Öğleden sonraları artık eve korkarak gidiyoruz...

Kendimize soru şu;

Evde elektrik var mı yok mu?

Köşe yazılarımızı evde yazdığımız için bizim için çok önemli...

Zira mesleğimiz bu!

Evdeki jeneratör bozulunca da tamamen elektriğe muhtaç kaldık...

Birkaç kez evde elektrik yoktu, lanet olsun deyip yazmamaya hatta uzun bir süre yazmamaya karar verdik!

Ama beceremedik...

Çünkü bu meslek bizim için yaşam biçimi oldu!

Haftanın bazı günleri yazmayınca bile derecesiz rahatsız oluyoruz...

Dedikleri gibi demek ki bizim meslek hayatımız mezarda son bulacak!

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Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok bize göre çok ama çok önemli açıklamalarda bulundu...

Bölgelerinde 15 evin 12’sinde kanser vakası görülüyormuş!

Ne kadar bilimsel bir açıklama bu bilmiyoruz ama insan dehşete düşüyor...

Neredeyse kanser olmayan yok!

Böyle giderse ve önlem alınmazsa bu bölgelerde kanser olmayan kimse kalmayacak...

Bu açıklama bile devlet erkanını bu konuda seferberlik ilan etmesi için yeterlidir!

Herkes hem doğa hem insan sağlığı diyor ya...

Biz artık doğadan geçtik!

Önceliği insan hayatı olarak görüyoruz...

Ve çok merak ediyoruz bu açıklamadan sonra sadece devlet erkanı değil, diğer sivil toplum örgütleri ve tabi ki bölge insanı ne yapacak!

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Hiç kimsenin yanıt veremediği önemli bir sorundur bu...

Teknecik ve Kalecik’te bacalarda yıllardan beridir filtre yok!

Niye yok?

Çok pahalıymış...

Pahalı diye filtre takmıyorlar ama cezasını ödüyorlar!

Zehirlenmeye devam ediyoruz...

Ve ardından artan kanser vakaları ve ölümler!

Yıllar önce Çevre Bakanı olan bir arkadaşa sormuştuk, aynen şöyle yanıtlamıştı;

Filtre takılması şarttır ama ilgili kurum buna gerek olmadığını söyledi...

Allah için kimdir o zamanın yöneticileri?

Niye gerek yoktu çıkıp kamuoyuna açıklasınlar...

O zaman niye bölgede her 15 evden 12’sinde kanser vakalarına rastlanıyor?

...

Bu ülkede ölüm oranlarında kanser artık birinci sıradadır...

Hatta geçen yıllarda açıklanmıştı, KKTC liste başıymış!

İlgisizliğe devam edin...

Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir!

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Bu kez ölümlü trafik kazaları...

Baştan belirtelim;

İskele Polis Müdürlüğü’nü gönülden tebrik ediyoruz...

Sadece hafta sonları değil günün hemen her saati trafik denetimlerine devam ediyorlar!

İskele’de oturanlar ve gidenler elbette bu durumdan hoşnut değiller...

Her köşede trafik polisi var diye şikayet ediyorlar!

İşte bunu anlamak mümkün değildir...

Umarız denetimleri daha fazla artırırlar!

Biz de toplum olarak bunun kazaların önüne geçmek için yapıldığını belki anlarız...

Geçenlerde bir arkadaş bölgede rakı-balık keyfi yapmış!

Kanındaki alkol 220 promil...

Kendisine 30 bin TL para cezası yazılmış!

Bir aylık maaş gitti diye dert yanıyor...

Gitsin arkadaşım!

İnsan canı 30 Bin TL’den daha ucuz değildir...

Kim bilir seni durdurup ceza yazan polis memuru o gün senin ve ailenin hayatını kurtarmıştır!

Daha az alkol alan eşinin direksiyona geçmesi akıl ve mantığın gereğidir...

İskele Polis Müdürlüğü’nün trafik konusundaki hassasiyeti umarız da diğer bölgelere de iyi bir örnek teşkil eder!

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NOT: Küçük bir ara ve tatilden sonra 30 Temmuz Salı gününden itibaren yine bu sayfada sizlerle birlikte olacağız, sağlıcakla kalın. L.Ö.)

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MESAJ KUTUSU

Sayın Özdemir BEROVA, ek mesai vurgunu yapan Orman Dairesi çalışanı konusunda soruşturma başlatılması için bakanlığınızın devreye girmesi gerektiğini söyleniyor, çok da fazla gecikmeden konuya duyarlılık göstermeniz isteniyor. Çalışmadan devletin parasını cebe indirmek kimin haddine?

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Sayın Ceyhun KIROK, Teknecik’ten tüten zehirli duman konusunda devletten önlem almasını bekleyeceğinize bölge halkı ve sivil toplum örgütlerini hareketlendirirseniz daha doğru olacak görüşündeyiz. Kanser vakaları tavan yaparken bölge insanının duyarsızlığını da bir kenara yazmak gerek!

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Sayın Kasım KUNİ, ülkede şiddetle halkın huzurunu bozan ve İçişleri Bakanlığı’nın da uyarıda bulunduğu bazı şahıslar konusunda niye soruşturma başlatılmadığı yönünde mesajlarınız geliyor. Konuya ivedilik göstererek girişimlerin başlatılması gerektiği ifade ediliyor, haberiniz olsun istedik...

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Sayın Ersin TATAR, önümüzde daha çok önemli bir kurultay varken Cumhurbaşkanlığı seçimler için aday olduğunu söylemeniz biraz erken olduğu yönünde değerlendirildi. Bu arada Ankara’dan gelen heyet ile bu konuyu görüştüğünüz siyasi kulislerde konuşulmaya başlandı...

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Sayın Sadık GARDİYANOĞLU, Down Cafe’nin yeniden hayat bulması için başlattığınız girişim özellikle aileler tarafından karşılandı, konuyla ilgili teşekkür mesajlarınız geliyor. Umarız ülkenin her bölgesinde bu mekanların açılması için çalışmalarınızı yoğunlaştırırsınız...

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Sayın Zorlu TÖRE, bu sıralar makamınızı ziyaret eden konuklara Atatürk, Denktaş ve Küçük fotoğraflı poster hediye etmeniz bazıları tarafından birilerine mesaj olarak nitelendirildi. Umarız bazı makamlar bu durumdan rahatsız olmazlar...

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Sayın Ali PİLLİ, 21 Eylül'deki UBP kurultayında Ünal beyin karşısında kim olursa olsan kendisine destek verme kararı aldığınız ve bunu da yakınlarınıza bildirdiğiniz konuşuluyor. Bu sıralar bir gece ansızın kapınız çalışırsa sakın şaşırmayı olur mu?

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Sayın Hüseyin TÜFEKÇİ, 20 Temmuz törenleri için ülkeye gelen heyetten külliyenin 15 Kasım’a kadar bitirilmesi için talimat aldıktan sonra çalışmaları yedi/yirmi dörde çıkardığınız ve haliyle stresin de yoğunlaştığı gözlemleniyormuş. Allah kolaylıklar ve sabırlar versin, sorumluluğunuz çok büyük...

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Sayın Faiz SUCUOĞLU, moral ve motivasyon konusunda siteminizde yerden göğe kadar haklısınız ama bunun çaresi artık torunlarda gizli duruyor. Onlara daha fazla ilgi gösterdiğiniz taktirde moraliniz kesinlikle tavan yapacaktır...

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Sayın Hasan ÇERKEZOĞLU, ülkede trafik kazaları yoğunlaşınca deneyimli trafik subayı emeklisi olarak köşe yazılarını yeniden başlamanız yerinde ve doğru bir karardır. Özellikle genç kuşağa önerilerinizi bekliyoruz zira nasihatler bir kulaklarından girip diğerinden çıkıyor...

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