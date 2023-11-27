Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Son 11 ayda 831 kadın şiddet mağduru olmuş...

Bunlar polise şikayette bulunanlar!

Bu sayıyı onlarla çarpabilirsiniz...

Bu ülkede kadına şiddet var mı kesinlikle var!

Devlet erkanından birisi diyor ki;

Kadına karşı şiddette mücadelemiz artarak devam edecek...

Pardon yani!

Şimdiye kadar nasıl bir mücadele ettiler bundan bahsetsinler bize...

Yok böyle bir şey çünkü!

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ydü ya...

Bol keseden atıyorlar!

Salla babam gitsin...

Dostlar alışverişte görsün!

...

Hadi erkeklerden ümidi kestik de...

Bir de kadın vekillere bakalım!

Mecliste 11 kadın vekilimiz var...

Kimmiş bunlar?

CTP;

Sıla Usar İncirli

Doğuş Derya

Filiz Besim

Fazilet Özdenefe

Şifa Çolakoğlu

Fide Kürşat

UBP;

İzlem Gürçağ Altuğra

Resmiye Canaltay

Yasemin Öztürk

Bağımsız;

Jale Refik Rogers

Ayşegül Baybars.

...

Geçmiş yıllarda böyle günlerde en azından bir araya gelir fikir alışverişinde bulunurlardı...

Bu sene sesleri kısılmış olmalı!

Kadına şiddet konusunda siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri bildiri yayınlayıp türlü çağrılarda bulunuyorlar ama kadın vekillerimizden tek satırlık bir açıklama yok...

Eminiz ki böyle açıklamalarla kadına şiddet konusunda geçmişte olduğu gibi yine tek bir önlem alınmayacak!

En azından samimi davranıyorlar...

Ama böyle de olmamalı!

Hepsi de seçilmiş bu ülkenin milletvekilleri...

Bu ülkede kadına şiddet varsa meydanda siz de olmalısınız!

En azından ter döküp emek harcamalısınız...

...

Kadına şiddet inanın ki sadece eğitim seviyesi düşük varoşta yaşayan kadınlara yapılmıyor...

Aralarında çok da tanınmış hatta entelektüel hanımlarda var!

Bu konuyu yıllar önce çok defa yazmıştık...

Şiddete maruz kalıyorlar ama polise bile şikayet edemiyorlar!

Çünkü utanıyorlar...

Ayıplanacaklarını sanıyorlar!

Sahi kadın kendi hakkına sahip çıkmazsa erkekler niye onlara sahip çıksın ki...

Böyle gelmiş böyle gidecek meselesi!

Kadına şiddet varsa bu ülkenin güvenlik güçleri, mahkemeleri de var...

Utanmak da neyin nesi Allah aşkına!

...

O zaman bir fıkra ile bitirelim;

"Pek çok ülkeden gelen feministler bir toplantı yapmış.

Feministlerin başkanı demiş ki:

- Bundan sonra iş yapmak yok, erkekler tüm işlerini kendileri yapsınlar.

Alman, Fransız ve Türk bu görevi üstlenmiş. Bunun üstüne feministler 3 ay sonra tekrar toplanmaya karar vermiş.

Toplantı üyeleri 3 ay sonra yeniden bir araya gelmiş ve Alman konuşmaya başlamış:

-Tüm işleri bıraktım birinci gün bir şey göremedim ikinci gün de bir şey göremedim ama üçüncü gün bir baktım çamaşırları kendi yıkıyor.

Fransız konuşmuş:

- Ben de birinci ve ikinci gün bir şey göremedim ama üçüncü gün bir baktım ki bulaşıkları kendi yıkıyor.

Türk konuşmuş:

- Ben kocama olayı açıkladım, birinci gün bir şey göremedim, ikinci gün de bir şey göremedim ama üçüncü gün sağ gözüm açılmaya başladığında önümde bir dolu kirli bulaşık ve çamaşır gördüm…"

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MESAJ KUTUSU

Sayın Ünal ÜSTEL, Ercan-Bakü uçak seferlerinin başlatılması için yoğun bir çaba içinde olduğunuz konuşuluyor. Umarız Rum komşularımız bunun önüne geçmek için yine dünyayı ayağa kaldırmazlar da ülkede gerçekten bir ilki gerçekleştirmiş olursunuz...

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Sayın Burçin DÖVEÇ, rahmetli babanızın adını taşıyan ortaokulun temel atma töreninden sonra özellikle bölgenizde bir çok genç iş insanının da devlete yeni okul kazandırmak için sıraya girdiği ve ilgili bakanlığa dilekçe verdiklerini memnuniyetle öğrendik. Umarız bu kampanya ülke genelinde yayılır ve konteynırda eğitim de artık son bulur...

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Sayın Sibel SİBER, hekim ve eczacıların sahte reçete iddiasıyla tutuklanmaları devam ederken bazı meslek örgütleriyle dirsek temasını artırdığınız ve tutuklamaların son bulması için gizli bir ittifak içinde olduğunuz söyleniyor. Bunu aslında gizli değil de açık ve seçik olarak da yapabilirsiniz zira bu konuda çok sayıda mağdur da var...

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Sayın Barış SEL, G.Mağusa Polis Müdürlüğüne atandıktan sonra bölgede özellikle başarılı uyuşturucu operasyonları dikkatlerden kaçmıyormuş. Vatandaş bu durumdan hayli mutlu olduğunu belirten teşekkür mesajları göndermeye başladı, haberiniz olsun istedik...

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Sayın Yusuf KISA, polis eski genel müdürü Ahmet Soyalan’ı polise şikayet ederek sanırız ülkede bir ilki gerçekleştirmiş olacaksınız. Bakalım yeni yönetim konuya ne kadar duyarlılık gösterecek artık hep birlikte merakla bekleyeceğiz değil mi? Hadi bakalım gazanız mübarek olsun...

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Sayın Özdemir BEROVA, son bir haftadır sorulan soruların başında ay sona yüzde 48.5 maaş zammının akıbeti konusunda oluyor. Siz en iyisi şöyle detaylı bir açıklama yapın ki meraklar gidersin vatandaş da ona göre hesap kitap yapsın...

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Sayın Kudret ÖZERSAY, partinizi yeni kurduğunuzda maddi ve manevi destekte bulunan bazı iş insanları ile çok yakında bir masa etrafında bulunacağınız ve yeni kararlar üreteceğiniz iddia ediliyor. Tırmanışta olan bir parti olarak fırsatı kaçırmayın deriz...

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Sayın Semen KALFAOĞLU, ağır bir covid vakasını atlattıktan sonra kendi evinizde yakın dostlara bir havuz başı partisi düzenleme kararı aldığınızı duyduk. Bir çoğu özellikle pazartesi akşamını tercih ettiğini söylüyor hadi bakalım ayıklayın pirincin taşlarını...

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Sayın Süleyman ULUÇAY, geçen hafta sonlarında Başbakan ile kucaklaşıp kendisi ile hasret giderdiğiniz ve yardımlarından ötürü minnetlerinizi belirttiğinizi duyduk. Umarız sizin partililer bu haberi duymaz zira kesinlikle fena halde bozulacaklardır...

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Sayın Ali KARAVEZİRLER, eski Ercan’da park yerinden basın mensuplarından ücret alınmazken yeni Ercan park yerinde ücret ödenmesine bazı meslektaşlar tepki göstermeye başladılar. En azından konuyla ilgili bilgilendirme talep ediyorlar...

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Sayın Enver EMİN, pek muhterem eşinizin vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhumeye tanrıdan rahmet size ve tüm aileye sabırlar dileriz.Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler nasip etsin...

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