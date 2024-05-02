Bizde siyasi liderler eleştiriye çok açık değildirler...

Kendilerini övenleri göklere çıkarırlar ve kucaklarlar!

Hele de kendileri hakkında güzel şey yazan basın mensuplarını bağırlarına basarlar...

Ama eleştiri getirenleri hiç sevmezler!

Hatta bunlar ne bizim gazeteci diye karşı duruşa geçerler...

YDP kurultayında yeniden genel başkanlığa seçilen Erhan Arıklı gibi!

Her ne kadar verdiği pozlarda yüzü hep gülse de içi başka söylüyor...

Bu arada şunu da belirtmek gerek ki Arıklı ile bizim 40 yıla yakın bir dostluğumuz vardır!

Ama elbette dostluk da biri birine körü körüne destek olmak değildir...

Demek istediğimiz de şudur;

YDP’de henüz demokrasinin taşları yeri yerine oturmamış, tek adamlık sistemi hızla devam etmektedir...

...

Arıklı seçimler sonrası yaptığı açıklamada ne demişti;

‘Yeni bir sayfa açıyoruz...”

Yani bundan böyle parti içinde yeni bir dönem başlayacak, herkes birbirini kucaklayacaktı...

İki aday Arıklı ve Atalay elele tutuşup kucaklaştı da...

Olan arada kalanlara oldu!

Resmi tatil filan dinlemeden iki bürokrat görevden alındı...

Karayolları Dairesi Müdürü Dürdane Abi Acı ve Posta Dairesi Müdürü Fatma Baysal!

Niye görevden alındılar?

Kurultayda Arıklı’nın yanında yer almadıkları için...

Önce imza yetkileri ellerinden alındı sonra da görevlerine son verildi!

Talip Atalay’a hem de güçlü bir destek verdikleri için...

Ne yazık ki böylelikle YDP’nin demokrasi anlayışı da kendiliğinden ortaya çıkmış oldu!

...

Aslında ortada şöyle de bir gelişme var;

Önümüzdeki yıl Cumhurbaşkanlığı seçimleri var...

Ersin Tatar bir daha aday olacağını açıkladı ama aday gösterilip gösterilmeyeceği kesin değil!

Çünkü Tufan Erhürman seçimlere en güçlü aday olarak katılacak...

Eğer bir sürpriz olmazsa da kazanma ihtimali çok yüksek!

Onun içindir hükümetin küçük ortaklarından önce YDP dizayn edilmelidir, aşağı yukarı da bunda başarılı olunmuştur...

Şimdi de sıra kazanların kaynadığı DP’ye gelmiştir!

DP de bir şekilde dizayn edilerek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazır hale getirilecek ve 3 hükümet ortağının tek aday destek vermesi için girişimler başlatılmıştır bile...

Bu üç partinin tek adaya destek vermesi sağlanabilirse Ersin Tatar’ın da bir kez daha seçilme olasılığı ortaya çıkacaktır!

...

Bir de Ekim ayında yapılması beklenen UBP kurultayı var tabi ki...

UBP tüm olumsuzluklara rağmen ülkenin en güçlü patisidir ki buna muhalefet bile artık onay vermektedir!

UBP içindeki kaynaklar ülkedeki kötü gidişatta Üstel’in bir dönem daha genel başkan olarak kalmasının gerekliliğine inanmaktadırlar...

Faiz Sucuoğlu’nun yeniden aday olacağı beklenmemektedir!

Hasan Taçoy da çok hırslı gözükmesine rağmen bir şekilde ikna edilecek ve adaylıktan geri adım atacaktır...

En azından biz kurultayın tek adayla gerçekleştirileceğine inanıyoruz zira bu konuda güçlü duyumlar alıyoruz!

Eğer bu gelişme gerçekleşirse UBP, DP ve YDP, tabi ki bir de gerçekten dayanışma içinde olabilirlerse kıran kırana bir Cumhurbaşkanlığı seçimi bizi beklemektedir...

Bu arada Ankara’nın vereceği desteği de unutmamak gerek!

...



MESAJ KUTUSU



Sayın Erhan ARIKLI, kurultayın hemen sonrası iki bürokratınızı görevden almanız demokrasi adına çok da iyi olmadı. Hani parti içinde yeni bir sayfa açıp kucaklaşma dönemini başlatacaktınız? Umarız yeni bir parçalanma ile karşı karşıya kalmazsınız!..

...

Sayın Dursun OĞUZ, yeni vatandaşlıklar konusunda biraz da muhalefet ile iş birliği yaparak frene basmanız bazı hoşnutsuzluklara neden oldu. Bunun karşılığını olumsuz olarak önümüzdeki günlerde yaşayabilirsiniz, haberiniz olsun istedik!

...

Sayın Hüseyin Çavuş KELLE, açıkladığınız gibi şu anda 9 bine yakın küçük baş hayvan olabilir ancak ne yazık ki kasaplar kar edemedikleri gerekçesiyle kuzu eti satmamakta hayli direneceklere benziyor. Vatandaş geçen bayram mangalları yakamadı, büyük ihtimalle de gelecek bayramda da tavuk etine talim edecekler gibi görülüyor...

...

Sayın Fatma BAYSAL, Posta Dairesi Müdürlüğü görevinden alındıktan sonra yaptığınız açıklama gayet kibar ve hoşgörülü olarak algılandı. Önümüzdeki günlerde de perde gerisinde yaşanan bazı bilinmeyenleri açıklayacağınız konuşuluyor, hadi bakalım hayırlara vesile olsun...

...

Sayın Rifat GÜNAY, Türkiye’de olduğu gibi artık bizim ülkede de kredi kartı ile alışveriş yapanlardan komisyon alma dönemi başladı, bu uygulamayı artık esnaf kesimi de kullanıyor, umarız bizde yasal olmayan bir uygulamaya onay vermezsiniz!

...

Sayın Sadık GARDİYANOĞLU, 1 Mayıs İşçi Bayramında tüm özel sektör çalışanlarının tatil yapması için karar üretseydiniz dün gerçek bir işçi bayramı yaşanacaktı. Şimdi takip edin bakalım dün personelini çalıştıranlar gerçekten de iki kat günlük maaş ödeyecekler mi?

...

Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, sahte diplomalar konusunda önce ‘geçersiz’ deyip şimdi sahteliği kabul ederek gerekenin yapılacağını açıklamanız en azından bazı çevrelerde memnuniyet yarattı. Listede daha çok kişi var bazılarını görünce dudaklarınız uçuklayacak!

...

Sayın Raşit ŞENKAYA, Kasaplar Birliği başkanlığınız hayırlara vesile olsun. Çok büyük bir sorumluluğun altına girdiniz, meslektaşlar ile devlet erkanı arasında umarız sıkışıp kalmazsınız. Bu sıralar hayvan üreticilerine de dikkat, bir takım planları var diye duyduk...

...

Sayın Ömer KÖSEOĞLU, Kamu Hizmeti Komisyonu olarak yıllardan beri belki de ilk kez medyanın karşısına çıkıp önemli açıklamalar yapacağınızı öğrendik, umarız bu tür yakınlaşmalar gelecekte de hız kesmeden devam eder.

...

Sayın Ebru ÇOLAK, Esentepe yolundaki denize nazır mekanınıza ilginin her geçen gün arttığı ve artık Lefkoşa’dan bile müşterilerinizin olduğu konuşuluyor. Hayırlı işler bol kazançlar temenni ederiz, kalite ve hijyen her şey demektir değil mi?

...