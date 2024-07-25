UBP’nin bir kurultayı daha tartışmalara açık olarak geçecek...

İnanılmaz gelişmeler yaşanıyor!

Büyükelçi Metin Feyzioğlu’nun uzun bir zamandır yakın çevresine ‘biz Ünal Üstel’le devam etmek istiyoruz dediğini biliyorduk ama Çatalköy’de konutta yapılan gizli görüşmeler tuzu biberi oldu...

Dünkü manşet haberlerden sonra gün boyu bekledik!

Hatta eğer bu görüşme gerçekleşmediyse yalanlama bile bekliyorduk...

Akşam saatlerine kadar Büyükelçilikten bir açıklama yapılmadı!

Genelde açıklama yapılmadığı zaman doğru olarak kabul edilir...

Doğru ya da yanlış, Büyükelçi Feyzioğlu’nun bu konuda kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğu vardır!

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UBP kurultayı artık anlaşılmıştır ki yine büyük tartışmalara gebedir...

Tek gerçek Hasan Taçoy’un adaylığının kesinleşmiş olmasıdır!

Dün bir kanalda yaptığı açıklamalara göre bedeli ne olursa olsun kurultay yarışına girecektir...

Girmek zorundadır!

Taçoy’un siyasi hayatının geleceği de buna bağlıdır...

Siyasi kulislerde şimdi su sorular gündeme gelmeye başladı;

Hasan Taçoy 21 Eylül’de yapılacak olan kurultayda kazanıp da hem genel başkan ardından da başbakan olursa Ankara ile ilişkileri ne düzeyde olacaktır?

Çünkü Ankara eğer Başbakan olarak Ünal Üstel’den yana tavır koyduysa ki gelişmeler bunu göstermektedir Hasan Taçoy’un akibeti ne olacaktır...

Şunu söylemekte de yarar var;

Hasan Taçoy’un eğer büyük bir sürpriz olmazsa adaylığı kesinleşirse cesur bir girişim olarak siyasi tarihte yerini alacaktır...

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Sevgili okurlar...

Toplum olarak UBP kurultayına odaklanmışken bazı şeyleri de göz ardı ediyoruz...

Daha doğrusu bu devlet erkanı sayesinde oluyor!

Tarım Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi’nde çalışan bir zatı muhterem...

Devleti nasıl çalıyor biliyor musunuz?

Sözde ek mesailerle!

Hem de son 2.5 yıldır...

Ve ilgili herkes buna göz yumuyor!

Ortada resim yazılı tek bir satır bile yok...

Adam 2.5 senedir kendine çalışmadan ek mesai yazdırıyor, parayı cebe atıyor ama bu gerçek bilindiği halde kimse parmağını bile oynatmıyor!

Anlayacağınız devlet hırsızı koruyor...

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Belli ki sırtı sağlam birisi...

Bu konuda çeşitli iddialar da yok değil!

Bir bakanın koruması altında olduğu konuşuluyor...

Soruşturmanın başlaması bu nedenle engelleniyormuş!

Hatta söz konusu bakan diyormuş ki;

Yakında onu kendi bakanlığına alacakmış, bekleyin diyor...

Hırsızlığa onay veriyor!

Bu bakanın ismi şimdilik bizde saklı...

Teyit aldıktan sonra kesinlikle deşifre edeceğiz!

Nedense bu tür olaylara en milliyetçi olduklarını iddia edenler karışıyor...

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Bazı sivil toplum örgütleri AKSA’ya karşı işbirliği yapmaya başladı...

Toplu olarak AKSA’ya el koyun açıklamaları geliyor!

Yani gerçekten de komik duruma düşüyorsunuz...

Adam bizim üzerimizden para kazanıyor!

Denizaltından kablo ile elektrik de ihalesiz olarak kendisine verildi...

Şimdi başka iddialar var;

Artık ülke siyasetinin iradesine de karışmaya başladı...

UBP kurultayı için yapılan sözde gizli toplantılarında onun da olduğu artık bir gerçektir!

Örgütlere sesleniyoruz;

Bizim iç işlerimize de karıştığına göre kimden güç aldığı da artık kesinleşmiştir...

Hem AKSA’yı hem de patronunu adadan göndermek bundan böyle hayal ürününden başka bir şey değildir...

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MESAJ KUTUSU

Sayın Metin FEYZİOĞLU, UBP genel başkanlığı içi aday olacakları tahmin edilen iki kişiye aday olmaları için telkinde bulunduğunuz yönündeki haber ve yorumlar üzerine bir açıklama yapmanız gerekiyordu. Ha keşke daha net olup hangi adayı desteklediğinizi alenen açıklasaydınız daha şık olacaktı...

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Sayın Şahap AŞIKOĞLU, 20 Temmuz günü Condorde otel lobisinde AKSA’nın patronu Cemil Kazancı ile görüşmeniz sonrası müsteşarlık görevinden istifa etme kararı almanız fazlasıyla manidar karşılandı. Talimat Kazancı’dan mı geldi yoksa bilmediğimiz başka şeyler mi var?

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Sayın Hüseyin Çavuş KELLE, bakanlığınıza bağlı Orman Dairesi çalışanlarından olan birisinin 2.5 yıldır ek mesai konusunda resmen devleti çalması karşısında en yetkili makam olarak niçin daha soruşturma başlatılmadığı yönünde bilginiz var mı? Devleti çalanı korumak nasıl bir zihniyettir ki anlayamadık gitti...

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Sayın Hasan TAÇOY, iki önemli isim adaylıktan çekileceğine göre 21 Aralıkta onların desteğinin sizinle birlikte olacağı konuşulmaya başlandı. Bu arada yine de son anda belli nedenlerden dolayı adaylıktan çekileceğinizi tahmin edenlerin sayısı bir hayli fazla, hakkınızda hayırlısı artık...

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Sayın Erhan ARIKLI, Orman Dairesi’nde ek mesai vurgunu yapan ama bir türlü resmi soruşturma başlatılmayan çalışan ile ilgili bir bağlantınız var mı? İddia o ki kendisini sizin koruduğunuz yönünde duyumlar var. Bu arada bakanlık giriş kasını hala tamir ettirmeyi düşünmüyor musunuz, ziyaretçilere çok ayıp oluyor!

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Sayın Cemil KAZANCI, AKSA’nın patronu olarak 20 Temmuz günü Condorde otelde Türkiye Enerji Bakanı ile samimi tavırlarınız dikkatlerden kaçmamış ki yoğun mesajlarınız geliyor. Bu arada Bakan Olgun Amcaoğlu’nu da görmemezlikten gelmeniz hayli manidar yorumlara neden oldu...

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Sayın Fuat NALCIOĞLU, marketçiler birliği olarak en ucuz temizlik ürünlerinin KKTC’de olduğunu söyledikten sonra vatandaş yemeyi içmeyi bırakıp gün boyu evinde ve işyerinde temizlik yapmaya başladı. Yani vatandaşı çileden çıkaracak olan açıklamaları nereden buluyorsunuz biz de anlamadık gitti.

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Sayın Katip DEMİR, Yeni Boğaziçi Belediyesi olarak Kaymakamlığın mühürlediği kaçak bir yapıya halen beton dökerek yasaları ayaklar altına almanız bölge halkı içinde tepkilere neden oluyor. Kurumlar arasında birlik ve işbirliği olmazsa vah bu ülkenin haline artık...

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Sayın Mehmet DURSUN, sağlığınıza kavuşmak için başlatılan yardım kampanyasında ilgisizliklerinden dolayı siyasilere sitem etmeniz dikkatlerden kaçmadı. Hele de yıllarca desteklediğiniz kendi partiniz olunca daha bir manidar oluyor değil mi?

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