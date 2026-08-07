Kamalı Haber

Ercan Havalimanı’nda meydana gelen “Metamfetamin Türü Uyuşturucu Madde İthal ve Tasarrufu” suçlarından tutuklanan W.A.A.A. mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Hacı Durdu Özer mahkemede olguları aktardı.

Çayla Karıştırılmış Metamfetamin Bulundu

Polis, 6 Ağustos 2026 tarihinde saat 20.20 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapmak isteyen W.A.A.A.’ya ait valizde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrolde, yaklaşık 750 gram ağırlığında çay ile karışık metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile metal kaşığın bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Suçlamaları Kabul Etmedi

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, ifade vermediğini ve suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

3 Günlük Ek Tutukluluk Kararı

Polis, ele geçirilen emarelerin analize gönderileceğini ve soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlı hakkında 3 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, W.A.A.A.'nın 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.