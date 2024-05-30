Başbakanlığın önünde son 10 gündür eylem filan yoktu...

Resmen işgal vardı!

Kırdılar, yaktılar, döktüler...

Çok da iddialı konuştular!

Hep de halkın yanında olduklarını söylediler...

Ama öyle bir şey yoktu!

Halkın değil ceplerinin yanında oldular...

Süresiz eylem diyerek de palavra sıktılar!

Sonuç ortadadır...

Şimdi bakanlık önünde eyleme devam edeceklermiş!

İstifa çağrıları filan...

Hayırdır eski bakan giderken arkasından davul çalıp memnuniyetlerini dile getirirken şimdi bu büyük değişiklik de niyedir?

...

Sahi hani bu eylem halkın isyanına dönüşmüştü...

Halk isyan etti belki ama kendilerinden isyan etti!

Bir takım kararlar aldılar ama son günlerde birçok hayvan üreticisi bile gerçekleri görerek bir aylık hayvan satmama kararına uymayacaklarını söyleyerek asıl haklı isyanı gösterdiler...

Çünkü kandırılıp eyleme katılmışlardı!

Şu anda perde gerisinde neler konuşulduğundan bile haberleri yok...

Sen 19 yıl başkanlık yap ama üyelerinin bile haberi olmadan bir takım isteklerde bulun!

Onlar da sana destek vermeye devam etsin öyle mi?

Yok böyle bir şey!

Başkanın şu anda yapacağı tek bir şey vardır...

Özür dileyip başkanlıktan istifa etmek!

...

Ne gariptir ki bazıları da hayvancının sorunlarından daha ziyade eylem günlerinde krize oynamışlardır...

Başta CTP olmak üzere bazı sendikalar!

Bu ülkede siyaset öyle kötü yapılıyor ki gerçekler göz ardı edilip halkın gözü boyanmaya çalışılıyor...

Halk için siyaset gailesi kimsenin umurunda bile değil!

Sen kötü yönettin git, senin yerine ben geleyim...

İthal gelecek olan etin köpek maması bile olduğunu utanmadan sıkılmadın söylediler!

Yahu salla da biraz isabetli salla...

Sonuçta krize oynayanların kaybettiği bir süreç yaşadık!

Kime hizmetse artık...

...

Bize gelen haberlere göre hayvancılar ile hükümet arasındaki kriz Cuma günü çözülecek...

Ortak noktada birleştiler, el sıkıştılar ve dengeli bir karar ürettiler!

Peki bu iş niye bu kadar gecikti?

Ya da hayvancılar niye Başbakanlık önündeki eylemi Tarım Bakanlığı’na taşıdı?

Dün hayvan üreticisi bir arkadaş eldi kahve sohbeti yaptık...

Hayırdır nereye gidiyorsunuz daha karpuz kesecektik diye de şakalaştık!

Birkaç kelime ile şunları söyledi;

‘Bu eylemin tek sorumlusu bakan Kelle’dir’

Hayırdır deyince de;

Bakan tüm görüşmelerinde suçu Başbakanın üstüne attı!

Yani bazı kararları kendisi destekliyormuş ama Başbakan kabul etmiyormuş...

İşte asıl sorun buradadır!

Eğer iddialar doğruysa ortada çok büyük bir çift taraflı olmak vardır...

Tazıya tut, tavşana kaç, gibi!

Belli ki hayvan üreticileri sırf bu nedenden dolayı eylemi bakanlığa taşıyıp, bakanı istifaya çağıracaklardır...

Bekleyip göreceğiz artık!

...

Başbakanın kararlı duruşu sonuçta bu eylemin kazasız belasız sonlandıracak gibi gözüküyor...

Eylemin başında hayvancılarla görüşmemiştir çünkü eylemciler devlete karşı durmuş ve yıkıp yakma yöntemini seçmiştir!

Dün eylemciler gidince de kendileriyle görüşüp anlaşma yolunu seçmiştir...

Umarız bu tür eylemler ilerisi için de örnek teşkil eder!

Traktörler ve iş araçlarının başkenti kilitlemesi çağdışı bir davranıştan başka bir şeydir...

Milleti rahatsız edeceklerine gelip adam gibi isteklerini söyleseler er ya da geç sonuçta bir çözüm yolu mutlaka bulunacaktır bunun örneğini geçmişte çok kez yaşadık!

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MESAJ KUTUSU

Sayın Orhan SÜSLÜ, Doğa Okulları direktörü olarak geçen yıl mezun olan bir gencin diplomasının sorgulandığını biliyor muydunuz? Aynı öğrencinin bu yıl Sağlık Bilimleri Üniversitesine kaydının yapıldığı başka bir manidar konu. Kayıtların silinmesi de apayrı bir konu. Önümüzdeki günlerde bu konuda çok sorularla karşılaşacaksınız!

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Sayın Ünal ÜSTEL, hayvan üreticilerinin eyleminde kararlı duruşunuz nedeniyle sorun çözüldü, çözülüyor gibi görülüyor. Ancak içinizdeki birilerine fazlasıyla dikkat etmeniz gerekiyor zira size başka hayvancıya başka konuşarak uzlaşmanın gecikmesinde büyük rol oynadılar...

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Sayın Mustafa NAİMOĞLLARI, günlerce hükümete hakaretler savururken dün başbakanın yanından çıkarken yüzünüzdeki gülücükler dikkatlerden kaçmadı. Artık birlik üyeleriniz de isyana başladığına göre 19 süren görevi başkasına devretme zamanı gelmedi mi? Bir de özür dileyerek lütfen!

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Sayın Kasım KUNİ, büyük özverilerle çalışan mali şube çalışanlarının sadece 26 kişi olması kabul edilemez. Bari yeni mezun gençlerden önemli bir kesimini bu şubeye yönlendirin ki gelecek için iyi bir yatırım olsun...

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Sayın Turgay DENİZ, Deniz Plaza mağazalarından Türk bayrağı alan vatandaşlar erken yıpranıp erken solduğu yönünde şikayetlerde bulunmaya başladılar. Çalışanlarınıza bu konuda talimat vermeniz gerektiği yönünde görüşlerini belirtiyorlar, haberiniz olsun istedik...

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Sayın Hüseyin Çavuş KELLE, sizin için bugünden itibaren artık sor ve sıkıntılı günler başlıyor çünkü bazı hayvan üreticisi arkadaşlar eylem sürecinde yaşanan perde gerisi olayları başbakana aktardılar diye duyduk. Sabırlar ve kolaylıklar dileriz!

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Sayın Dursun OĞUZ, ülke nüfusunu açıklamayan tek siz kalmıştınız onu da gerçekleştirdiniz. Ha keşke bu açıklama yerine yeni bir nüfus sayımı yapma kararı alsaydınız çok daha anlamlı olurdu değil mi?

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Sayın Sami ÖZUSLU, vekilliğin ilk günlerinde hayli kibar ve nazik açıklamalar yaparken şimdi delinizin ağırlaştığı dikkatlerden kaçmıyor. Siyaset böyle bir şey olsa gerek ki insanı raydan çıkarıyor değil mi? Biz eski meslektaşımızı daha çok seviyorduk doğrusu...

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Sayın Mehmet AKTUNÇ, cim bom kupaları kaldırınca sizin mağazanın da gelirlerinde büyük artış görülüyormuş. Hayırlı işler bol kazançlar dileriz, beşinci yıldız da gelince keyfiniz doruk yapacak demektir...

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Sayın Ömer SARIOĞLU, sıkı bir şekilde kuş takımı desteklediğinizi bilirdik de rakip takımın taraftarlarını soysam medya hesabından sileceğinizi tahmin etmezdik. Senye daha çok çalışın bütün kupalar size helal olsun...