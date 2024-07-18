Son dönemde Lefke ve yöresinde ölümlü trafik kazaları gerçekleşti...

Haliyle bölge halkı isyan boyutuna kadar geldi!

Çeşitli zamanlarda eylem yapıyor sivil toplum örgütleri...

Trafik kazalarında bir takım alt yapı eksiklikleri olabilir de...

Bunların çoğunun sürücü kaynaklı olduğunu da kabul etmek gerek!

Önceki gün yine trafiğe bir can verdik, hem de çok genç...

Sürücü virajı alamadı yoldan çıktı ve bir ağaca çarparak yaşamını yitirdi!

Muhalif kesim tabi ki şöyle bir açıklama yapabilirdi...

O ağacın orada işi ne?

Ya da yol kenarındaki bütün ağaçlar kesilsin...

Nasıl düşünce ama!

Kimse ayağını benzinden çekmesin kökledikçe köklesin yolun kenarındaki ağaca çarpsın, olur mu hiç...

...

Bugün asıl konu Lefke ve yöresi...

Lefke bir zamanlar sıradan bir köyden ibaretti sonra LAÜ büyüdükçe küçük bir kent haline geldi!

Bölge halkına yeni iş alanları açıldı 10 binden fazla öğrenciye ve tabi ki öğretim üyesine hizmet veriyorlar...

Üniversite sektörünün ülke ekonomisine katkısı çok büyük!

Sadece LAÜ değil tabi ki tüm üniversiteler...

Hatta sahte diploma skandalıyla anılan Toplum ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi bile!

Ama ülkede yoğun bir üniversite enflasyonu gerçeği de ortadadır...

Çoğu da tabela üniversiteleri!

Hele 5-6 tanesi var hiç tereddüt etmeden kapılarına kilit vurulmalı...

...

Batı bölgesinin en güzel yerleşim birimlerinden Gaziveren...

Ha keşke oraya da bir üniversite kurulsaydı!

Kim bilir belki de bir devlet üniversitesi...

Hiç olur mu canım!

İnşaat sektörü oraya da elini attı...

Dev binalar yükseliyor şimdi!

Peki ardından ne gelecek?

Kumarhaneli 5 yıldızlı oteller...

Hatta birine verilmiş bile!

Yine dev bir tesis,görkemli bina ve kumarhanesiyle birlikte...

...

En başta yazdık ya...

Trafik kazalarına karşı eylem yapan sivil toplum örgütleri!

Yaklaşan tehlikeyi görmüyorlar mı?

Biz Lefkoşa’da alıyoruz haberleri...

Ama onların gözünün içinde oluyor!

Duymadık derlerse inanmayız...

Biz daha yeni duyduysak eminiz ki siz çok önceden duymuşsunuzdur!

Gaziveren bir zamanlar bakirdi...

Şimdi tecavüz var bakirlik filan kalmadı!

Daha ne kadar sessiz kalacaksınız?

Her sessizlik yeni beton binalar ve doğal olarak kumarhanelerle dolu oteller demektir...

Tamam trafik kazalarına karşı eylem yapın ama gelen tehlike çok daha korkunç boyutlarda olacak...

Geriye dönüşü filan olmayan gelişmeler bunlar!..

...

İyi haberler de gelmeye başladı...

Hükümet karar almıştı yılbaşından evvel ülke genelinde sosyal konut projeleri başlatılacaktı!

Hatta Müteahhitler Birliği ile ortak projeler üretildi...

Ev sahibi olmaları hayal olan gençlerimiz adına çok sevinmiştik!

Sonra TOKİ gelecek denildi bu konudaki gelişmeler buz gibi dondu...

Konuyla ilgili çok sayıda eleştiri yazısı kaleme aldık konuyu gündemde tutmaya çalıştık!

Belli ki çok tepki görecek TOKİ konusundan vazgeçtiler...

Önümüzdeki ay içinde temellerin atılacağı müjdesi geldi!

Olması gereken yani...

Geç de olsa hiç olmamasından iyidir!

Bu ülkenin gençleri başka türlü ev sahibi olamazlar...

Tabi ki tüm gelişmeleri takip edeceğiz!

Kurultay yatırımı olmasın diye...

...

MESAJ KUTUSU

Sayın Tekin ARHUN, cezaevinde bazı mahkumlar tarafından rahatsız edildiğiniz yönünde ihbarlar yapılmaya başlandı. Konuyla ilgili cezaevi yönetimi ve polise suç duyurusunda bulundunuz mu? Zira önlem alınmazsa çok daha büyük olaylar yaşanabilir...

...

Sayın Sadık GARDİYANOĞLU, bazı marketlerin kasiyerlerine tabure yasağı getirdiği yönünde şikayet mesajları gelmeye başladı soruşturma başlatmanız bekleniyor. Bu arada çok büyük ihtimale engelli yaşam evinin açılışı size kısmet olacak gibi görülüyor şimdiden hayırlı uğurlu olsun...

...

Sayın Salih CANSEÇ, Kıb-Tek’in sayaç ihalesinin iptal edilmesi gerektiği yönünde uyarılar gelmeye başladı. Aksi halde yargı yolunun açılacağı ve doğal olarak da şahsınızın da bundan olumsuz etkileneceği iddia ediliyor, umarız uyarıları dikkate alırsınız...

...

Sayın Hasan TAÇOY, dün akşam bazı adaylarla dele yazımı konusunda gizli bir toplantı yaptığınız ve itiraz etmeye hazırlandığınızı duyduk. Adaylık konularında 20 Temmuz tarihini beklemekte yarar görüyoruz biraz daha sabır...

...

Sayın Ali Erdal HACIMULLA, artık ihalelerde yanlış hesaplamalar yapmaya başladığınıza göre emeklilik günleri yaklaştı mı dersiniz? Fani dünyada biraz da kendiniz ve aileniz için bir şeyler yapmanız tavsiye ediliyor, zira dünya malı dünyada kalır değil mi?

...

Sayın Ahmet Melih KARAVELİOĞLU, Ünal Üstel’in adaylık yarışında tek olursanız çok büyük ihtimalle sonuçlar açıklandıktan sonra yenildik ama ezilmedik sloganını kullanacağınız konuşulmaya başlandı, bir kez daha düşünmeniz ve ona göre karar vermeniz öneriliyor...

...

Sayın Ahmet ÖZANT, K.T.Tabipleri Birliği olarak hastalıkla mücadele eden Mehmet Dursun konusunda birlik olarak bir politika ürettiniz mi? Bir çok meslektaşınız sürece dahil olmanız konusunda istek mesajları göndermeye başladı, haberiniz olsun istedik...

...

Sayın Koral BOZKURT, Gaziveren sahilinde eski bir turizmciden çok değerli bir arazi satın alarak yeni yatırımlar için kolları sıvadığınız konuşulmaya başlandı. Ara sıra da dinlenseniz diyoruz, bir koltukta daha kaç karpuz taşıyacaksınız ki?

...

Sayın Hüseyin DUVARCI, UBP G.Mağusa ilçe başkanlığına aday olmak için bu sıralar nabız yokladığınız söyleniyor. Parti tabanınızdan birileri de bu dönem bekleyip bir dahaki sefere aday olmanızı öneriyorlar, tavsiyelere uymanız da yarar görüyoruz...

...