burada sorun nüfusun ne kadar olduğundan daha ziyade bilinmeyen nüfusla devletin ne kadar doğru kararlar alacağıdır...

Guduru rakamlarla bir arpa boyu ilerleyemezsin!

Konu özellikle sağlık ve eğitimde iyice sırıtmaya başladı...

Ülkeye bir yabancı nüfus akımı olduğu gerçektir ama okullara alınmayan öğrenciler, hastanedeki kuyrukların uzadıkça uzaması da çok ayrı bir gerçektir!

İnsanlar buraya gelip mülk alıp yerleşiyor ama sen onun çocuğunu okula almıyorsun, neymiş Türkçe bilmediği için...

İyi de insan ve çocuk hakları, demokrasi nerede kaldı!

Dünyanın başka yerinde böyle bir şey yaşansa adama bir yerleriyle gülerler...

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Yabancılara mülk ve arazi satışları için de yapılan açıklamalar guduru olmaktan öteye gitmiyor...

Çünkü ortada kesin bir rakam yok!

Devlet erkanı merak etmeyin sıkıntı yok deyip geçiştirirken kimi de yüzde 80, kimi yüzde 1, kimi de binde 5 açıklaması yapıyor...

Salla babam gitsin yani!

Bu devlet sallamakla idare edilmez ki...

Sözde koskoca devletsin!

Bir ağırlığın olacak, biri sorduğunda toprakların ne kadarının yabancılara satıldığını anında söyleyeceksin...

Yok yine bunu milli mesele olarak görüp sırf Güney’e koz vermemek için gizlersen onlar değil toplum olarak sadece biz kaybederiz!

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Bu arada Yeni Erenköy-Dipkarpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı geçenlerde bölgesinde satılan arazilerin yüzde 80 civarında olduğunu söylemişti...

Hükümet ortaklarının bile umurunda bile olmadı bu açıklama!

Aksine endişe edilecek bir şey olmadığı yönünde açıklamalar yapıldı sadece...

Ama hep guduru!

Elle tutulur tek bir istatistiki açıklama yok...

Koca belediye başkanı yalan mı söyledi yani!

Bakırcı’yı yıllardan beridir tanırız, ağır ve saygın bir insandır...

Ayrıca belediye başkanı olduğu için de kesinlikle elinde en azından gerçeğe yakın bir rakam olduğundan eminiz!

Guduru bir açıkla yaptıysa bilemeyiz ama...

Ya açıklaması gerçek verilere dayanıyorsa!

Hadi bakalım buradan yakın...

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MESAJ KUTUSU

Sayın Ersin TATAR, KKTC’nin nüfusunu ülkenizde değil de yurt dışında guduru bir şekilde açıklamanız İstatistik Kurumu’nun açıklamasıyla örtüşmedi. Bu açıklamayı yapmanız için birilerinden özel istek geldiği şeklinde duyumlar gelmeye başladı haberiniz olsun istedik...

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Sayın Hüseyin AMCAOĞLU, belediye sınırlarınız içinde sivrisinek ve özellikle de küp düşenlerden yoğun şikayetler yapılıyor gecikmeden önlem almanız bekleniyor. Acaba diyoruz ilaçlama yapan ekibinizi bir uyarsanız mı diyoruz.

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Sayın Hasan SUNGUR, yabancılara satılan toprak satışını tahmini olarak açıklamanız belli kesimlerin kafalarında soru işaretleri yarattı. Hatta bazı kesimler bu açıklamayı yine yabancı şirketler tarafından yaptırıldığını düşünüyor, daha detaylı bir açıklama yapmaya ne dersiniz?

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Sayın Ünal ÜSTEL, kurultay sizin söylediğiniz gibi sadece sizin iç meseleniz değil artık memleket meselesi haline geldiği için bu konudaki eleştiri ve sorulara daha hoşgörülü olmanız gerekecektir değil mi?

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Sayın Hakan DİNÇYÜREK, hastanelerde baş gösteren ilaç sıkıntısı konusunda verdiğiniz sözleri çok gecikmeden tutunca hastanelerde büyük oranda bir rahatlama görüldüğü gözleniyor. Siz yine de yeni siparişleri şimdiden verirseniz önümüzdeki süreçte hiçbir sıkıntı yaşanmayacaktır.

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Sayın Ayşegül BAYBARS, bağımsız olarak siyasete devam etmenin mümkün olmadığı yönündeki açıklamanız anında yeni bir siyasi oluşuma gidileceği algısı yarattı. Bu arada bazı dostlarınızın Kudret hocayla dirsek temasında olduğu yönünde de mesajlarınız gelmeye başladı...

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Sayın Hasan TAÇOY, kurultay konusundaki açıklamalarınız nedeniyle bazı parti arkadaşlarınızın hatta bakan ve vekillerin sizden uzak durmaya başladıkları bundan da büyük rahatsızlık duyduğunuz konuşulmaya başlandı. Siyasette gücün ve menfaatin önemi de böylelikle bir kez daha ortaya çıkmış oluyor değil mi?

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Sayın Ali BAŞMAN, hangi amaçla kurulduğu pek de bilinmeyen Dullar Derneği’ne ayakkabı bağışında bulunmanız diğer dernekleri de harekete geçirdi, bu konuda bu günlerde kapınızın önünde uzun kuyruklar oluşursa sakın şaşırmayın olur mu?

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Sayın Süleyman ULUÇAY, Mağusa şu sıralar kazılardan şantiye dönerken bölge halkı çalışmaların sadece mesai saatlerinde değil de 24 saat boyunca yapılması konusunda çağrılarda bulunmaya başladı. Ciddiye almakta yarar görüyoruz zira sinirler hayli gergin...

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Sayın Mine GÜRSES, 15 Yıllık Lefkoşa Merit yöneticiliğinden sonra yaptığınız veda konuşmasında hayli duygusal anlar yaşadığınız söyleniyor. Bu arada yeni görevinizde de başarılar dileriz...

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