Tanıdık isimleri elleri kelepçeli olarak mahkeme koridorlarında görünce mutlu filan olmuyoruz...

İçimizden bir şeyler kopuyor!

Kafamızda koskoca bir niye diye soru işareti oluşuyor...

Ne kadar çok üzülsek de sonuçta adaletin kestiği parmağın acımaması gerektiği sözü geliyor aklımıza!

Elbette şu anda yaşanan yolsuzluk ve sahtekarlıklar yeni değil...

Çok önceden de vardı!

Bir çoğunun üstü kapatıldı ama şimdi sanki de sihirli bir değnek sahtekarlıkların üzerine sonuna kadar gidilmesi için gayret gösteriyor...

Bu bile umut vericidir!

...

Sahte diploma soruşturmaları kapatılacak diyenler haksız çıktı...

Umarız ki haksız çıktıkları için bile seviniyorlardır!

Çünkü daha bitmedi...

Sahtelik sadece bir üniversite ile sınırlı değil!

Şu sıralar iki üniversitenin daha adı anılmaya başlandı...

Birinde yüzlerce kamu çalışanı hatta üst düzey yöneticinin listesi hazırlanıyor şu sıralar!

Hem lisans hem de yüksek lisans diplomaları verilmiş kendilerine...

Kimine hediye kimine para ile!

Bu konuda titiz bir çalışma yürütülüyor mali şube tarafından...

Eşeledikçe yeni isimler yeni makam sahipleri çıkıyor ortaya!

Yeter ki bu konuda düğmeye basılsın bir kere...

...

Bir de KKTC’de üniversite kurmayı eğitime hizmet değil de kaçak yollardan adam getirme olarak görenler var...

Kayıtlara bakınca binlerce öğrenci gözüküyor!

Bunların onda biri bile okulda değil...

Kimi başka yerlerde çalışıyor kimileri de sınırdan kaçarak geleceklerini güneyde kurmaya çalışıyor!

Ama okul paraları ödemeye de devam ediyorlar...

Sahte diploma elbette büyük rezalet ama kaçakçılık çok daha büyük rezalet!

Tek istediğimiz iradenin devam etmesi...

Olası baskılara, dayatmalara karşı dik durulması!

Gerisi kendiliğinden gelecek zaten...

...

Sevgili okurlar devlet eliyle İskele ve civarının içine ettik ya...

Şimdi batı bölgesinde yükselen dikey binalar gazete manşetlerinde yerini aldı!

Lefke ve civarı da İskele oluyor diye açıklamalar yapılıyor...

Bunu yapan da sözde çevreciler!

Sanki de binalar bir gecede peydahlandı...

Şikayet edenler belli ki o yörelerde değil uzayda yaşıyorlarmış!

Doğrudur artık bakir bölge yerini betonlaşmaya bırakmıştır...

Devletin rant uğraşısının yanında bölgedeki çevreciler gözünü kapatınca içler acısı görüntüler de ortaya çıkmıştır!

Bu bölge de ne yazık ki İskele’den farklı olmayacak, aksine bölgeyi çok daha büyük tehlikeler beklemektedir...

...

Bir de bir söylentidir devam ediyor...

Hafta sonu Ankara’dan bir meslektaş da aradı sordu!

30 Bin Filistinliyi konuk mu edineceksiniz diye...

Duyduk da elimizde elle tutulur bir şey yok, dedik!

Gerçekten de yok...

Tamamen söylentiden oluşan yorumları biliyoruz!

Telefonlar Ankara’dan gelmeye başlayınca insan haliyle kuşkulanıyor...

Acaba diye de kendi kendire soruyor!

Umarız da doğru değildir...

Ülkenin yabancı istilası konusunda geldiği nokta ortada!

Yine de bilgiler teyide muhtaç...

Devletin ilgili makamları çok da gecikmeden kamuoyunu bilgilendirmelidir!

Kafalar daha fazla karışmadan...

Bilmem anlatabildik mi?

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MESAJ KUTUSU

Sayın Erhan ARIKLI, YDP Genel Başkanlığına yeniden seçilmenizden dolayı kutlarız, hayırlara vesile olsun. Ancak yeniden bütünleşme çağrıları ileriki günlerde bölünme girişimlerine dönüşebilir zira birileri dün sabahın ilk saatlerinden itibaren düğmeye bastılar, haberiniz olsun istedik...

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Sayın Fahri YÖNLÜER, YDP kurultayı öncesinde en çok sizin telefonlar hiç susmadı diye duyduk. Hemen her iki taraf da AK Partiyi bu konuda kullanmaya çalıştı ancak yaptığınız bilgilendirmelerle doğrusu iyi geçiştirdiniz. Şimdi Kızılcahamam’da eğitime katılıyormuşsunuz dağ havası kesinlikle iyi gelecektir...

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Sayın Önder ZAİM, yurt dışından getirdiğiniz işçileri insanlık dışı bir ulaşıma maruz bırakmanız kamuoyunda büyük tepki topladı. Size para kazandıran insanları sağlık koşullarda taşımanızı umarız ilgili devlet makamları cezasız bırakmayacaktır.

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Sayın Talip ATALAY, genel başkanınızın tarikatlar konusundaki açıklamaları kurultayda kaybetmenizin en önemli sebepleri arasında yer aldı. Bu arada size destek verenler yeni bir siyasi parti kurmanız için baskılara erken başlamış, umarız böyle tarihi bir hatanın öncülüğüne soyunmazsınız...

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Sayın Ersin TATAR, YDP Kurultayına gerekenden çok ilgi göstermeniz ve konuşmanızın içeriği mevcut başkanın devam etmesi gerektiği yönünde mesajlar taşıdığı yönünde algı yarattı. Acaba birileri telefon edip bazı ricalarda mı bulundu dersiniz?

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Sayın Dürdane Abi ACI, kurultay söylentilerinde en fazla sizin adınız ön plana çıktı ancak çok büyük ihtimalle bu hafta içinde zaten imza yetkinizin olmadığı Karayolları Müdürlük makamı görevinden alınmanız için ferman imzalanacak gibi görülüyor, hakkınızda hayırlısı...

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Sayın Funda AKKELEŞ, herkes tarafından sevilen pek muhterem eşinizin zamansız vefatı tüm ülkede büyük üzüntü yarattı. Merhuma tanrıdan rahmet size sabırlar dileriz. Allah geride kalan tüm aile bireylerine uzun ömürler nasip etsin...

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Sayın Yücel GÖK, çocuk bankacılığı projesi ülkede bir ilki gerçekleştirdiğinizden diğer bankacı meslektaşlarınız tarafından da örmek teşkil etmiş olsa ki benzer projelerle girişimde bulunmaya başladılar. Tebrik eder başarılarınızın devamını dileriz...

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Sayın Mahmut ERDEN, YDP kurultay sonuçları hakkında bir çok yorumlarda bulundunuz ama sonuçta istediğiniz ve beklentiniz gerçekleşmedi. Bu sıralar Erhan başkanla bir kahve içmeye ne dersiniz, eski dostlar düşman olmazmış...

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Sayın Remziye SEVEN, sahte diploma skandalına karışarak hem aile bireylerini hem de yakın dost ve bakanlık çalışanlarına büyük hayal kırıklığı ve üzüntü yaşattınız. Son sözü mahkemeler söyleyecek ama bu olaydan dersinizi çıkarırsınız...

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