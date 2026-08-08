Kamalı Haber

KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen H.M. ve D.C.C. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

148 ve 1320 gündür izinsiz ikamet

Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Rasiha Minare mahkemeye olguları aktardı. Polis, 7 Ağustos 2026 tarihinde saat 22.15 sıralarında Gönyeli bölgesinde, Gönyeli Polis Karakolu ekiplerince Atatürk Caddesi üzerinde yapılan muhaceret kontrollerinde H.M.’nin 22 Mart 2026 tarihinden beri 148 gün, D.C.C.’nin ise 27 Ekim 2020 tarihinden beri 1320 gün KKTC’de ikamet izinsiz olduklarının tespit edildiğini kaydetti.

İhraç işlemleri için yazı yazılacak

Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. İçişleri Bakanlığından soruşturma yapılması gerektiğini, zanlıların KKTC’de kalma nedenlerinin araştırılacağını, ihraç işlemleri için de yazı yazılacağını kaydeden polis, 3 gün ek süre talep etti.

3 gün tutuklu kalacaklar

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.