Sahte reçete skandalında perde gerisinde tuhaf olaylar oluyor...

Özellikle Eczacılar Birliği soruşturması devam eden meslektaşlarını bu cendereden kurtarmak için ilgili bakanlık ve hükümete baskı uygulama yolunu seçti!

Kamuoyuna açıklamıyorlar tepki göreceklerini biliyorlar...

Ama asıl tavırları bu değil!

Şu anda konu yargıda ya...

Davalar geri çekilsin diye tutturdular!

Daha önce de yazdık;

Eczacı oldukları halde mesleklerini yapmayanlar devletin ensesinden para kazansınlar diye sırf sahte reçete yazmak için eczane açtılar...

Bu ahlaksızlık değildir de nedir Allah için?

Ne demekmiş geri çekilsin...

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Oysa birlik bunun tam aksine aralarındaki çürük elmaları temizlemek için bu davalara tam destek beyan etmeliydiler...

Öncelikle niçin davaların geri çekilmesini istediklerini çıkıp bir kamuoyuna anlatsınlar bizi ikna etsinler!

Ayrıca suçlarını itiraf edenler bile olduğu halde davayı geri çekmek de neyin nesi işte bunu anlamak çok güç...

Davalar sonuçlanınca en azında yaşla kuru ortaya çıkacak ve beraat edenlerle diğer tüm meslektaşları hepsi birden aklanacak ve yollarına devam edeceklerdir!

Tabi ki gerekli dersleri de alarak...

Bu arada polis ve yargının da soruşturmaları çabuklaştırması kesinlikle kaçınılmazdır!

Geç gelen adalet, adalet değildir düşüncesiyle!

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Adalet derken...

İsias Otel davasının başlamasıyla birlikte ülke insanının hassasiyetinin yoğunlaşması gurur vericidir...

Hele de hükümet ve muhalefetiyle Adıyaman’daki süreç dünya da çok ender görülen bir gelişmedir!

Dava sonucu ne olursa olsun elbette gidenler geri gelmeyecek ancak en azından acılı ailelerin yüreklerine su serpilecektir...

Çünkü ateş sadece düştüğü yeri yakar!

Yaşanan evlat acısı her ne kadar yürekleri dağlasa da aileler bunu ömürlerinin sonuna kadar yaşayacaktır...

Bu empati filan yapmakla yaşanmaz!

Elbette ortak davamızdır ama bu davanın aileler için önemi görüldüğünden çok daha fazla büyüktür...

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Bizim devlet erkanı bir konu var ki hayli sessiz kaldı...

Süper kupa Riyad’da yapılacaktı Arapların Atatürk düşmanlığından dolayı takımlarımız büyük hassasiyet gösterdiğinden yapılmadı!

Öncelikle GS ve FB camiasını kutlarız...

Ne demekmiş Atatürk ve İstiklal Marşı okunmayacak!

Bir kere en büyük hata Suudi yetkililerinin Ankara ziyaretlerinde Anıtkabir’i ziyaret etmeme alışkanlığı bile bu maçın Riyad’da yapılmaması için en iyi gerekçe idi...

Ama işte hükümetin ticari ilişkiler filan diye söylemleri işin rengini değiştirdi!

Ankara’da yapılan açıklamalarda Araplara neredeyse alkış tutacaklardı...

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Hadi onları geçtik de...

Bizim devlet erkanından bu konuda niye tek bir kelimelik açıklama yapılmadı işte biz de onu merak ederiz!

Hani şu özellikle milli günlerde Atatürk deyince mangalda kül bırakmayanlar...

Yahu ne oldu sizin Atatürk sevginize!

Yıksa ayranınızın kabardığı o söylemler yalandan dolandan mı ibaretti...

Çok ayıp ettiniz ama çok!

MESAJ KUTUSU

Sayın Metin FEYZİOĞLU, Adıyaman’da depremde hayatını kaybedenler için yaptığınız hak ve adalet arama konusundaki söylemleriniz hem acılı aileler hem de kamuoyu tarafından hem umut kapısı oldu hem de büyük memnuniyet yarattı. Umarız dilekleriniz gerçekleşir ve katiller en ağır cezaya çarptırılır.

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Sayın Umut ÖKSÜZ, Eczacılar Birliği olarak soruşturma kapsamına alınan meslektaşlarınızın ceza davalarının geri çekilmesi için ilgili bakanlığa baskı uygulamaya çalıştığınız yönünde konuşmalar yapılmaya başladı. Bu konuda çok fazla umutlu olmayın çünkü bakanlık geri adım atsa ardından kesinlikle kamu davası gelecektir!

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Sayın Fikri ATAOĞLU, Bakanlığa bağlı banka ve kooperatiflerin UBP’ye devri konusunda anlaştığınız söyleniyor. Bu konuda parti tabanınızda büyük huzursuzluk hakim karar kesinleşirse ardından toplu istifaların başlayacağı iddia ediliyor. Umarız süreci kazasız belasız yönetirsiniz!

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Sayın Erhan ARIKLI, yılın son gününde verilen T ve kiralık araç izinlerinde akrabalar bir hayli çok olunca hem partinizde hem de kamuoyunda büyük infial yaşanmaya başladı. Hükümetin diğer küçük ortağı da izinlerin kesinlikle iptal edilmesi yönünde görüş beyan ettiğine göre fazla kargaşa yaşanmadan gereğini yapınız!

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Sayın Hasan CURCİOĞLU, Serbest Liman’da kendisine zaman verilmeden dükkanı boşaltması istenilen bir esnaf bu kararla büyük mağduriyet yaşamaya başladı. Yönetim olarak bir hal çaresi bulmanız ve kendisine gerekli desteği sağlamanız isteniyor, haberiniz olsun istedik...

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Sayın Turgay KIROK, geçtiğimiz yılda hiç kuşku yok ki narkotik olarak çok büyük icraatlara imzanızı atarak büyük başarılar yaşadınız, tebrik ederiz. Bu arada şubenizin önündeki Türk bayraklarının direkleri sola doğru hızla eğilmeye başladılar gecekmeden gereğini yapmanızı isteyen mesajlarınız geliyor...

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Sayın Ayhan ARIKLI, T izinleri konusunda dünkü paylaşımınızda sanki de biraz duygusal bir açıklama yaptınız geldi bile. Bir iş insanı olarak daha dengeli ve kararlı bir açıklama beklerdik sizlerden. İlgili birimler aldıkları karar tek bir aileyi sahiplenirde burada büyük bir sakatlık var demektir!

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Sayın Halil TALAYKURT, Denetleme Kurumu Başkanı olarak bu kez de sizin mahalledeki bayrak direklerini denetlemeye başladığınız ve yakında ceza sistemine geçeceğinizi memnuniyetle öğrendik. Özellikle milliyetçi geçinenler cezaları 3-5 kat daha fazla keserseniz hayırlı bir iş yapmış olursunuz...

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Sayın Asım İDRİS, yöneticisi olduğunuz okulda patronlarla görüş ayrılıkları yaşanmaya başlayınca mecburen okul değiştirmek zorunda kaldığınızı öğrendik. Özellikle veliler sizin gibi bir değeri kaybettikleri için yönetime ateş püskürüyorlar, yeni görevinizde başarılar dileriz...

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Sayın Suphi ASİLTÜRK, çiğ köfte sektöründen şimdi de kiralık araç işletmesine geçme kararınız hayırlara vesile olsun. İzinler aileden birkaç kişiye verilince söylenti konusu oldu umarız bunun gerçekçi bir açıklamasını kamuoyuna yaparsınız!

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Sayın İzlem Gürçağ ALTUĞRA, geçen yılın son gününde soysal medyada öyle bir fotoğrafınızı paylaştınız ki sizi sevenler gençlik aşısı mı yaptırdığınızı sormaya başladılar. Ne meraklı ve dedikoducu milletimiz var değil mi?

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