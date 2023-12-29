Sahte reçete skandalından sonra sistem tıkanınca bakanlıktan evlere şenlik açıklama geldi...

Çalışma Bakanlığı hakkında soruşturma başlatılan doktor ve eczacılara çağrıda bulunuyor;

“Başvurun, affetmiş gibi yapıp işlem yapma hakkı verelim...”

Sigortalarda artık yeni uygulama böyle olacak!

Anladığımız kadarıyla skandalı ortaya çıkaran bakanlık gerisini getiremedi ve günü kurtarmak adına böyle bir uygulamayı devreye sokuyor...

İyi de sormak gerek;

Bu arkadaşların mahkeme süreci devam ediyor!

Bu insanları zanlı haline getiren bakanlık nasıl olur da şimdi onlardan yardım talep eder...

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Konu şu anda yargıdadır...

Karar mekanizması onlardır!

Elleri kelepçelenip tutuklanmışlardır...

Karar süreci bitinceye kadar da zanlı konumunda kalacaklardır!

Aldıkları manidar karar için yargıdan görüş almışlar mıdır?

Bu arada hekim ve eczacıların itibarı yaşananlardan dolayı zedelenmiştir...

Sanki de sıra bakanlığına gelmiş görüntüsündedir!

Anladığımız kadarıyla da sahte reçete skandalı fiyaskoyla sonuçlanacak ve böylelikle bakanlık da çuvallayacaktır...

Hadi öyle olmayacağını herkese gösterin bakalım!

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Yeni yıl alışverişleri hızlanırken çarşı pazar fiyatları da daha fazla gündem olmaya başladı...

Son günlerde açık pazar fiyatlarının fahiş fiyatlara yükseldiği iddia edilirken pazarcılar birliği bunlara tepki göstererek hükümete öneri sundular!

Onlara göre çözüm vergilerin kaldırılmasıydı...

Ucuza alıp ucuza satalım önerisi bir anlamda mantıklıydı ama bir de güneye gönderilen meyve ve sebzeleri de gündeme getirseydiler bari!

Ne yazık ki birçoğu toplumsal değil de bireysel düşünüyorlar...

İnanın ki güneye ürün satışı yasaklandın ülkede ki fiyatlar kendiliğinden yarıya kadar düşecektir.

Bunu biz değil bu işi yapanlar söylüyor!

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Vatandaş hayat pahalılığının açıklanması dört gözle beklerken yeni rakamları bekleyen başkaları da var...

Özellikle de bütün marketler!

Vatandaş zamlı maaşını önümüzdeki aydan itibaren alacak ama uyanık bazı marketler zam etiketlerini çoktan hazırladı bile...

İşte asıl şimdi denetleme zamanıdır!

Devlet erkanı yeni yıl ziyaretlerini ve kutlamalarını bitirip de bir de vatandaş yararına bir şeyler yapabilir, denetlemeleri artırmak için önlem alabilirse ne ala...

Verilecek olan zamlar daha verilmeden yine tüccarın cebine inecek!

Olan da garibana olacak!

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Geçtiğimiz yıl içinde YÖDAK Başkanı Turgay Avcı’nın olmayan diploması konusunda sayısız yazıyı kaleme aldık...

Kısaca göster diplomanı sen de kurtul biz de diye serzenişte bulunduk!

Avcı birkaç gazeteci dostuna bir şeyler gösterdi ama bundan kimse anlamadı...

Sonuçta geldiğimiz noktada şimdi mahkemede Avcı’nın diplomasını gösteremediği haberleri yayınlanıyor!

Çok büyük ihtimalle de sunamayacak ve görevinden alınacak.

Sadece görevinden alınsa iyi de ondan sonrası Avcı için çok zor geçecek...

Bir de hatırlatma yapalım;

Avcı konusunda yazarken bazı dostlar ve siyasiler araya girmek istemiş yayın yapmamamız konusunda ricacı olmuşlardı...

Ha keşke hiç araya girmeselerdi!

Yargının kararını artık hep birlikte öğreneceğiz...

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MESAJ KUTUSU

Sayın Turgay AVCI, sizin için yolun sonu geldi gibi görülüyor, son sözü yargı söyleyecek ancak çok büyük ihtimalle olumsuz bir sonuç çıkacağı iddia ediliyor. Asıl zorlu sınav bundan sonra başlayacak, umarız bu sürede diplomanızı gösterir ve karanlık tünelin içinden çıkarsınız...

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Sayın Çağlayan CESURER, sendikaya gelişiniz hayli ses getirmişti ancak gidişiniz de çok sessiz olduğu değil mi? Demek ki neymiş intikam soğuk yenen bir şeymiş, umarız gerekli dersleri çıkarırsınız!

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Sayın Ünal ÜSTEL, Büyükelçi’nin şahsınız için söylediği güzel sözler parti içinde de bir takım yorumlara neden oldu. Bakalım kurultayı dört gözle bekleyen rakipler bundan kendilerine bir pay çıkaracaklar mı?

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Sayın Rifat ÖZERMAN, büyük paralar döktüğünüz taşocağı perde gerisinde birilerine verildi ama kime verildi, neyin karşılığı verildi, bu işe hangi siyasiler karıştı onları da deşifre etmeyi düşünür müydünüz? Ya bunları açıklayıp ya da kaderinize razı olun!

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Sayın Redif NUREL, rüşvet iddiaları konusunda yeni yılın ilk günlerinde geniş katılımlı bir basın açıklamasıyla medyanın karşısına çıkacağınız konuşulmaya başlandı. Umarız elinizde belgeleriniz vardır aksi halde başınız fazlasıyla ağrıyacak gibi gözüküyor...

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Sayın Enver MAMÜLCÜ, İş Adamları Derneği Başkanlığına yeniden seçilmenizden dolayı kutlar başarılar dileriz. Ancak bazı üyeleriniz derneğin daha aktif ve ses getirir bir noktaya getirilmesinin kaçınılmaz olduğunu söylüyor haberiniz olsun istedik.

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Sayın Tufan ERHÜRMAN, partiniz bu yıl 53’ncü yılını kutlarken ne tesadüf ki siz de aynı yaşınızı kutluyorsunuz değil mi? Bu arada kendinizi sadece Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırladığınız yönünde mesajlarınız geliyor demek ki biraz daha hareketlenmeniz gerekiyor...

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Sayın Mahmut ERDEN, dışarıda bir kahvenin 100 TL olduğundan şikayet ediyorsunuz demek ki termos sistemine siz de geçeceksiniz ve masraftan tamamen kurtulacaksınız. Devir tasarruf devridir değil mi?

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Sayın Yenal GARABLİ, açık pazardaki fiyatlar konusunda vergi indirimi teklifiniz kamuoyunda memnuniyetle karşılandı. Bir de güneye gönderilen ürünler kısıtlanırsa fiyat sudan olacak değil mi?

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Sayın Hasan TAÇOY, bu sıralar torun terapisi ile moral ve motivasyonu sağlamak hayli akıllıca bir davranış ama siz yine de sürpriz kurultay için sağlam basın zira yeni yıl yeni değişimlere gebe diyorlar...

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