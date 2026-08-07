Kamalı Haber

Sirkat ve KKTC'de ikamet izinsiz kalma suçlarından tutuklanan İ.B.Ç. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Polis Memuru Şerife Kutruza olguları aktardı.

Bin 500 Doların Kaybolduğu İddia Edildi

Polis, 27 Temmuz 2026 tarihinde Gönyeli Polis Karakolu'na gelen G.K.'nin, erkek arkadaşı olan İ.B.Ç. ile Gönyeli'de birlikte yaşadıklarını söylediğini aktardı.

Polis, aynı gün saat 19.00 sıralarında zanlının ilk evliliğinden olan çocukları nedeniyle tartıştıklarını, zanlının evden ayrıldığını, yaklaşık yarım saat sonra eve dönen müştekinin yatak odasındaki makyaj masası çekmecesinde muhafaza ettiği 6 bin 680 doların kontrolünde bin 500 doların eksik olduğunu fark ettiğini ve parayı zanlının aldığından şüphelenerek şikâyetçi olduğunu söyledi.

51 Gün İzinsiz İkamet Ettiği Tespit Edildi

Polis, hakkında tutuklama emri çıkarılan İ.B.Ç.'nin 3 Ağustos 2026 tarihinde Gönyeli Polis Karakolu'na gelerek teslim olduğunu ve mahkemeden 3 gün ek tutukluluk emri alındığını belirtti.

Polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada zanlının 13 Mayıs 2026 tarihinde 30 günlük vizeyle ülkeye geldiğini, vize süresinin dolmasının ardından 51 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Polis ayrıca, zanlının aynı müştekiye karşı 2024 yılında şiddet ve rahatsızlık suçlarını işlediğini ve hakkında dosya tanzim edildiğini söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının ülkede yasal statüsünün bulunmadığını ifade ederek tutuklu yargılanmasını talep etti.

"Parayı Ben Almadım"

Mahkemede söz alan İ.B.Ç., "İki buçuk yıldır birlikteyiz. Bana 'ya ben ya çocukların' dedi. Bu nedenle kavga ettik ama parasını almadım." ifadelerini kullandı.

Zanlı ayrıca, daha önce çalıştığı iş yerinin kapanması nedeniyle ikamet izinsiz duruma düştüğünü öne sürdü.

30 Günü Aşmayan Tutukluluk

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, İ.B.Ç.'nin 30 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.