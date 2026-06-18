Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) Alma ve Tasarruf” suçlarında tutuklanan zanlı J.C.E. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Operasyonda uyuşturucu ve nakit para bulundu

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Tutku Kızıltaç olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 13 Haziran 2026 tarihinde saat 21:45 raddelerinde Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen huzur operasyonu kapsamından Zanlı J.C.E.’nin kullanımında bulunan araç kontrol amaçlı olarak durdurup yapılan kontrolde zanlının tasarrufunda 16 paket halinde yaklaşık 12 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 15,565 TL nakit para da bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı.

Analiz sonuçları bekleniyor

Polis zanlının suçüstü tutuklanmasının ardından gönüllü ifade verdiğini, vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzip edileceğini ayrıca emare olarak alınan maddelerin analize gönderildiğini ve sonucun beklendiğini belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Mahkeme 7 gün tutukluluk emri verdi

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.