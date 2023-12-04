Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Maliye Bakanı Berova Ocak 2024 hayat pahalılığı oranını % 48.5 olarak açıkladı.

Kamu çalışanına verilecek artış bu civarda olacak.

İlk bakışta iyi bir artış olarak görünüyor.

Peki gerçekten verebilecekler mi bu oranda bir zammı.

Ha ülkedeki enflasyona bakılırsa bu zam bile kurtarmaz ama…

Açıklamayı erkenden yaptılar ve piyasayı coşturdular.

Zammı duyan piyasa zammı patlattı hemen.

Sırada asgari ücret var.

Emekçi kesime de yüzde 48.5 zam verilecek mi bakalım…

Bir simit 20 lira olmuş şu anki asgari ücretle yaşamak mümkün değil.

İnsan onuruna yakışır adil bir zam bekliyor asgari ücretli ama kaşıkla verip kepçeyle alınmamak şartıyla.

Asgari ücrete zam yapıp hayatı zammın çok üstünde pahalandıracaksanız hiç yapmayın daha iyi…

Türkiye para versin siz de poz verin!

Yol aydınlatma çalışmaları nihayet başladı ve devam ediyor.

Uzun süredir KKTC yolları karanlık.

Afganistan hatta Gazze sokaklarından bir farkı kalmamıştı bu güzel adanın.

Defalarca yazdık! Onlarca trafik kazası oldu insanlar öldü.

Kimse kılını bile oynatmadı.

Herkes suçu bir birine attı.

Karayollarının yetersiz olanakları olduğunu ezberledik mesela.

Peki bu sorun nasıl ( şimdilik) çözüme doğru gidiyor?

Meclisimizin bilgisayar malzemelerini, araçlarını hibe eden Türkiye sayesinde.

Büyükelçi Feyzioğlu ve KEİ ofisinin el atmasıyla…

Türkiye parayı veriyor bizimkiler hava atıyor.

İş becerdiniz aferin.

Eğer iki paralık ama hayati her sonumuzu Türkiye çözecekse

Siz ne işe yarıyorsunuz…

Poz vermek kalıyor sadece size…

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Elalemin derdi bizi gerdi…

Girne’de dükkan içerisinde 40 yaşındaki bir Rus boğularak öldürüldü.

Cinayet çok ürpertici ve korkutucu...

Olayla ilgili Rus Mikhail Kamyshanov’un yanında çalışan Serhii Mykhaılıchenko, eşi Katerina Kotenko ve suç ortakları Andrei Volkovskii isimli 3 kişi tutuklandı.

Neler oluyor bu ülkede?

Ne pis işler dönüyor?

Ülkemize gelen yabancılar neyi paylaşamıyor da bir birini boğazlıyor?

Kıbrıs Türkü gittikçe figüranlaşıyor bu ülkede.

Polisimiz yabancıların pisliklerini temizlemeyle boğuşuyor.

Halk endişe içinde…

Ciddi bir temizlik vakti geldi!

Tüp gaz firmaları ne iş yapıyor!

Kış geldi tüp gaz kullanımı arttı.

Aldığımız tüp gazlara bakıyoruz ikinci dünya savaşından kalma gibi.

Yamuk yumuk boyası berbat ağzı yüzü kaymış.

Bu işi yapan firmaların neyi eksik?

Bu ülkenin getirisi en bol işini yapıyorsunuz…

Neyiniz eksik?

Peki neden güvenliğimiz için hiçbir tedbiriniz yok.

Bu tüp gazların yetkili kişiler tarafından eve getirilmesi takılması ve kontrolünün yapılması gerekiyor.

Hadi bunu yapmıyorsunuz bari sattığınız tüplerin bakımını yapın.

Yok, olur mu hiç..

Kontrol eden yok sorgulayan yok zaten…

Yap zammı kaktır gitsin…

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Avrupa mafyası burada evleniyor!

Dünyaca ünlü kokain tüccarı Mark Douglas’ın KKTC macerasından sonra moda haline geldi...

Bulundukları ülkelerde çeşitli karanlık işlere karışanlar KKTC’ye akın etmeye başladı!

Bu tipler ülkelerine bile giremiyorlar girerlerse tutuklanacaklar...

Ama bir şekilde yolunu bulup ülkemize geliyorlar en pahalı evleri alıp lüks araçlarla aramızda geziyorlar!

Asıl amaçları ise KKTC vatandaşı olmak...

Bunun için KKTC’li bir kadınla evlenmek yetip de artıyor bile!

Bu yazı ilgili makamlara bir uyarı yazısıdır;

Evlilik gerekçesi ile Bakanlar Kurulu tarafından verilen vatandaşlıkları ince eleyip fazlasıyla sık dokumak gibi bir sorumluluğunuz vardır...

Tamam her KKTC vatandaşı ile evlenen yabancıların burada bir sene içinde vatandaşlık hakkı vardır ama her önünüze gelen dilekçeyi de kabul etmek gibi bir zorunluluğunuz yoktur!

Bu konuda özel bir ekip kurup en derin noktaya kadar inin bakalım nelerle karşılaşacaksınız?

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MESAJ KUTUSU

Sayın Özdemir BEROVA, ülkenin en güvenilir kurumlarından birisi olması gereken sigortacılık sektöründe çek yasağında olanlar hatta tefecilik yapan bazı sigorta şirketlerinin işletme izinlerinin geçici olarak da askıya alınmasını hala düşünmüyor musunuz? Bu konuda umarız üzerinizde siyasi bir baskı yoktur.

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Sayın Hamit BAKIRCI, bölgenizdeki arazilerin yüzde 80’ninin yabancılara satıldığı yönündeki açıklamalarınız şu sıralar büyük tartışma konusu yaratmaya başladı. Konuyla ilgili partiniz ve hükümet yetkililerine ayrıntılı yeni bir açıklama yapmanız da sanki şart oldu değil mi?

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Sayın Dalman AYDIN, Kıb-Tek genel müdürü olarak her fırsatta elektriğe zam yapılması gerektiği yönündeki açıklamalarınız artık insaf sınırlarını zorlamaya başladı. Bir bürokratın bu kadar insafsız açıklamalar yapması da artık manidar olarak algılanmaya başladı, herkes sizin gibi yüksek maaş almıyor ya bu ülkede!

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Sayın Kemal HANSOY, yakın bir zamanda hisselerinin önemli bir kısmını aldığınız sigorta şirketinin halen çek yasağından çıkamadığını biliyor muydunuz? Umarız bu olumsuzluk önümüzdeki günlerde başınızı ağrıtmaz, zira sektör şu sıralar tamamen bu konuyu konuşmaya başladı...

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Sayın Dursun OĞUZ, kendi ülkelerine girişte tutuklama kararı olan bazı mafya mensuplarının bizim ülkeye gelip evlenerek vatandaşlık hakkı kazanmak istedikleri yönündeki gelişmeler artık iyice yoğunlaşmaya başladı. Bazı siyasilerle de dirsek temasında oldukları iddia ediliyor, uyarmadı demeyin olur mu?

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Sayın Ali ERDENER, pek kıymetli eşinizin zamansız ölümü ülke genelinde büyük üzüntü ile karşılandı. Merhumeye tanrıdan rahmet size ve tüm aileye sabırlar dileriz. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler nasip etsin...

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Sayın Yüksel ÇELEBİ, devletten alacağı olan ama bir türlü alamayan belediyeler kervanına Dikmen Belediyesi’nin de katıldığını duyduk. İyi de kasada bol para var deyip de belediyeleri niye zamanından ödemezler bunun bir açıklaması var mıdır size göre, siyasi nedenler olabilir mi?

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Sayın Tahsin ERTUĞRULOĞLU, dün sabah sizin meşhur büfede pastırmalı pide partisi ardı ama gözler sizi göremedi. Fener’in hezimetlerinden sonra biraz ara verme kararı aldığınız tahmin ediliyor, siz gelin kesinlikle o konular hiç açılmayacak...

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Sayın Yusuf KISA, hedefteki şahıslar konusundaki yazınız ülke genelinde özelikle iş insanları konusunda hayli merak uyandırmış olmalı ki konuyla ilgili yoğun mesajlarınız gelmeye başladı. Meraklılar listedeki isimleri de deşifre etmenizi istiyorlar haberiniz olsun istedik...

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Sayın Raif İlker BURAN, pek muhterem babanızın vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma tanrıdan rahmet size ve tüm aileye sabırlar dileriz. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler nasip etsin inşallah...

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