Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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İktidar ortakları artık birçok soruna el atamamaya başladı...

Bu konularda çok da rahat olmadıklarına inanıyoruz!

Hemen her konuda tel tel dökülüyoruz...

Yaşanan olumsuzlukların bizi bitmeden yenisi başlıyor!

Bazen acaba ülkeyi çok iyi mi yönettiklerini zannediyorlar diye kendimize soruyoruz...

Eminiz ki onlar da aslında her şeyin farkında ama iktidar koltuklarında oldukları için kötü yönetim iddialarını kabul etmemek için direniyorlar!

Nereye kadar gider bilemeyiz...

Kim bilir belki de inceldiği yerden kopsun pozisyonunda oturuyorlar!

Oysa hiçbir zaman sihirli bir değnek gelip de sorunları çözmeyecek...

Bu ülkenin sorunları yine bu ülkenin yöneticileri tarafından çözülür, bu gerçeği artık görmek zorundayız!

…

Burada bize hatta herkese düşen görevler de var…

Hükümeti doğru yönlendirmek!

Ülkenin gerçek sıkıntılarını gündeme taşımak…

Bunların takibini yapmak!

Yapılanları alkışlayıp, yapılanmayanları ya da söz verildiği halde es geçilenlerin üzerine gitmek…

Örneğin kanser konusu!

Bu ülkenin en büyük sorunlarının başında gelmektedir…

İstatistikler en fazla hem de genç ölümlerin bu illet hastalık nedeniyle meydana geldiğini göstermektedir!

Ve ne yazıktır ki bütün bu gerçekler bilindiği halde bu hastalık bir türlü devlet politikası haline getirilememiş, ölen ölür kalan sağlar bizim mentalitesi hakim olmuştur…

Lütfen hastanelerin bu konudaki ilgili birimlerini geziniz!

Her gün yüzlerce hasta şifa bulmak için uzun kuyruklar oluşturmakta, şifa aramakta ama işte hizmetler yeteri kadar olamadığı, devlet bu konuya yeterli ciddiyeti göstermediği için sonuç genelde kötü bitmektedir…

Burada kendine bu hastalara adayan Raziye Kocaismail’in ‘her gün derneğimize en az iki kişi kayıt yaptırıyor’ açıklaması sile durumun vahametini gözler önüne sermektedir!

Bu arada vatandaş da bilecek ki bu hastalık herkes içindir, kimin başına ne zaman geleceği de belli değildir…

…

Uyuşturucu belası…

En az kanser kadar tehlikeli!

Yayıldıkça da yayılıyor…

Tüm gençlerimiz için büyük bir tehlike potansiyeli!

Narkotik elinden geldiği kadar işini yapıyor ama…

Ya uyuşturucu batağına saplananlar!

Çırpındıkça da daha fazla batanlar…

Bu ülkede o kadar çok tanınmış ailenin çocukları ve torunları bu işe bulaşmış ki, inanın bunlardan bir ikisini burada yazsam dudaklarınız uçuklar!

Uyuşturucu tacirleri ile mücadele çok başka, bu batağa girenleri hayata döndürme çok başka…

Gençlerimiz gözlerimizin üzerinde eriyip bitiyor ama!

Bir iki dernek kurup bir iki spor faaliyeti ile bunun önüne geçeceğini zannedenler çok yanılıyor…

Çağdaş ülkelerde neyse bizde de o olmalı!

Göstermelik bir iki etkinlik değil, çağdaş standartlarda, bilimsel çalışmalar öncülüğünde…

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Her ölümlü trafik kazası bize göre pisi pisine ölümlerdir…

Dikkat ediniz lütfen, ölümlü kazaların çoğunluğunda gencecik, hayatının baharında olan gençlerimizi ağıtlara toprağın altına göndeririz!

Ateş düştüğü yeri yakar…

Anaların, babaların acısı yüreklere dağlanır!

Ama devletin makamları bir türlü açı gerçeği kabul etmezler…

Ta ki yeni bir ölümlü trafik kazasına kadar!

Bu konularda ağlamanızı, diz dövmenizi filan istemiyoruz…

Ülke insanımızın en büyük sorunlarının başında gelmektedir kanser, uyuşturucu ve trafik kazaları!

Bunlar da çene yormakla değil, sadece işin uzmanlarıyla, bilimsel çalışma ve araştırmalarla ancak halledilebilecek şeylerdir…

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MESAJ KUTUSU

Sayın Hakan DİNÇYÜREK, önceki gün İskele Sağlık Ocağı’nda çalışan bazı hekimler için gönderdiğimiz mesajı dikkate alıp soruşturma başlatılması için talimat erdiğinizi memnuniyetle öğrendik. Bölgedeki arkadaşlar da epey tedirgin olmuşlar ama artık yanlış yapan da sonuçlarına katlanacak. Hassasiyetinizden ötürü teşekkür ederiz...

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Sayın Omaç CİN, içimizdeki bazı avukatların yabancılara aracılık yapsınlar diye yüzlerce dönüm arazi konusu dün gün boyunca gündemin tepesine oturdu. Haliyle böyle olunca da yabancılar bu ülkede sanki de arazi almıyor gibi görülüyor. Bir de birkaç avukat ismi verebilirseniz işte o zaman şenlik olacak...

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Sayın Ali KİŞMİR, imza kampanyasına siyasilerden özellikle de CTP’den fazla destek gelmedi çünkü yaptığınız açıklamalarda tüm siyasileri aynı kefeye koyup suçlayınca hayli dargın oldukları konuşulmaya başlandı. Bundan sonra en doğrusu sessiz kalıp yargının kararını beklemek. Herkesi aynı anda mutlu etmek kolay değil!

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Sayın Serdar DENKTAŞ, siz bir yandan siyasi yeni oluşum olmayacağını söylerken bazıları ise sizi yeni oluşuma çekmek için yaptıkları açıklamaları yoğunlaştırdılar. Kesin kararınızı açıklayın ki kamuoyu doğru bilgilensin ve yanlış yorumlarda bulunmasınlar.

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Sayın Ahmet BENLİ, başkanlık görevi bittikten sonra geçmişteki dosyaların yıllar medyaya düşmesi ya da bunun için gayret gösterilmesi manidar bir olaydır. Tam da emeklilik hayatı yaşarken önünüze pürüzler çıkarılması biraz keyfinizi bozacak ama sabrın sonu da selamettir değil mi?

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Sayın Gencay EROĞLU, yeni oluşum iddialarında sizin de adınızın anılmaya başlanması göreceksiniz ki ileride sürpriz gelişmeleri de beraberinde getirecektir. Siz yine de dikkat edin ki aile ve soyadınızın gücünü kullanmaya kalkmasınlar, çok da etik bir davranış olmayacaktır...

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Sayın Özer KANLI, bu memlekette bir kez ayağınız takılmaya görsün, gazeteden ayrıldınız diye neredeyse kına yakacak olan ne kadar çok insan varmış böyle. Umarız yılların deneyimini başka bir medya çatısı altında devam ettirir, meslek tecrübenizi devam ettirirsiniz...

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Sayın Kansu AKSU, son yıllardaki değişim dalgasına uymanız beğeni ile izleniyordu ama şu küpe olayı acaba dersiniz biraz fazla mı abartıldı dersiniz. Çok yakınlarınız racona ters demeye başladı haberiniz olsun istedik. Hoş yakışmadı da değil yani!

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Sayın Zorlu TÖRE, Şehit Teğmen Caner Gönyeli tatbikatında gemi yönetimine geçince hatalı bir manevranız neredeyse koca gemiyi batırmak noktasına kadar gelmiş. Yani her şeyi bu kadar merak etmeseydiniz keşke.Yani gemi batsaydı ne olurdu biliyor musunuz acaba!

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Sayın Batu BEYİT, uzun bir bekleyiş döneminden sonra nihayet DPÖ’de hem de önemli bir makama getirilmenizle artık muradınıza da erdiniz değil mi? Tecrübe ve deneyimlerinizle önemli katkılarda bulunacağınızdan şüphemiz yoktur hayırlı ve uğurlu olsun...

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