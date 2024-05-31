Sorun yeni değil...

Yıllardan beridir yaşanan bir sorun!

Devlet okulları bir türlü tam gün eğitime geçemeyince boşluğu özel okullar doldurdu...

Tabi ki beraberinde türlü tartışmaları da getirerek!

Yeni bir eğitim yılının sonlarına yaklaşırken velilerin en büyük derdi ücretlerin beklenenden çok daha fazla yüksek olması...

Bu konuda sorun yıllardan beridir Levent Okulları’nda da yaşanıyor!

Boyacılar Grubu ilk orta ve lise eğitimi için kusursuza yakın okullara sahip...

En fazla da bu okullar rağbet görüyor!

Ama konu her eğitim yılında zamlanan ücretlere gelince her defasında olduğu gibi okul yönetimi ve veliler karşı karşıya geliyor...

Özel okulda öğrencisi olan veliler için şimdi hesap kitap zamanı geldi!

Yine yönetim ile olan anlaşmazlıklar yaşanıyor...

Veliler de aralarında ciddi şekilde örgütlenmişler ve fiyatların aşağı çekilmesi için büyük bir mücadele sürdürüyorlar!

Sıkıntılarını kaleme alıp bize de göndermişler, işte o açıklamayı aşağıda siz okurlarla paylaşıyoruz;

“Levent Okulları Velileri arasında oluşturduğumuz görüşme heyeti olarak, Levent Okulları Yönetimi’nin, 2024-25 Eğitim Öğretim Yılı Okul Ücretlerine geçen sene olduğu gibi bu yıl da astronomik oranlarda yaptığı artışı görüşmek üzere randevu talep edip müzakere etme isteğimize maalesef karşılık bulamadık.

Geçen seneki okul ücretlerinin erken ödeme dönemindeki artış oranı %125-130 bandında, geç ödeme dönemindeki artış oranı ise yaklaşık %150 bandında gerçekleşmişti. Bu sene erken ödeme dönemindeki artış oranı %120-125 bandında geç ödeme dönemindeki artış oranı ise yaklaşık %160 bandında gerçekleşmiştir.

Okul ücretlerinde, döviz bazında da yaklaşık %40’lık bir artış olmuştur.

Son bir yılda, önümüzdeki 4 aylık hayat pahalılığı artışının da dahil edilmesiyle, asgari ücrette gerçekleşen artış oranının %91.79 ve enflasyon oranındaki artışın ise %95.60 olmasıyla geçtiğimiz yıl yapılan artışın haksız bir artış olduğunu tespit edebiliriz. 2024-2025 yılı Eğitim-Öğretim ücretlerinin, güncel rakamlara ve gerçekçi öngörülere dayalı oranlara göre artışlar yapılarak tekrardan değerlendirilmesi gerektiği üzerinde ısrarcı olmamıza rağmen bizlerle görüşülmemesini en hafif tabirle esefle kınıyoruz.

Bu sene yazılı olarak verdiğimiz, 6 maddelik talep ve önerilerimiz içersinde kalıcı çözüm önerisi olarak, Türk Lirası cinsinden belirlenen okul ücretlerindeki artış oranlarının hayat pahalılığı ve asgari ücret artışlarının en fazla 5 puan üzerinde olabilecek şekilde öğrenci kayıt sözleşmelerinde yazılması da vardı. Bundaki amacımız ise, velilerin, önümüzdeki yıllarda ödeyeceği ücretlerin hayat pahalılığı karşısındaki durumuna göre ekonomik program yapabilmesini sağlamaktı.

Kimi veli 7 yıl, kimi veli 12 yıl ve kimi veli ise 15 yıllık bir eğitim serüvenine çıkıyor. Kimse, bu uzun ve meşakkatli süreçte ekonomik olarak nelerle karşılaşabileceğini tahmin bile edemiyor.

Çocuklarımız en değerli varlıklarımızdır. Boşanmak üzere olan ebeveynlerin çocuklarını birbirlerine karşı kullanması ne kadar yanlışsa, direkt çocuklarımız etkilediğinden, okul ücretlerinin hayat pahalılığının çok üzerinde artırılması da en az o kadar yanlıştır.

Burada en önemli görev Milli Eğitim Bakanlığına düşmektedir. Toplumun büyük bir kesimini ilgilendiren özel okul ücretlerinin belirlenmesi konusunda bugüne kadar herhangi bir yasal adım atılmadığından veya atılamadığından özel okullarda okuyan çocukların velileri her yıl aynı kaotik durumla karşı karşıya bırakılmakta. Milli Eğitim Bakanlığı, bugüne kadar kaç özel okulu denetledi? Milli Eğitim Bakanlığı artık kendine gelmeli ve etkin denetim ve özellikle okul ücretleriyle ilgili yasal düzenleme için harekete geçmelidir.

Eğitimde, her bireyin karakterli duruşu olmalıdır.

Biraz sağduyu...”

Levent Okulları Velileri

Görüşme Heyeti

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MESAJ KUTUSU

Sayın Özdemir BEROVA, sahte diploma suçlamasıyla önce tutuklanan sonra da dava açılan bazı kamu çalışanlarının maaş kesintilerinde kiminin maaşının yarısının kesildiği kiminin de hiç kesilmediğini biliyor muydunuz? Bazı ita amirlerini uyarmanız gerekiyor ki bu konuda çifte standart yaşanmasın!

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Sayın Hasan KÜÇÜK, Boğaz’daki fabrikanızın Pazar günleri de gürültülü bir şekilde çalışması nedeniyle komşu mekanlardan şikayet mesajlarınız gelmeye başladı. Biz üretime yasaklama getirilemez diye biliyoruz ama siz yine de mevzuata bir bakıp ona göre karar verebilirsiniz değil mi?

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Sayın Ertan ALİGÜLLÜ, çok uzun bir eğitim döneminden sonra şimdi de tecrübelerinizi açacağınız kendi okulunuzda devam ettireceğinizi memnuniyetle öğrendik. Devlet okulları döküldükçe özel okulların geleceği hep parlak olacaktır, hayırlara vesile olmasını temenni ederiz...

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Sayın Ali ALİOĞLULARI, narenciye üreticileri birliği başkanı olarak sektörde yaşanan bir takım sıkıntılarla ilgili yetersizliğiniz iddiasıyla bir takım suçlama mesajlarınız gelmeye başladı. Meslektaşlarınız daha fazla ilgi ve alaka göstermenizi bekliyorlar, haberiniz olsun istedik...

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Sayın Jale Refik ROGERS, sivil savunmaya yaptığınız ziyaretten sonra araç gereçler hakkında görüşlerinizin değiştiğini memnuniyetle öğrendik. Milletin bir vekili olarak araştırma yapmadan bundan böyle umarız ön yargılı açıklamalar yapmaktan sakınırsınız...

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Sayın Mehmet EZİÇ, ithal et ve yerli hellim fiyatları konusundaki açıklamanız en sağlam ekonomistlerin bile kafalarını allak bullak etmeye yetti de arttı bile.

Bakalım ülke yönetenleri de aradaki müthiş çelişkinin ortadan kalkması için saksılarını çalıştıracaklar mı?

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Sayın Seldal GÜNDÜZ, sahte diploma olayının kara kutusu olarak önümüzdeki hafta yapılacak olan duruşmada şimdiye kadar hiç söylenmemiş bazı konuları da gündeme getireceğiniz söyleniyor. Bu arada cezaevinde kütüphanede görev alarak zamanı daha akıcı geçiriyormuşsunuz hakkınızda hayırlı artık...

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Sayın Ali PİLLİ, Ankara’da tıp eğitimi yapan oğlunuza moral ve motivasyon desteği için ayın büyük bölümünü eşinizle birlikte yanında geçiriyormuşsunuz. Bu arada dün konuştuğumuz çok özel konu güya aramızda kalacaktı ama bazı vekillere duyurmuşsunuz, artık bizden günah gitti bilesiniz...

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Sayın Selda BERATLI, pek muhterem eşinizin zamansız vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma tanrıdan rahmet size ve tüm aileye sabırlar dileriz. Allah geride kalan tüm aileye uzun ömürler nasip etsin...

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Sayın Fadıl AKSUN, Kılıbıklar Derneği kurucular listesinde sizin de adınızın olduğunu öğrenince doğrusu hayretler içinde kaldık. Eğer doğru değilse de bir tekzip yazısı yayınlamanız hayrınıza olacaktır. Uyarmadı demeyin olur mu?

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