KKTC’de bir simit ve yanında en küçük boy çay 80 lira civarı.

Bir Adana dürüm 240 lira yanında bir içecek ile 300 TL.

Tek bir lahmacun içeceğiyle birlikte 130 lira civarı.

İşverenin son dakika golü ile işçinin asgari ücretine ettiği itiraz sonucu cebinden aldığı para 124 TL.

İşveren itiraz etmiş, Asgari ücret tespit komisyonu da haklı bulmuş ve 20 Mayıs'ta açıklanan asgari ücrette, brütte 144 TL, nette ise 124 TL düşüş yapmışlar.

Türkçesi işçinin 124 lirasına tenezzül etmişler.

Aferin size!

Attığınız taş vurduğunuz kuşa değdi mi?

Memnunsanız bu komik karardan söyleyecek sözümüz yok.

Koskoca adamlar toplanmışsınız aldığınız karara bak.

Ayıp ettiniz.

Ekmek teknesini bin bir zorlukla döndüren küçük işletme sahiplerine hadi sözümüz yok.

Bu ülkede işçi olmak kadar işveren olmak da kolay değil.

Ancak bu 124 Liralık karar sonrası işçisinin sırtından milyonlar kazanan işverenlerin boğazından nasıl geçek merak ediyorum.

Bu kurnaz planın bir de görülmeyen ama aç güzlü işvereni mest eden bir yanı daha var.

Bu değişiklik kararı son dakika oldu.

Yani bazı cingöz para babaları yeni asgari ücret kesinleşmedi diyerek maaş bordrolarını eski asgari ücretten hazırlattı.

Yani işçinin yüzde 23’lük maaş artışını bu ayda maaşlara yansıtmadı ve bir ay daha eksik maaş ödedi ya da ödeyecek.

Peki bu uyanıklığı yapanlar kim?

Bize ulaşan bilgilere göre Yakın Doğu grubu çalışanına bu ay da bordrolar hazırlanmıştı diyerek eksik maaş verecek.

Ha bunu yapmaz ve pazartesi yeni maaşı öderse eyvallah.

Ancak yaparsa yazıklar olsun.

Ha eksik ödeme yaparsa önümüzdeki ay bu eksikliği iade edecek mi bakalım.

Sizin de işvereniniz alın terinize tenezzül eder bu ay olması gereken yüzde 23’lük zammı size ödemezse gönderin isimlerini buradan paylaşalım…

***

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, elektrik enerjisi satış ücretlerine yüzde 13 oranında zam yapıldığını duyurdu.

Elektrik fiyatlarına zam yapmak ata sporu oldu artık.

İşçiye kaşıkla yapılan zam kepçeyle alınmaya başladı bile.

Sıcak bir yaz ayı geçireceğimiz belli.

Klimasız yaşam neredeyse imkansız.

Vatandaş gelirinin büyük bir bölümünü elektrik faturasını ödemeye ayıracak.

Kolay değil!

Elektrik fiyatlarını düşürmek için çok daha hızlı adımlar atmak gerekiyor.

Yolumuz yol değil…

***

Uzun bir süredir gündemde değildi...

Şimdi şehit arsaları yeniden dağıtılmaya başladı!

Şehit çocuklarına helal hoş olsun diyeceğiz ama...

İnsanın aklına hemen diğer gençlerimiz geliveriyor!

Daha da doğrusu söz verilen sosyal konut projeleri...

Güya geçtiğimiz Şubat ayında ilk kazma vurulacaktı...

Müteahhitler birliği ile de anlaşma sağlanmıştı!

Sonra bir ara TOKİ yapacak dediler...

O bile olmadı!

Tamam, şehit arsaları verilsin ama bazen insanın içi de sızlamıyor değil...

Şehitliğin bedeli çocuklarına arsa mı diye!

Ha keşke şu söz verdikleri sosyal konut projelerine de başlayıp ev sahibi olmanın imkansız hale geldiği bu süreçte gençlerimiz de başlarını sokacak bir eve sahip olsalardı...

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MESAJ KUTUSU

Sayın Levent UYSAL, sahibi olduğunuz ve diploma skandalıyla çalkalanan okulunuzda dijital bilgilerin silinmesinin sizin talimatınızla verildiğinin konuşulduğunu biliyor muydunuz? Bu arada sizin de okula kayıtlı olduğunuz ve silinen bilgilerin arasında bunun da olduğu iddia ediliyor!

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Sayın İbrahim Levent TİMUR, rektörü olduğunuz okulda diploma skandalı patlayınca diplomaların altındaki imzalarınızın sahtelendiği yönünde ifade verdiğinizi duyduk. Yahu en yakınlarınıza bile diplomayı siz kendi elinizle verdiniz insan bir iki tanesini kontrol etmez miydi? Bu konuda ileri soruşturma başlatıldı haberiniz olsun istedik!

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Sayın Metin FEYZİOĞLU, sendikaların da bastırmasıyla gençlerin gönderildiği Çanakkale kampları konusunda insanların kafasında çeşitli soru işaretleri oluşmaya başladı. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için program konusunda aydınlatıcı bir açıklama yaparsanız en azından şaibeler ortadan kalkacaktır...

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Sayın Orhan SÜSLÜ, Doğa Kolejinden sahte diploma aldığı iddia edilen bir gencin Sağlık Bilimleri Üniversitesine kayıt yaptırdığı ancak oradaki kayıtların silinmesinden ötürü çok manidar bir durumun ortaya çıktığını öğrendik. Bir de lise diplomasını ilk başta inkar ettiğiniz de konuşulmaya başlandı bir açıklama gider artık değil mi?

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Sayın Mustafa KALFAOĞLU, hastanelere fahiş fiyat uygulaması ile sonuçlanan ihalelere karşı başlattığınız mücadele ile devletin kasasından milyonlarca lira para gitmesini önlediğinizi biliyor muydunuz? Hasta başına 500 TL’lik indirim toplamda ne kadar eder acaba? Tebrik eder başarılarınızın devamını dileriz...

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Sayın Halil BAKKALOĞLU, sahte olduğu iddia edilen sizin doktora diplomasının normalinden çok daha büyük ve özenle tanzim edildiği yönünde bir bilginiz var mı? Umarız diğer mezunlar bunu görmez ve duymaz, kesin çıngar çıkar değil mi?

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Sayın Zeki ÇELER, ada genelinde partinizin örgüt binalarını çoğaltmak için büyük bir uğraşı gösterdiğiniz dikkatlerden kaçmıyor. Bir de bayrak sorununa çözül bulabilirseniz dört dörtlük bir icraat yapmış olacaksınız çünkü vatandaş alıştığı şeyleri göremeyince yadırgıyor...

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Sayın Hüseyin MACİT, geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs’ta görülünce beraberinde çeşitli iddialar da gelmeye başladı. En milliyetçi ve memleketçi birisi olarak görenler biraz yadırgandı hele de bir vekil arkadaşınız öküz altında buzağı aramaya başladı diye duyduk...

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Sayın Sinem BAŞTAŞ, Gönyeli Spor Kulübü başkan adaylığınız sadece bölgede değil ada genelinde spor camiasında beklenenden de fazla bir ses getirdi. Umarız diğer adaylar adada bir ilkin gerçekleşmesinin önüne geçmezler, şimdiden hayırlara vesile olsun...

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Sayın Aral MORAL, gündeme getirdiğiniz araç camlarındaki kara filimler konusunda yerden göğe kadar haklısınız ancak ne garip ki asıl ilgilenmesi gerekenler yapması gerekenleri yapmamakta hala direniyorlar değil mi?

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