Geçtiğimiz hafta içinde uzunca bir okur mektubu aldık...

Uzun olduğu için de özetleme gereği duyduk!

Merkezi Cezaevi’ndeki mahkumları konu almış...

Yaklaşık bin civarı mahkum var!

Eski cezaevine rağmen yaşam koşulları daha iyi, daha çağdaş...

Günde 3 öğün verilen yemekler de hayli iyi!

Bir mahkumun sadece yemek masrafı devlete bin 200 TL’ye mal oluyor...

Ve sorguluyor;

Mahkumlar sağlıklı şartlarda yaşıyor ama bunun karşılığı ne?

Öneriyor;

Yiyip, içip yatıyorlar ya...

Bunun karşılığını bir şekilde ödesinler!

Temizlik işlerinde çalıştırılarak...

Dünyanın birçok ülkesinde bunun örnekleri var, bizde de pek ala uygulanabilir!

Öneri okurdan, bakalım devlet erkanı bu öneriyi dikkate alacak mı?

...

Bir başka okur, rahat bırakın Kıbrıs Gazilerini diyor...

20 Temmuz Harekatına katılan 90 Kıbrıs gazisi 20 Temmuz törenleri için ülkemize geliyor!

Bundan 50 yıl önce savaştıkları ülkeyi karış karış gezeceklermiş...

Ha keşke daha önce davet edilselerdi diyor okuyucu!

Sonra uyarıyor;

Gazilerin en genci 70 yaşında...

Başımızın üzerinde yerleri var da!

Birçok sağlık problemi ile uğraşan yaşlılarımızın 43 derece sıcakta işleri ne?

Allah korusun birisi bile ciddi bir sağlık sorunu yaşarsa bunun hesabını kim verecek?

Bu görüşe biz de şahsen katılırız...

Bize göre bu ziyaret şovdan öte bir şey değildir!

Bu kavurucu sıcaklarda değil de daha serin aylarda KKTC’ye gelip savaştıkları toprakları görseler çok daha hayırlı olacaktır...

Ve önerimiz;

Ziyaretlerinde sağlık hizmetlerini çok daha fazla artırmalıyız...

...

CHP’nin burada ne işi var diye başlıyor okur mektubu...

Sonra ekliyor;

Hem CHP’ye hem de AKP’ye yükleniyor...

CHP’nin çok yakında KKTC’de temsilcilik açacağını biz de duymuştuk demek ki doğruymuş!

Kıbrıs Türkünün iradesini rahat bırakın diye sitem ediyor...

Bir vatandaş hem orada hem burada nasıl oy kullanır diye de tartışma konusunu ortaya koyuyor!

Kısmen katılırız bu görüşe...

Bize göre de bir vatandaş nerede sürekli ikamet ediyorsa orada oy kullanmalıdır!

Bu da halkın iradesine saygı duymakla eş değerdir...

Bu arada başka bir bilgi;

CHP’nin KKTC’de açacağı temsilcilik görevine çok tanınan bir ismin getirileceği iddia ediliyor...

Şimdilik bizde saklı kalsın!

...

Gece kulüpleri ne kadar denetleniyor bilemiyoruz ama bazı okurlardan gelen şikayetlere göre çok da fazla denetlenmediği gözlemleniyor...

Ya da denetlenmemesi için çaba gösteriliyor!

İddiasına göre bir gece kulübü ölümlü bir kazadan dolayı kapatılmış, işletme izni de elinden alınmış...

Söz konusu patron başka bir gece kulübünün işletmesini üzerine almış hatta geçtiğimiz günlerde de çalışmaları için 12 kadın getirmiş!

Okuyucu haliyle soruyor;

Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu diye...

Şikayet okurdan araştırıp soruşturmak ilgili kurumların başındakilerden!

Derler ya, ateş olmayan yerden duman çıkmaz diye...

...

Bu da bizden bir soru olsun...

Oto galeriler gerçekten denetleniyor mu?

Daha birkaç ay önce 5-10 araç ile galeri sahibi olanlar nasıl oluyor da ansızın yüzlerce araç birden getiriyor?

Ülkenin her caddesinde, her sokağında binlerce araç satışa sunuluyor...

Oto galeri sayısı da 700’ü geçmiş!

Bir o kadar da kayıt dışı galeri olduğu iddia ediliyor...

Ama en önemlisi de bu sektörün de kara para işlerine karıştığı!

Zaten artık kimin parası kara kimin ak birbirine girmiş durumda değil mi?

...

MESAJ KUTUSU



Sayın İlkan VAROL, Ombudsman olarak gelen şikayetler üzerine büyük bir titizlikle hazırladığınız raporlar dikkate alınıp gözden geçiriliyor mu yoksa yaptığınız çalışmalar boşuna mı gidiyor diye meraklı sorular gelmeye başladı. Küçük de olsa bilgilendirici bir açıklama iyi olacak...

...

Sayın Fatih ERDOĞAN, Merkezi Cezaevi Müdürü olarak bazı mahkumlara özel kendi telefonunuzla makamınızda görüşmeler yaptırdığınız konusunda bazı şikayetler gelmeye başladı. Konu yakında medyada manşetlerde yer alırsa sakın şaşırmayın olur mu?

...

Sayın Ersin TATAR, Cumhurbaşkanlığı seçimleri anketleri yayınlandıktan sonra biraz da sitem ederek danışmanlarınıza çok geniş katılımlı bir anket çalışması yapmaları konusunda talimat verdiğiniz konuşuluyor. Bakalım sizin yaptırdığınız anket sonuçları nasıl sonuçlanacak biz de merak ettik doğrusu...

...

Sayın Olgun AMCAOĞLU, 20 Temmuz tarihini en fazla merakla bekleyen adayların başında geldiğiniz zira Üstel’i gösteren bir mesaj gelirse aday olmayacağını yakın dostlara söylemeye başlamışsınız. Bu arada aile baskıları da devam ediyor diye duyduk, hakkınızda hayır artık...

...

Sayın Ali Erdal HACIMULLA, Kıb-Tek’in sayaç ihalesinden çekilince şimdi de baskı nereden geldi yönünde yoğun sorular gelmeye başladı. Bazıları da ciddi olarak bu işin peşine düştü perde gerisinde yaşananları deşifre etmek için yoğun çalışıyorlar, haberiniz olsun istedik...

...

Sayın Tufan ERHÜRMAN, anket sonuçları partinizde yeni bir tartışma konusu olmaya başladı.Kimisi özellikle de başkan adayları sizi Saray’a göndermek isterken kimileri de partinin başında kalıp sonra da hükümetin başına geçmeniz konusunda yorumlarda bulunmaya başladılar...

...

Sayın Gülşah Sanver MANAVOĞLU, Cumhurbaşkanlığı anketlerinde beklediğinizi bulamayınca bu kez yeniden milletvekilliği seçimlerine katılmak için kolları sıvadığınız hatta bölge ziyaretlerine başladığınız söyleniyor. Diyet programınızı umarız bozmazsınız zira siyasi gezilerde yeme içme olmazsa olmaz değil mi?

...

Sayın Suna EMİR, uzun ve yorucu bir eğitim döneminden sonra diplomanızı başarılı notlarla almanız tüm ailenin gözlerini yaşarttı. Asıl sınav hayat sınavı olarak başlıyor, iş hayatınızda başarı dolu yıllar temenni ederiz. Adaya gelince bunun muhakkak bir kutlaması olacaktır değil mi?

...

Sayın Bülent GÜNKUT, 70’nci yaşınıza özel kitap ve sergi projeniz merakla bekleniyor. Abdi Çavuş günlerini de unutmak kesinlikle unutmayacaksınız değil mi? Sektörünüzde hep beyefendi ve başarılarınızla anılacaksınız, sağlık ve mutluluklar dileriz...

...