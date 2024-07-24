13’ncü katta 20 dakika...

20 Temmuz kutlamaları 50’nci yıl olması nedeniyle önemliydi...

Şimdi diyorlar ki bu kadar masrafa niye gerek vardı?

Vardı ya da yoktu!

Toplam da bin kişi ağırlanmış...

Olmalıydı diyenler var ekonomik sıkıntılar nedeniyle olmamalıydı diyenler de var!

Bu elbette önemli bir tartışma konusu da...

Siyasetçiler için daha önemlisi UBP kurultayı için verilecek mesaj ya da mesajlardı!

UBP kurultayı için ‘istikrar’ konusu artık slogan haline geldi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda mesaj vermesi bekleniyordu!

Törenlerde yaptığı konuşmada da ülkenin istikrarı konusuna değindi...

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Ama 20 Temmuz etkinlikleri yapıldıktan sonra konuk ekibin katıldığı otelin 13’ncü katında yapılan çok özel görüşme dikkatlerden kaçtı ya da kaçırıldı...

Başbakan Üstel ve konuk heyetten önemli isimler yemeğe geç katıldılar!

İddia o ki 20 dakikalık görüşmede 21 Eylül’de yapılacak olan UBP kurultayı gündeme getirildi...

Görenler görüşme sonrası Başbakan Üstel’in neşesinin keyfinin hayli yerinde olduğuydu!

Zaten Üstel de 20 Temmuz sonrası yaptığı açıklamalarda bu konuda bir takım mesajlar verdi...

Çok defa da teşekkür etti!

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UBP kurultayına az bir süre kala en çok merak edilen konuların başında Üstel’in adaylığından daha ziyade rakip adayların kimler olacağı merak konusu oluyor...

Ünal Üstel’in ‘atama başbakan’ eleştirilerini ortadan kaldırmak için kazanmaktan başka bir çaresi yok!

Hasan Taçoy, 20 Temmuz sonrası dün bir televizyon kanalında yaptığı açıklamayla geri adım atma gibi bir konunun gündemde olmadığının işaretlerini verdi...

Hem genel başkan hem de başbakan olacağını söyledi!

Bu saatten sonra eğer bir sürpriz olmazsa geri adım atmaz...

Ama hele de bizim gibi ülkelerde siyasetin çok şeylere gebe olduğunu unutmamak gerek!

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Diğer önemli iki isim Olgun Amcaoğlu ve Kutlu Evren...

Şimdiye kadar adaylık konusunda resmi bir açıklama yapmadılar!

Amcaoğlu’nun 22 Temmuz itibarıyla adaylığını açıklayacağını söylediği konuşuluyor...

Bugün 24 Temmuz itibarıyla hala açıklamadı!

Ankara’ya rağmen aday olmam dediğini de unutmamak gerek...

Önceki akşam Gönyeli’de yapılan örgüt ziyaretinde gözler kendisini aradı ama yoktu!

Kafası çok karışık olduğu söyleniyor...

Adaylıktan geri atım atıp atmaması gelecek olan bir telefona bağlı!

Aynı zamanda aile baskısı devam ediyor...

Nihai kararını önümüzdeki günlerde açıklayacak!

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Sürpriz aday olarak gösterilen Kutlu Evren gizli de olsa partililere ziyaretlerini başlattı...

Kendisiyle konuşma fırsatı bulamadık ama aday olacağını ve kazanacağını söylediğini duyduk!

O da Ankara’dan bir telefon bekliyor olabilir mi, olur mu olur...

Ağustos ayı başlarında adaylığını açıklayacağını ifade ediyormuş, çok kalmadı onu da artık hep birlikte göreceğiz...

Yine başka sürpriz bir aday bankacılık sektöründen tanınan Ahmet M.Karavelioğlu!

İlk resim başvuruyu o yaptı ve dün sabahtan itibaren de ülke genelinde dev pankartlarla tanıtıma başladı...

Kazanma şansının olmadığı bir gerçek ama onun için de adının tanınması için aday olduğu ve bunun da genel seçimlere yönelik olduğu iddia ediliyor!

Asıl hedef milletvekili olmak yani...

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Sonuçta her zaman olduğu gibi UBP kurultayı genel seçim havasında geçecek...

Bir otelin 13’ncü katındaki çok özel görüşmenin sonuçlarına hep birlikte şahit olacağız!

Bu arada kurultay ne kadar önemli olsa da asıl önemli olan bu ülkenin her geçen gün artan sorunlarıdır...

Yaşanan ekonomik sorunlar yetmezmiş gibi vatandaşı çileden çıkaran saatlerce süren elektrik kesintileri insanları çıldırtacak noktaya geldi!

Şu kurultayı bir an önce bitirip, ülkenin gerçek sorunlarına el atsınlar modundayız...

Ülke geneli de bizden farklı düşünmüyor!

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MESAJ KUTUSU

Sayın Ünal ÜSTEL, 20 Temmuz akşamı Concorde otelin en üst katında Hakan Fidan’ın da bulunduğu 20 dakikalık çok özel görüşmeden sonra hayli neşeli çıktığınız bunun sizi yemekte bekleyen ekip tarafından da fark edildiğini öğrendik. Bakalım bu gelişme kurultay sürecini nasıl etkileyecek artık hep bir birlikte göreceğiz...

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Sayın Erdal ÖZCENK, DAÜ tesislerinin başka bir işletmeye peşkeş çekilmesi nedeniyle DAÜ Rektörlüğünden yapılan tepki açıklaması camiada memnuniyetle karşılandı. Umarız bu konudaki kararıl duruşunuz devam eder ve kurumlara yapılan müdahaleler de artık bir son bulur...

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Sayın Olgun AMCAOĞLU, UBP Başkan adaylığı konusunda resmi açıklamayı söylediğiniz gibi 22 Temmuz’da yapmayınca adaylık yarışından geri adım attığınız yönünde algı yarattı. Siyasette önünüzde tüm kapılar açık, şimdi bir çizgi çizip ileriye bakma zamanıdır...

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Sayın Metin FEYZİOĞLU, Türkiye’den gelen bazı siyasi parti başkanları buradaki protokol kurallarını bilmeyince mızıkçı çocuklar gibi şikayet etmeye başlamış. Haliyle bizim muhalefete de eleştirmek için malzeme çıkmış. Ya sabır deyip idare edeceksiniz artık nelerle uğraşıyorsunuz değil mi?

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Sayın Alev ECEVİT, Sosyal Hizmetler Dairesi olarak sokak dilencisi çocukları koruma altına almak için girişim başlatmanız memnuniyet verici ancak ne yazık ki onlar kesinlikle bir dilencisi çetesinin kurbanı durumundalar bu konuya daha geniş açıdan bakmanız öneriliyor...

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Sayın Dimağ ÇAĞINER, safra kesesi ağrıları son günlerde hayli artınca ameliyat seçeneğinden başka bir şey kalmayınca karar verip nihayet ağrılara son vermişsiniz. Büyük geçmiş oysun, turizmin önemli isimlerinden birisi olarak şimdi artık daha çok enerjiyle çalışma imkanınız olacak...

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Sayın Rauf DENKTAŞ, kurucu Cumhurbaşkanımız rahmetli dedenizin adını taşıyan üniversitede hisselerin çoğunu Çinlilere devredince çalışanların durdurulmaya başlaması beklenen bir gelişmeydi. Önümüzdeki günlerde daha büyük sorunların yaşanacağı iddia ediliyor, bakalım nasıl bir önlem alacaksınız, merak konusu oldu...

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Sayın Rifat GÜNAY, bankaların kredi ve kartları borçluları konusunda resmi bir açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirmenizi isteyen mesajlarınız gelmeye başladı. Bu arada şu anda oturduğunuz lojmanı sil baştan değiştirdiğiniz ve önümüzdeki 5 yıl için hazırlandığınız duyduk,sağlıklı iyi günlerde kullanın...

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Sayın Mustafa AKYÖN, UBP İlçe başkanlığı için bu kez çok daha fazla iddialı olduğunuz ve günün önemli kısmını kulis çalışmaları için geçirdiğiniz gözlemleniyormuş. Şimdiden hayırlara vesile olsun Allah utandırmasın artık...

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