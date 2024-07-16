Dün sabahın ilk saatlerinden itibaren resmen kabusu yaşadık...

Hem de gerçek bir kabus!

Daha gün ışımadan kan ter içinde uyandık...

Klima bozulmuş, üzerimizdeki her şey ıslanınca anladık!

Oysa daha iki hafta önce gazı bitti dediler, doldurun dedik, bize 2 Bin TL’ye mal oldu...

Bunun hesabı elbette sorulacaktır, çünkü parayı sokaktan toplamıyoruz!

Kahvaltı sonrası ofisteyiz...

İnternet yok!

Niye diye sorduk merkezden kaynaklanıyormuş...

Diğer ofise gittik orada da elektrik yok!

Çocuklar iki saattir kesik olduğunu söylediler...

Elektrik yoksa internet de yok tabi ki!

Mecburen eve döndük...

Elektrikler kesilmiş!

Sıcaklık da 39 derece...

Arka balkon gölge ama giydiğiniz gömlek üzerinize yapışmış durumda!

Şükürler olsun elektrik geldi...

Hemen duş alıp aşağı indik bilgisayarı açtık!

Bu sefer de internet gitmiş...

Yakın dostlara da söyledim, birileri bizi sınıyor diye!

Kabus ötesi bir durumdu...

...

Bir işletmeci arkadaş aradı...

Özel sektörün içler acısı durumunu özetledi!

Yanında çalışan 30 kişiden en az onunu işten çıkarmazsa yakında iş yerini kapamak zorunda olduğunu söyledi...

Durdur diyemedim içim elvermedi doğrusu!

Biraz daha idare et demekle yetindim...

Nereye kadar diye sordu, haklıydı da!

Yanındakilere asgari ücreti bile zor ödeyen bir işletme...

Ama zamanında ödüyor ve yatırımlarını de eksiksiz yapıyor!

Sık dişini dedim başka söyleyecek söz bulamadım...

Özel sektörün üvey evlat olduğundan sitem etti!

Sonra da kamu çalışanları ile aradaki uçurumun her geçen gün büyüdüğünü belirtti...

Onlar dünya turunda, biz de kan ter içinde ofiste diye ekledi!

...

Doğrudur...

Bu ülkede yaşana sıkıntılar artık tavan yapmıştır!

Yapmıştır da her zaman olduğu gibi taşın altında kalan canı çıkıyor hep...

Şu anda en çok konuşulan konuların başında UBP kurultayı konuşuluyor!

Ne memleket ama değil mi?

Kurultay sadece UBP’nin değil tüm ülkenin sorunu haline gelmiş...

Bu konuda geçenlerde yazmıştık!

Bu konuda 20 Temmuz tarihi çok önemli...

Önemli çünkü Ankara’nın devlet erkanı burada olacak!

Kurultay kararı üretilecek...

Üstel adaylığını geçenlerde açıkladı diğerleri hala beklemede!

Bize gelen haberlere göre diğer adayların hepsi telefonla aranmış...

Adaylığınızı açıklamayın diye!

Bunu söyleyenler de partili kurmaylar...

Vardır bir bildikleri elbette!

...

Onun için hala resmi açıklama yapmadıkları söyleniyor...

Siyasi kulislerde konuşuyorlar ama işi resmiyete dökemiyorlar!

Haliyle de kurultay senaryosu kendiliğinden ortaya çıkıyor...

İyi de sonra ne diyecekler, biz de onu merak ediyoruz!

Öyle değil mi ya...

Kulislerde aday olduğun söyleyeceksin ama iş resmiyete gelince sus pus olacaksın!

Siyasetin cilvesi işte...

Artık her şey netleşmeye başladı!

21 Eylül tarihindeki kurultay tek adaylı olarak yapılacak olarak görülüyor...

Ankara’dan gelen tepisindekiler ‘istikrar’ diyecekler!

Diğer rakip adaylar da çil yavrusu gibi dağılacaklar...

20 Temmuz onun için siyasetin geleceği için de çok önemlidir!

...

Ama artık şunu da sorgulamak gerek...

Bu ülkeye barış ve özgürlük tam 50 yıl önce geldi!

Sonra devlet kuruldu...

Peki gelinen noktada ne oldu?

Tüm organları ile bir devlet var ama çoğu ağır aksak çalışıyor...

Siyaset kamuyu yedi bitirdi!

Toplumsal değil bireysel menfaatler ön plana çıktı...

Anlayacağınız hani biz kurduk, biz yaşatacağız diyorlar ya!

İnanın buna kendileri bile inanmıyor...

İspatı da zaten ortadadır!

...

MESAJ KUTUSU

Sayın Ünal ÜSTEL, parti tabanınız 21 Eylül’de yapılacak olan kurultayda 20 Temmuz’da alınacak kararla tek aday olarak katılacağınızı konuşmaya başladı. Yine de temkinli olmanız gerekiyor parti içinde aykırı düşünenler de yok değil bir sürpriz yapma ihtimalleri var...

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Sayın Olgun AMCAOĞLU, UBP genel başkan adaylığı konusunda aileden gelen baskılarla da kafanızın hayli karışık olduğu söyleniyor. Resmi açıklama da yapmadığınıza göre çok büyük ihtimalle gelen telkinlerde geri adım atacağınız tahmin ediliyor, hadi bakalım hakkınızda hayırlısı...

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Sayın Erdal ÖZCENK, DAÜ’nün tesis ve arazilerinin yurt dışından gelecek bir işletmeye verilmesi konusunda artık resmi bir açıklama yapmanız zaruri hale gelmiştir. Zira medyada yapılan haber ve yorumlar bazı kurumlara zarar vermeye başladı, çok da gecikmemeniz tavsiye ediliyor...

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Sayın Ersin TATAR, bir daire müdürünün aldığı iddia edilen rüşvet söylentileri konusunda soruşturma başlatılması için talimat verdiğinizi memnuniyetle öğrendik. Cumhurun başı olarak iç konularla da ilgilenmek kamuoyundaki itibarınızı yükseltecektir...

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Sayın Erhan ARIKLI, KKTC’yi tanımayan, adayı ziyaret bile edemeyen Türk devletlerinin G.Mağusa limanında birlikte üs kurması size göre ne kadar mantıklı bilemeyiz ama bu açıklamanızdan sonra bunun asla olamayacağını söyleyen yoramlar yapılmaya başlandı, haberiniz olsun istedik...

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Sayın Turgay DENİZ, çarşıda yaşanan pahalılık nedeniyle esnaf kesimini hedef olarak göstermeniz sanırız biraz abartılı oldu. Şimdi bir çoğu Ticaret Odası’nın kapısına dayanmak için karar üretmeye çalışıyor umarız gecikmeden özür borcunuzu yerine getirirsiniz...

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Sayın Dursun OĞUZ, Lefke Kaymakamlığına atama yapılmayınca çeşitli söylentiler de beraberinde gelmeye başladı. Başta muhalefet olmak üzere bazı sivil toplum örgütleri atamanın bir an önce yapılmasını isteyen mesajlar gönderiyor...

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Sayın Hakan GÜNDÜZ, İngiltere’de bir kasap dükkanında tezgaha geçinde işletme sahibi sizi usta bir kasap olarak değerlendirmiş diye duyduk. Umarız heyecan yapıp da bir yerlerinizi kesmemişsinizdir, acaba diyoruz herkes kendi işini mi yapsa?

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Sayın Enver HASKASAP, Macaristan’dan ülkeye Avrupa şampiyonu olarak dönmeniz spor camiasında büyük memnuniyetle karşılandı. Tebrik eder başarılı sürüşlerinizin devamını temenni ederiz...

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Sayın İrfan BATU, yeniden yapılaşmaya devam eden bin televizyon kuruluşunda çok yakında ana haberleri okuma görevi üstleneceğinizi duyduk şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Ses tonunuz bu işi yapmaya çok müsait olduğu için her kanal size kapılarını sonuna kadar açar...

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