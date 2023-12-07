EVLERİ ASGARİ ÜCRETE KİRALAYANDAN

DENETİMSİZLİKTEN FIRSAT BULANLARDAN

KIŞ ORTASINDA SOKAKTA KALANLARDAN

HABERİNİZ VAR MI???



Evet size soruyoruz sayın yetkililer. Bu kadar anormal ücretlere ev kiralayanlardan haberiniz var mı? Denetimsizlik sayesinde oluşan bu vurgunlardan haberiniz var mı? Evini kaçak kiralayan, vergisini ödemeyen ev sahiplerinden haberiniz var mı? Onca insanı mağdur eden, sokağa atanlardan haberiniz var mı? Bu kadar hayat pahalılığı ve yaşam mücadelesi içinde , eli mahkum bırakılan mağdur ailelerden haberiniz var mı?

Yüksek ev kiraları yüzünden , birçok birey ve aile için yaşamsal bir sorun haline gelen bu sorundan haberiniz var mı? Gelir seviyesi düşük olanlar , ya da ani mali zorluklarla karşılaşanların bu durumdan ne kadar etkilendiğinden haberiniz var mı? Barınma güvencesi olmadan yaşamalarına neden olduğundan haberiniz var mı? EY HALKI İÇİN HER ŞEYİN EN İYİSİNİ YAPTIĞINI SÜREKLİ ZİKREDEN YETKLİLER??? Haberiniz var mı tüm bunlardan?

Ülkede 15.000 TL altında kiralık ev yok. Ülkede döviz ile ev kiralayan kiralayana. Ödeyemediğiniz zaman da sokakta kalmanız cabası. Ben bir örneğinize şahit oldum. Yıllardır kiracıları oldukları evde , her yıl ev kirasının artışı ile zorluk yaşayan onca insan ve ailelerden bir tanesi şu an söz ettiğim. 2 çocuklu bir aile. Son 5 yıldır aynı evde ikamet eden bir aile. Asgari ücret ile çalışan iki ebeveyn ve biri ilk okul , diğeri orta okulda okuyan iki çocuk. Son iki yılda ev kiraları 7000 TL’den 15.000 TL’ye yükseldi. Neye göre peki? Ev sahibinin keyfine göre.

Çünkü kim kalkıp da denetleyecek. Çünkü ülkede KİRACI HAKLARINI KORUYAN yetki ve yetkiler yok. Çünkü ülkede yabancı öğrencilere istedikleri gibi ev kiralayan ev sahiplerine, Napıyorsun sen siye soran yok. Hal böyle olunca keyfe ve kafaya göre insan soymanın başka bir yöntemi olan bu durumu icra etmeleri gayet normal. Kiraların denetlenmesi ve makul seviyelerde tutulması, barınma güvencesi ve sosyal adalet açısından önemli bir konudur.

Birincil olarak, yüksek ev kiralarının denetlenmesi için yerel yönetimler ve devlet kurumları tarafından etkili merciler oluşturulmalıdır. Tamamen olması gereken ama şu an için , bu ülkede yetkilerin umrunda bile olmayanlardan söz ediyorum. Kiralama piyasasını düzenleyen yasal düzenlemeler, ev sahipleri ile kiracılar arasında adil ve dengeli bir ilişki kurulmasına yardımcı olmak sizlerin görevleridir. Kira artışlarının belirlenmesi, sınırlandırılması veya izlenmesi gibi faktörler kiraların kontrol altında tutulması da siz devleti yöneticilerine aittir. Kime söylüyorsak artık.

Yani ortada kalan aileler, kirasını ödeyebilmek için borçlanan aileler, kafaya ve keyfe göre kira belirleyen ev sahipleri, yerli halkı evden çıkartıp yerine yabancı öğrenci alanları, ev kiralamada yıllık kira bedeli isteyen ama devlete vergi göstermeyenler, sizleri hiç rahatsız etmiyor. Çünkü sizler o koltuklarda oturduğunuz sürece, devasa maaşlar aldığınız sürece gerisi zerre umurunuzda değil. Ev sahipleri de aynı sizler gibi düşünüyor , bana dokunmayan yıl bin yaşasın. Bu sistem böyle devam etsin.

Ölenin öldüğü, hırsızın çoğaldığı dilencisinin türediği , kaçağın koşa koşa geldiği, gelenin bir türlü denetlenmediği, katilin, manyağın , keşin, ipsizin sapsınız geldiği girdiği, girdiği gibi de kaldığı bir ülkede, kiracı haklarının korunması lazım diyorum bende. Bazen ne dediğimi bilmiyorum işte. Çağdaş ülke ve eşit egemen ülkelerde olduğu gibi demek geliyor içimizden ama gözlerimiz de kör değil işte . Kulaklarımıza söylenen ile , gerçekler çok farklı.

Hep şunu diyorum. Allah bu ülkede yaşayan herkesi savaştan, doğal afetlerden korusun. Çünkü o zaman da tek başına kalacak olan yine onlar. Çünkü halkını ve ülkesini korumak kollamak ve yönetmekle yetkili olanlar çoktan kaçıp gidecekler. Halkın ise ne sığınacak bir yerleri, ne yiyecek bir ekmekleri kalacak. Bu kadar ezilen bir halk için, yapılan hiç bir düzenleme, yasa ve koruma yok. Geçmiş geleceğin aynasıdır derler ya işte durum tamda da böyle.

Bağırıyoruz çok kalabalığız. Öfkeleniyoruz bu kadar yabancı adayı istila ediyor. Çemkiriyoruz Pahalılık da pahalılık. Yürüyoruz yollarda hakımız da hakımız. Artık zamlar bile kimsenin umrumda değil. Uyuştu insanlar. Battı balık yan gider misali kimse artık sesini çıkartamıyor. Bu kadar denetimden yoksun bir ülkede her şey mübah diyor. İnsanları

Kısacası Devlet ve onun erkanları. Ev kiralarını denetlemeniz ,kira fiyatları üzerinde belirli bir kontrole sahip olmanız , denetim ile kira artışlarını sınırlamanız , kiracıları aşırı yüksek fiyatlardan korumak ve bölgesel/ulusal ekonomik dengeleri sürdürmek görevi sizlerindir.

Ama tabi bu tür bir denetim politikası, bazıları tarafından serbest piyasa ekonomisinin işleyişini engelleyebileceği düşünülerek eleştirilebilir ve tabi ki bu yüzden de zaten herkes atını istediği gibi oynatıyor. Bazıları, kira kontrollerinin arz ve talep dengesini etkileyebileceğini, bu durumun da uzun vadede konut stoklarını azaltabileceğini düşünebilir. Anlayacağınız ne demiştik cepleri dolu olanların zerre umrunda değildir.

O AİLE VE ONUN GİBİ NİCESİ SOKAKTA MI KALDI.

BOŞVER SIRDA HANGİ İL GEZİMİZ VAR ONA BAKALIM…



KARAKUŞ