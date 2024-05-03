Çok değerli bir büyüğümüzle sohbet ediyoruz…

Önce sağa sola dikkatlice bakıp, kimsenin olmadığını görünce cebinden bir kartvizit çıkardı.

Önce avucunun içinde tuttu, bir kez daha sağı solu kontrol edip, bana uzattı…

Kartvizitte yazanları okudum;

Bir gece kulübünün ismi yazıyordu…

Adres ve telefon, bir de harita!

Tabi ki Güzelyurt yolunda olanlar…

Bilmem ne gece kulübünün bilmem ne telefon numaraları filan!

…

Kartvizitte yazılanları okuyunca, ‘hayırdır’ diye sordum!

Bu yaştan sonra ne iş diye de ekledim!

Hatta biraz da mızırca güldüm…

Yüzü pembeleşti, ‘yanlış anlama sakın’ dedi…

“Bizden geçti” diyecekti diye bekledim ama erkekliğe pislememek için söylemediğini tahmin ediyorum.

Ama bu kartın bile onda olması belli ki kendisini heyecanlandırmıştı!

…

Sonra sadede geldik;

Lefkoşa’da büyük bir markette alış veriş yaparken, kendi deyimiyle tin-tin gezip sepetini doldururken, arkadan bir bayan sesi duymuş, ‘yakışıklı’ diye…

Önce kendine seslenildiğini tahmin etmediği için oralı bile olmamış, ama ikinci kez bu kez daha yüksek bir sesle ‘yakışıklı’ diye bayan sesini duyunca dönüm bakmış…

Hemen ardında 1.90’lık genç bayanı görünce ‘önce tansiyonum çıktı’ dedi…

Kendine seslenildiğinden emin olmak için bir kez daha sağına soluna bakmış. Kimse yok…

…

Genç kadın yarım Türkçesiyle bu kez ‘nasılsın yakışıklım’ diye seslenmiş kendisine…

Önce yutkunmuş, kısık sesle ‘bana mı seslendiniz’ diye sormuş…

Daha o lafını bitirmeden, kadın elindeki kartviziti uzatarak, ‘beklerim’ demiş, ardından uzaktan bir öpücük göndermiş…

Ve yoluna devam etmiş…

Ve değerli ağabeyimiz de doğal olarak ardından bakmış kalmış…

…

Adına ister fuhuş deyin, isterse ihtiyaç!

Ülkede genç kadınların etinin para karşılığı satılması ise bambaşka bir tartışma konusu…

Bu konuda yıllardan beridir başarısız olduğumuz da ortada!

Gerçek o ki, artık bu işlerin ülkede marketlere kadar düşmesidir…

Ülkede bedenini satarak geçim sağlayan 400’den fazla kadar kadın eğer artık ülkenin en büyük marketlerinde önüne her gelene kart dağıtmaya başlamışsa, bu işte bir sakatlık var demektir!

Hele de kontrol dışına çıktıysa, vay halimize!

…

Bazı Nijeryalı öğrenciler, ya da öğrenci kılıklılar diyelim...

Geceleri belli saatten sonra millet uyurken onlar caddelerde oto stop çekiyor!

Masum oto stoplar değil bunlar...

Bir iki kadın, başlarında da bir erkek!

Duran araçlara yaklaşıp pazarlık yapıyorlar...

Sonra bir kadın biniyor araca gidiyorlar!

Düşünsenize bir kere...

Tamamen sağlıksız koşullarda, hiçbir denetime tabi tutulmadan, genç kadınların etleri satılıyor resmen!

Denetim tamamen sıfır...

Çok da kimsenin umurunda değil!

Öğrenci sektörü için çok büyük kayıp ve insanlık ötesi bir durum...

Onun içindir, birileri çıkıp da KKTC için kumar ve fuhuş merkezi derse de kimse küsmesin, gücenmesin!

MESAJ KUTUSU

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Sayın Zorlu TÖRE, trafiğin yönü konusunda yaptığınız açıklamalar büyük ihtimalle yanlış anlaşıldı ve anında karşı cephe oluşuverdi. Özellikle programlarda yaptığınız açıklamaları bir de basın bildirisiyle duyurursanız en azından kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlayacaktır...

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