HER GÜN ZAM ZAM ZAM

YEDİNİZ TÜKETTİNİZ EMEKÇİYİ

MAAŞLARI ÇÖP ETTİNİZ

BORÇSUZ VATANDAŞ BIRAKMADINIZ…

Burası DUBAİ ve SİNGAPUR yapılabilir(miş). Herkese benden çay.



Bildiğiniz arkadaş muhabbetlerinde yapılan sallama sözler bunlar. Aç, sefil, soyulan, emeği çalınan bir ülke halkının DUBAİ olma olasılığını hesapladım durdum çıkamadım işin içinden. Her Allah’ın günü zamlarla boğulan, aldığı sadaka maaşını devlete geri ödeyen bir halkın SİNGAPUR havasında yaşayabileceğini hayal etmeye kalktım beynim yandı, işine bak dedi bana.

Yani bu ülkede yaşayan, bu ülkede emekçi olan herkesin tek suçu böyle bir sistem ve yönetilme şekli ile karşı karşıya kalmasıdır. Bunun dışında bu kadar yapılan haksızlığın yanında , bir de halkı aptal yerine koyuyorlar. Kıt kanaat geçinmeye çalışan, bu kadar pahalı bir ülkede yaşamaya çalışan, bu kadar olumsuzluğun ve haksızlığın içinde evlat okutmaya çalışan, bu kadar sağlığın olmadığı ülkede sağlığı için çırpınan insanlara , yolu olmayan , elektriği olmayan, sistemi asla olmayan ve 40 yıldır bunlara rağmen yaşamaya çalışan vatandaşlara yapmadıkları kalmadı.

Yahu arkadaş hep şunu soruyorum.

*Her gün istisnasız yaptığınız bu zam açıklamalarını neye göre hesaplayıp yapıyorsunuz?

*Stokta var olan malı , düşük fiyat ile alan esnafın zam sonrası aynı ürünü zamlı satmasının denetimini yaptınız mı?

(BURAYI BEN BİLE İNANARAK YAZMADIM)

*Asgari ücreti unutmuşsunuz belli bir daha hatırlatalım 15.750 tl. Sadece bir ev kirası olan ücretin NEREYE YETECEĞİNİN HESABINI yapmamamanız sebebi nedir?

*Olmayan elektriğin devasa faturalarını, nereye gittiği belli olmayan vergileri , tarla seyrüsefer ücretlerini bu halk bu maaşlar ile nasıl ödeyebilir diye düşündünüz mü Sayın DEVLET-İ ALİYYE büyükleri?

*Yaz aylarında elektriğe, kışa aylarında tüpe, her gün gıdaya, vermediğin eğitime , sağlayamadığın sağlığa yaptığın zamlar ile bu maaşı alan halk nasıl başa çıkacak hiç mi düşündürmüyor sizi?

*Bu halkı bu kadar ezmek, bu insanları bu kadar çıkmaza sokmak, bu emekçinin alın terinden çalmak geçtim makamı insan olarak rahatsız etmiyor mu sizleri?

EY HÜKÜMET EDEN KOLTUK SEVDALILARI

Ülkende hırsızlık başladı, ülkende uyuşturucu satışı başını aldı gidiyor. Ülkende marketlerde hırsızlıklar oluyor. Ülkende fuhuş tüm hızı ile devam ediyor. Ülkende evler açılıyor. Ülkende iş yerleri soyuluyor. Ülkende ekmek et çalınmaya başlandı. Ülkende kapı kapı dolanan para isteyen insanların var olmaya başladı.

Bu ülkede her Mercedes’i olan zengin değildir. Bu ülkede her meyhaneye giden zengin değildir. Bu ülkede tatile giden de zengin değildir. Tüm bunları ve bunlara benzer olanlar borç ve harçla yapılıyor artık. Çünkü insanlar insan gibi yaşamak istiyorlar. İnsanları insan olmaktan çıkartınız. Evladına mı baksın, evini mi hayatta tusun, sağlığını mı takip etsin, işine mi sahip çıksın şaşarmış durumda.

Biri kalkar koş koş ANKARA. Biri kalkar ruhunu dinlendirecek. Öbürü olmayacak hayaller peşinde koşar. Daha başkası sorsan her hafta temaslarda bulunmak için uçar gider. Bunlar yapılır tabi ki deri koltuklar bunları yaptırı. Yüz yüz elli bin maaşlar daha neler yaptırı. Ama asgari ücretli emekçi ayın 20 si olmadan borçlanamaya gider. Her akşam eve giderken marketten kıçı kırık üç beş malzemeye 500 tl bırakıp gider. Sabah evladına harçlık verecek. Hasta oldu doktoruna ilacına para verecek. Bırakın yurt dışını Lefkoşa’ dan Girne’ye gidemiyor.

Bu kadar ülkesini düşünen yetkilerseniz önce farkinleştirdiğin, soyulan, hakkı verilmeyen ve keza olanı da elinden alınan HALKINI, EMEKÇİNİN İNSAN GİBİ YAŞAMASI İÇİN masınızda duran tüm dosyaları bir yere çekip bunun için icraat yapınız. Ekonomi bunalımına sürükelen vatandaşının insan gibi yaşayabilmesi için toplanın o mecliste . Bir kez de engelli ve yaşlı vatandaşın için en iyi be yapabilirsiniz diye çıkın manşetlere. Bir kez de HASTANEMİZİ nasıl daha iyiye taşırız diye düşününüz ve yapınız. Bir kez de cepleriniz için değil, ilgili kişilerden ülkenin EĞİTİMİ VE SAĞLIĞI için bir şeyler yapınız.



BİZ TEK BAŞINA KİMSENİN EMRİ VE ELİ ALTINDA OLMAYAN BİR K.K.T.C OLALIM BAŞKA BİR ŞEY İSTEMEYİZ.

KARAKUŞ