Önce okuyuculara bir soralım;

Dünya Engelliler Günü ne zaman kutlanıyor bilen var mı?

Çok duyarlı okuyucuları bir yana koyuyorum ama eminim ki yarısından fazlası bilmiyordur!

Ya da ailesinde engelli olanlar dışında belki de bu tarih kimse için çok fazla önemli değildir…

Ama adım gibi eminim ki;

Meclis’teki 50 milletvekiline bu soruyu yöneltsek belki 10 tanesi bu tarihi anımsar, diğerleri de böyle bir günün olduğunu bilir ama tarihi hatırlayamaz!

Üzülerek ifade ediyorum çünkü bizde engelli demek sadece seçim öncelerinde hatırlanan ve onlara ait Dünya Engelliler Günü’nde siyasi rant uğruna poz poz resimler çekilip vaatlerde bulunmak demektir!

Bir sene önceki Engelliler Günü basın bildirisi arşivden çıkarılır tarihi değiştirilir ve sanki de yeni yazılmış bir basın bildirisi gibi medyaya servis edilir!

Onlar için önemli olan günü kurtarmaktır, engelli insanlarımız üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışmaktır…

…

Ne yazık ki biz basın mensupları da bu konuda üzerimize düşen görevi yeteri kadar yapmayız!

İlla ki birisi bizi dürtecek ve biz de kalem sallayacağız…

Bu da bizim ayıbımızdır en azından kendi adıma özür dilerim!

Oysa evlerinde oturan binlerce kardeşimiz siyasilerden ümidi kesince bizim yazacağımız birkaç kelime ile umutlanmak isterler!

Belki siyasilerden umudu kesmişlerdir ama onları harekete geçirmek için her zaman basın mensuplarının yapabileceği bir şeyler vardır!

Şu anda ben de o ruh hali içindeyim ve ister inanın ister inanmayın bir engelli kardeşimizden gelen mesaj üzerine bu yazıyı kaleme aldığım için içim biraz buruk, kendime de kızgınım…

Bu ülkede birçok resmi daire, belediye ve özel işyeri engelliler düşünülerek yapılmaz!

Yollar onlar için tehlikeli tuzaklarla doludur, can güvenlikleri genelde yoktur…

Sosyal aktiviteler yok denecek kadar azdır, çoğu zaman kimse kapılarını çalmaz, dert dinlemez, kaderlerine terk edilmiştir!

Ailelerinin mali durumu iyi olanlar daha şanslıdır ama iyi olmayanlar hiç de adil olmayan bir yaşam kavgasının pençesinde çaresizlikler içinde yaşarlar!

…

Bu ülkenin bazı yasa ile belirlenmiş kuralları olduğu halde bu uygulanmaz…

Ne acıdır ki devlete yapılması gereken istihdamlarda bile parti rozeti önemlidir, siyaset ön plandadır…

Ve ne yazıktır ki bu ülkede son 10 yıl içinde partizanca binlerce kişi istihdam edilirken yasa olduğu halde engelli insanlarımız dışlanmış, tek bir kişi bile istihdam edilmemiştir!

İşte bu konuda isyan noktasına gelen engelli bir genç okuyucumuzun sitem dolu mesajı;

“Merhaba Levent bey,

Sizden engelli istihdamıyla ilgili konuda yardım isteyecektim..

Çalışma Bakanımız daha önce çıktığı TV programlarında birçok kez 2015 yılı içerisinde kısıtlı da olsa kamuya engelli istihdamı yapılacağını söylemişti hatta Mayıs’taki Engelliler Haftası’nda engelli derneklerine de söz vermişti alınması için.

Temmuz’da hükümetin yeni kurulduğu zaman yine TV yayınına çıkmıştı ve kendisine kısa ve net bir soru sormuştum;

Kamuya engelli istihdamı Bakanlar Kurulu’nun gündemine ne zaman gelecek?

Kendisi bu konunun Bakanlar Kurulu’nun ilk sıralarında yer aldığını ve kısa süre içerisinde gündeme geleceğini belirtmişti…

Ayrıca 1 ay önce bakanlığa da bu konuyla ilgili e-mail yollamıştım, aldığım cevap şuydu; ‘2015 yılı bütçe imkanları dahilinde istihdam yapılması için Bakanlığımızda çalışmalar devam etmektedir…”

Bugün Bakanlığın özel istihdam bürosunu aradım onları sordum ‘yoktur öyle bir şey’ dediler! Ben de ‘bakan söz vermişti’ dedim…

O da ‘ne bakanı, hep söz verirler ama hiçbir şey yaptıkları yoktur yani kısaca ortada böyle çalışma yoktur’ dedi!

Çok sinirlendim ben de, bakan beyin engellilerle ilgili hassas bir konuda nasıl yalan söyler anlamış değilim..

Bu konuyu kamuoyuna yansıtıp bakan beyle görüşebilirseniz cevabı bana da aktarabilir misiniz…”

…

Sevgili okuyucu;

Engelliler konusunda ne yazık ki içinde bulunduğumuz durum budur!

Öncelikle engelliler için getirilen yasalar uygulanmamaktadır…

Sonra da verilen sözler tutulmayıp engelli insanlarımızın büyük bir kısmı kendi kaderlerine terk edilmiştir!

Bin engelli gencimiz bakanın istihdamlar konusundaki sözünü unutmamış ve bakanlığın ilgili birimine bu konuda bir soru yöneltmiştir!

Aldığı cevap ta;

“Yok öyle bir şey” olmuştur!..

...

MESAJ KUTUSU

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