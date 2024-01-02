2023 yılını acıların gölgesinde bıraktık.

Türkiye’deki depremde binlerce insan yaşamını yitirdi.

Kıbrıs mücadelesi sırasında verdiğimiz şehitlerden sonra en büyük acımızı Türkiye’deki depremde hayatını kaybeden 49 KKTC vatandaşıyla yaşadık.

Dünya’da ve yakın çevremizde yaşanan savaşlarda binlerce masun insan hayatını kaybetti.

Gerçekten zor bir yıldı.

Öncelikte hala hayattaysak ve sağlığımız yerindeyse çok şanslıyız.

2023’ün ağır tablosundan sonra bizi nasıl bir bekliyor ona dönelim.

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Öncelikle ekonomik açıdan çok zor olacağı kesin.

Yeni yılla birlikte zam furyası başladı bile.

Tepeden tırnağa her şeye zam gelecek kaşıkla verdiklerini kepçeyle alacaklar bunu biliyoruz.

Asgari ücret hala belirlenmedi o da belirlendiği anda ortalık toz duman olacak.

Bizi en çok korkutan gıda enflasyonu!

Bugün itibariyle marketlerde yüzde 50 civarında zam ile karşılaşmaya başlayacağız.

Piyasadaki pahalılık konusunda hükümetlerin yangına körükle gittiğini çok iyi biliyoruz.

En son hayat pahalılığı için rakam vererek piyasayı ateşlemişlerdi.

Ülkeyi yönetenler sadece 2023 yılında biz ne yanlışlar yaptık diye biraz kafa yorsalar çok daha güzel bir yıl geçirebiliriz...

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Yıllar içinde Kıbrıs Türkünün ekonomik refahını çaldılar, kamu kaynaklarını çarçur ettiler, zengini daha çok zengin ederken orta halliyi de fakirleştirdiler.

Ülke modernleşmek yerine daha vasat karanlık bir coğrafya haline geldi.

Bu olumsuzluklar biraz gayretle düzelebilir elbet.

Sonsuza kadar böyle gidemez ancak yöneticiler bizden en değerli duygumuzu da çaldılar.

Her şeyi kaybedebilirdik ama en kötüsü umudumuzu çaldılar.

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En zor savaş yıllarında bile umudunu kaybetmeyen bir toplumun umudunu çaldılar.

Bu en kötüsüydü.

2024’ün kaybolan umutlarımızın yeşerdiği bu ülkede güzel şeylerin de olabileceğine inandığımız bir yıl olmasını istiyoruz.

Sağlıkta, eğitimde, adil paylaşımda hak ve hukukta çağ atlamış. insanların karanlık yollarda can vermediği, asgari ücretlinin insan onuruna yakışır bir şekilde yaşayabildiği, gençlerinin iş bulmak için göç etmediği bir Kuzey Kıbrıs mümkün…

Yeter ki umutlarımızı çalmayın…

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Geçen yılın son günlerinde şimdiye kadar hiç olmayan bir piyango furyası yaşandı...

Belki de ilk kez hem Türkiye’nin hem de bizim ülkenin piyango biletleri çok erken tükendi...

Bunun çok önemli bir mesajı vardı;

İşimiz artık şansa kalmıştı!

Eskiden ya çıkarsa deyip insanlar şansını denerken şimdi piyango ikramiyelerinden büyük beklenti içine girdi insanlar...

Çünkü insanların refah seviyesi çok hızlı bir şekilde düşüyordu!

Ödenemez hale gelen borçlar milleti iyice bunaltmıştı...

Çoğu aile için piyangodan kazanmak tek çare haline gelmişti!

Ama yeni yıl sonrası çoğunun ümitleri tükendi...

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Öyle dendiği gibi 2024 yılı geçen yıldan daha iyi olmayacak...

Hükümet de vatandaş da bunun bilincinde olmak zorunda!

Siyasiler yıllardan beridir çeşitli vaatlerde bulunup hep iyi niyetlerini kamuoyuna açıklarlar ama hiçbir kere de bunu başaramadılar...

Her bir geçen yıl yenisi hep arattı!

Zengin ve fakir arasındaki uçurum daha da büyüdü...

Sosyal adalet ayaklar altında süründü!

Bizim bu yıldan temennimiz tüm kesimlerin gerçekçi olmasıdır...

İyi ya da kötü!

Türlü hayal kırıklıkları yaşamamak, yaşatmamak için...

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MESAJ KUTUSU

Sayın Ersin TATAR, KKTC gerçeğini daha da güçlendireceğiz dersiniz ama KKTC’nin şu anda gerçek olup olmadığını da hiç unutmamak gerek. İnsanlar her geçen gün devletinden soğuyor, özellikle gençler geleceklerini burada değil başka devletlerde arıyor...

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Sayın Ünal ÜSTEL, yeni yılın geçen yıldan daha iyi geçeceği yönündeki dilekleriniz umarız gerçekleşir ama sokağa baktığınızda vatandaş hiç böyle bir havada değil. Rüşvet iddialarının ayıka çıktığı bu süreçte milletin tek isteği artık temiz eller operasyonlarının başlatılmasıdır...

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Sayın Zorlu TÖRE, 2023 yılı bir kez daha milliyetçilik nutukları geçti ancak vatandaşın karnı artık tok yapılan açıklamalar çok inandırıcı gelmiyor, zira devlet erkanı öncelikle kendisi devletine inanmıyor ve bunun için gereğini yapmıyor! Bu arada artık hep yere korumalarla gitmemeniz de olumlu bir gelişme...

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Sayın Tahsin ERTUĞRULOĞLU, dost bildiğimiz ülke Pakistan’ın Güney Kıbrıs ile ilişkilerini güçlendirmek için yeni kararlar ürettiğini biliyor muydunuz? Biz onlardan tanınma beklerken şunların yaptıklarını bir değerlendirin bakalım!

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Sayın Fikri ATAOĞLU, hadi 2023 yılını iyi idare ettiniz ancak yeni yıl sizin parti ve camia için çok da hayırlı gözükmüyor. Toplumsal menfaatler bir yana atılmış yerini bireysel menfaatler almış. Bu arada yeni yılda yeni parti binası kararı hayırlara vesile olsun...

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