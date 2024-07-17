Durum fırtına öncesi sessizlik gibi aslında...

Bir yanda şiddetle eleştirenler!

Diğer yanda derin bir sessizliğe gömülenler...

Son bir haftanın gündemden düşmeyen konusu!

DAÜ’nün deniz kenarındaki paha biçilmez tesisleri ve arazileri...

Deniliyor ki;

Buraya kumarhanesi de olacak olan ultra lüks bir otel inşa edilecekmiş!

Daha da önemlisi yatırımın yurt dışından gelecek olan bir şirket tarafından yapılacak olması...

Şimdi eğri oturup doğru konuşmak gerek!

Eğer burası yerli bir firmaya verilseydi bu kadar patırtı olur muydu?

Belki biraz olur kapanıp giderdi...

...

Hatırlarsanız Ercan Havaalanı sırf o yılın 13’ncü maaşları ödensin diye Emrullah Turanlı’ya verilmişti...

Parayı aldık ve yedik!

Ama Turanlı sözünde durmadı, oyaladıkça oyaladı...

Kendisine yaptırım uygulanmayınca tepemize çıktı, kendini devletin üzerinde görmeye başladı!

Bununla yetinmedi siyasilerin kendi kucağında olduğunu da söyledi...

Hatta kendinden rüşvet istediklerini de iddia etti!

Tek bir Allahın kulu ortaya çıkıp da sesini çıkarmadı...

Sonra kendisine türlü imtiyazlar sağlandı, vergi afları getirildi!

Sonra da halkı ahmak yerine koyup elektrikte ciddi indirimler yapıldı...

...

AKSA’nın durumu da çok farklı değil...

Geldiği zamandan beri elektrikte kazık üstüne kazık yiyoruz!

Alım garantili sözleşmeler imzalandı...

Alsak da almasak da ödüyoruz!

AKSA oturduğu yerden zengin olurken Kıb-Tek debelendikçe batıyor...

Şimdi sırada deniz altından kablo ile elektrik projesi var!

Konu ihaleye girme gereği bile duymadan bir iki saat içinde tamamlandı...

Elektrikte yaşanan sıkıntılar nedeniyle öyle bir hale geldik ki olsun da nasıl olursa olsun havasına girdik!

Olacak mı olmayacak mı onu da artık 3 sene sonra göreceğiz çünkü karar geçen sene alınmış ve 4 yılda tamamlanacak denilmişti...

...

Şimdi DAÜ’nün tesis ve arazileri var önümüzde...

İddia o ki, konu YYK’ya gitti ama kabul görmedi!

Yani hükümetin atadığı isimler bile DAÜ tesislerinin peşkeş çekilmesine razı olmadılar...

Çok büyük ihtimalle de DAÜ’nün arazilerini satıp yine DAÜ’nün borçlarını kapayıp ayağa kalkmasını sağlayacaklar!

Giden de gitmiş olacak tabi ki...

Sonra da sıradaki gelsin!

...

İyi de ortalık bu kadar toz duman olurken hükümet bu konuda niye sessiz?

İşte o da işin püf noktasıdır...

UBP’de büyük kurultay olacağı için şimdilik sessiz kalma kararı alınmıştır!

Kurultay hele bir bitsin de düşünürüz...

Bu da demektir ki şimdilik nihai bir karar yok!

Zaten konu da bir iki ay içinde unutulur gider mantığı...

Kurultay sonuçlanınca kara üretip diyecekler ki;

Gururumuz olan DAÜ batmasın, bitmesin diye böyle bir karar üretildi...

DAÜ’yü ayağa kaldırmak için başka bir seçeneğimiz yoktu!

Sattık gittik...

Üzerine bir bardak soğuk su için!

Onun içindir bu derin sessizlik...

Hayra alamet bir durum da değildir!

...

Oteller bu yaz sezonunda yurt dışından çok fazla müşteri alamadılar...

Zaten böyle bir beklentileri de yok değildi!

Şu anda yüzde yüz dolu tek bir otelimiz yok...

Maliyetler ve çalışanlar ödensin kar filan beklemiyoruz diyorlar!

Tabi ki çok da iç açıcı bir durum değil...

Yabancı turist gelmiyor ama bizim yerli vatandaş da çoğunluk olarak tatili artık hayalden ibaret olarak görüyor!

Bu otelciler için iyi bir fırsat olabilir...

Gecelik fiyatlar biraz indire tabi tutulursa pek ala ki tatil yüzü görmeyen vatandaşın da önüne bu fırsatı değerlendirme seçeneği olabilir!

Alternatif olarak niye görülmesin ki?

...

MESAJ KUTUSU

Sayın Özdemir BEROVA, hastalığının tedavisini yurt dışında arayan Mehmet Dursun için artık devletin de elini cebine atma zamanı gelmedi mi? Ülke insanı bu konuda tek yürek olmuşken artık sıra sizde umarız hassasiyetinizi esirgemezsiniz...

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Sayın Mehmet HARMANCI, Lefkoşa Kabristanlığı girişindeki bayrakların yenilenmesi için vatandaştan yoğun istekler gelmeye başladı. Yenilerinin takılması için talimat vermeniz gerektiği yönünde mesajlarınız geliyor, haberiniz olsun istedik...

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Sayın Tufan ERHÜRMAN, Karpaz ve yöresine özel yaptırdığınız kamuoyu yoklamasında çıkan sonuçları sizin bile beklemediğimiz konuşulmaya başlandı. Özellikle suyu olmayan ve günlerce elektriği kesilen bölgelerden yoğun destek gördüğünüz söyleniyor hadi bakalım hayırlısı...

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Sayın Hüseyin Çavuş KELLE, bir çok belediye su parasını ödeyemeyince sorumluluk sizin üzerinize kaldı diye duyduk. Borç miktarı dudak uçuklatacak kadar büyükmüş umarız vanayı kapatmazlar!

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Sayın Aslı MURAT, öldürüldüğü tahmin edilen bir kadın konusunda yaptığınız açıklama ibret vericiydi. İyi de acaba bizim meclisteki kadın vekillerimiz bu konuda ne düşünüyor, ne yapıyor, onları da sorgulamak gerekmez mi? Yoksa tatil dönüşü mü ilgilenecekler dersiniz?

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Sayın Murat GEZİCİ, uzun bir aradan sonra KKTC’ye gelmek için hazırlık yaptığınız ve hem kurultay hem de genel seçim anketi yapacağınızı duyduk. Bu arada uzun bir tatil iyi gelir değil mi? Geldiğinizde muhakkak kahveye bekleriz siyasette konuşacak o kadar çok şey birikti ki...

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Sayın Ayşe ÖZTABAY, Girne’de uzun bir süredir yapılmayanları yapan Murat başkan konusundaki açıklamalarınız bize biraz manidar geldi. Özellikle yerel yönetimlerde siyasi partilerin didişeceğine birlik olmaları gerektiğine inanıyoruz...

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Sayın Fırat ATASER, UBP’nin kurultayı için siz de bir takım organizasyonlara katılınca adınız ‘gizli UBP’li olarak anılmaya başlandı. Bağımsız olarak kalmaya devam ederseniz sizin menfaatinize olacaktır bölge halkı öyle istiyor...

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Sayın Cengiz ERÇAĞ, uzun bir tatilden sonra köşe yazarlığına başladığınızı memnuniyetle öğrendik. Umarız ekonomik konularda hükümete yol göstererek iyi bir amme hizmeti yaparsınız...

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Sayın Sezai SEZEN, bir kez daha Kuzey Kıbrıs Kızılay Derneğine başkan olmanızdan dolayı tebrik ederiz. Son dönemlerde fazla sesiniz çıkmıyor, yakın dostlarınız sitem etmeye başladı, haberiniz olsun...

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