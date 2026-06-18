Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen sahte vekaletname düzenleme, tedavüle sürme suçlarından tutuklanan İ.K. ile F.Ş. mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Sıla Topbaş mahkemeye olguları aktardı.

Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı

Polis, Lefkoşa Adli Şube’ye gelen G.U. isimli kadının erkek arkadaşı olan İ.K.’dan aracını satması için yardım istediğini ancak vekalet vermemesine rağmen aracı kendi üzerine yaptığını söyleyerek, şikayetçi olduğunu söyledi.

Sahte vekaletname ile devir iddiası

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının sahte vekaletname düzenleyerek, Lefkoşa’da noter olan F.Ş.’ye onaylattıktan sonra aracı kendi üzerine aldığının belirlendiğini açıkladı. Polis, vekâletname üzerindeki imzanın İ.K.’ya ait olduğunun da teyit edildiğini kaydetti.

Soruşturma tamamlandı

Zanlıların 16 Haziran’da tutuklandığını, aracın emare alındığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirtti. Polis, zanlı İ.K.’nın daha önce sahtekarlıkla para temini suçundan teminata bağlandığını ifade ederek, tutuklu yargı talep etti. Polis, zanlı F.Ş.’nin ise uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemenin kararı

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlı F.Ş.’nin yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin 700’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Yargıç, İ.K.’nın ise 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.