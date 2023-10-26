Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Trafikte pisi pisine ölümler devam ediyor...

Girne çevre yolundaki son ölümlü kaza yürekleri bir kez daha yaktı!

Şimdi kim suçlu tartışması yaşanmaya başladı...

Bunu bekliyorduk zaten!

Birkaç gün daha tartışacağız sonra unutup gideceğiz...

Tabi ki yeni bir ölümlü kazaya kadar!

Bu arada hatırlatalım;

Girne dağ yolu için hala tek bir adım bile atılmadı...

Bizim de en korktuğumuz yol burası!

Gündüzleri dev kamyonlar ve beton mikserleri...

Geceleri zifiri karanlıkta ölüme yolculuk!

Tehlikenin nereden geleceği belli değil...

Allaha emanet bir macera filmi gibi!

...

Girne’de şimdi hararetli bir şekilde kim suçlu tartışması var...

Bu kaza için katil devlet diyenler bile yok değil!

Demek istiyorlar ki sinyalizasyon arızası nedeniyle kazanın nedeni devletin kendisi...

Trafik ışıkları konusunda vatandaş ihbarda da bulunmuş ama kimin umurunda?

İlgili bakanlık kendilerine şikayette bulunulmadığını iddia ediyor...

Topu kucağından atıyor yani!

Sahi eğer arıza polise şikayet edildiyse polis bu konuda niye önlem almadı?

Ya da eğer şikayeti aldıysa illa ki ilgili bakanlığa mı bildirmeliydi?

Burada prosedür ne bilmiyoruz ama adı üstünde polis, güvenliğimizi emanet ettiğimiz kurum...

Yoksa polisin böyle bir yetkisi mi yok dersiniz!

Bütün bunlar hiç gecikmeden kesinlikle ortaya çıkarılmalı...

Sonuçta ortada ölümlü bir kaza var, aile ışıklarda arıza var diyor, acısı da elbette çok büyük!

Devlet olduğumuzu iddia ediyorsak devletin gerekliliklerini yerine getireceksiniz...

...

Bu kazada bizim denetimsizlik ve beceriksizlik eksiğimiz bir kez daha ortaya dökülmüş bu hata bir cana mal olmuştur...

Emin olun ki bu ölümlü kazaya neden olan unsur asla ortaya çıkarılmayacak, kimse de hatasının bedelini ödemeyecektir!

Oysa ölüme neden olmanın cezası çok ağırdır...

Bizde de aksine kimseden ne hesap sorulur ne de bedel ödettirilir!

Böyle gelmiş böyle gider misali...

Her zaman olduğu gibi ortada bir can var ama sorumlu yok!

Çünkü kimse üzerine sorumluluk almıyor...

Ölen ölür kalan sağlar bizimdir!

...

Girne’den bazı muhalefetten vekil arkadaşlar ateş püskürüyor...

Onlar da devleti suçluyorlar!

Peki sizin bölge vekili olarak hiç mi suçunuz yok...

Bir sürü vaatler vererek seçildiniz, koltuklara oturdunuz!

Kös kös oturmaya da devam ediyorsunuz...

Milletin vekili olmak böyle bir şey mi yani!

Hadi diyelim devlet suçlu, ilgili bakanlık da hatta belediye de suçlu...

Buraya kadar mı?

Adı üzerinde bölgenin milletvekilisiniz...

Sizi zerre kadar da mı ilgilendirmiyor bölgenizdeki hayati öneme sahip arıza ve eksiklikler?

Seçim öncesi nerde verdiğiniz sözler!

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İktidardan bazı vekil arkadaşlar da bir alem doğrusu...

Çıkıyorlar kürsüye salla babam salla!

Öyle olmalıdır, böyle olmalıdır, şöyle olmalıdır...

Saçmaladıkça saçmalıyorlar!

Muhalefet değil iktidarın milletvekilisin...

Eğer birilerini sorgulayacaksan önce kendini sorgulayacaksın!

Kürsüde öyle olmalı değil böyle yaptık diyeceksin...

Sen de bölge vekilisin bir de iktidar yanlısısın!

Kürsüde temenni etmeyeceksin yaptığın icraatları anlatacaksın...

Bırak şikayetleri muhalifler yapsın sen de bölge halkına layık olmaya çalış!

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MESAJ KUTUSU

Sayın Kasım KUNİ, Girne’de yaşanan son ölümlü trafik kazasında devletin birimleri aralarında tartışadursun suçlu konusunda son sözü yine siz söyleyeceksiniz. Teşkilata sinyalizasyon konusunda bir şikayette bulunuldu mu bulunulduysa niye yapılan ihbar değerlendirilmedi, gerçek suçlu ortaya çıksın ki biz de ona göre hesap soralım...

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Sayın Faiz SUCUOĞLU, UBP kurultayı için tartışmalar yoğunlaşırken pek yakında kurultay çalışmaları konusunda bir basın toplantısıyla önemli açıklamalar yapacağınız konusunda mesajlarınız gelmeye başladı. Bu arada örgüt ziyaretlerini de bir hayli artırdığınız konuşuluyor...

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Sayın Özdemir BEROVA, Ankara ziyaretinizde Merkez Bankası başkanı ile görüşmeniz özellikle bankacılık sektöründe bir takım değişimlerin yakın olduğu yönünde değerlendirildi. Bu arada olası bir genel sağlık sigortası yasasında da bütün sorumluluk sizin üzerinizde olacak diyorlar, hadi bakalım hayırlara vesile olsun...

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Sayın Huriye KUTUP, önümüzdeki hafta içinde Ekonomi ve Enerji Bakanlığına bakanlık müdürü olarak atanacağınızı duyduk, çalışanlar da dört gözle atanmanızı bekliyorlar şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bakanlığa kadın eli muhakkak ki iyi gelecektir değil mi?

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Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, eğitimde bir çok sorun yaşanırken şimdi de kanlı para oyunu gibi çok ama çok önemli başka bir sorun ile karşı karşıyasınız. Öğrencilerin birbirine bilerek zarar vermesi psikolojik bazı sıkıntıların olduğunu da ortaya çıkardı, umarız önlem almakta gecikmezsiniz...

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Sayın Salih KASAP, DPÖ’deki görevinizden alınmanız aylar önce belirlenmiş ve listeye yazılmıştınız. Siz daha yüksek makamlarda görev beklerken tam aksinin olmasını artık siyasetin bir cilvesi olarak değerlendireceksiniz, hayırlara vesile olsun artık...

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Sayın Mete TÜMERKAN, Kıbrıs Gazetesinde Özer Kanlı’dan boşalan genel yayın yönetmenli görevine sizin getirileceğiniz konuşulmaya başlandı, şimdiden hayırlı olsun. Tecrübe ve deneyim yönünden iyi bir isim olduğunuz kesin de sahibi olduğunuz internet gazetesindeki göreviniz de devam edecek mi?

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Sayın Şener ELCİL, uzun bir sessizlik döneminden sonra sendikacılıkta büyük ses getirecek projelerle yine gündem olacağınız konuşulmaya başlandı. Duyanlar merak içinde beklediklerini söylüyorlar haberiniz olsun istedik, ayrıca biz de hayli merak etmeye başladık...

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Salın Ayşegül BAYBARS, yapılan milletvekili bazındaki bir kamuoyu yoklamasında hala ilgi görenler listesinde üst sıralarda olduğunuzu biliyor muydunuz? Özellikle bakanlık dönemindeki icraatlarınızın unutulmadığı ve daha aktif siyaset yapmanızın beklendiği de ortaya çıkmış, değerlendirmek gerek değil mi?

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Sayın Tufan ERHÜRMAN, bu hafta sonu başlatacağınız eylemler için diğer muhalif partiler ve sivil toplum örgütleri kendilerine çağrı beklediklerini ifade eden mesajlar göndermeye başladılar. Bakalım yaparsanız gerçekten de gereken desteği gösterecekler mi artık hep birlikte göreceğiz değil mi?

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Sayın Fikri ATAOĞLU, önümüzdeki haftadan itibaren partinize yoğun katılımlar gerçekleşeceğini ve epey ses getireceklerini duyduk, hayırlara vesile olsun. Bu arada istihdamlar ve atamalar konusunu bir an çözmeniz gerek parti tabanı dik duruş sergilemenizi bekliyor...

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Sayın Hasan KÜÇÜK, meclis kürsüsünde yaptığınız şikayetler sanki de iktidar değil de muhalefet milletvekili olduğunuz algısını yaratmaya başladı. Bundan böyle olması gerekenleri değil de olanları dile getirirseniz siyasi geleceğiniz için çok daha olacak, uyarma ihtiyacı hissettik...

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