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Ülkeye Turist olarak gelen Alkollü, Ehliyetsiz ve süratli trafik canavarı Yağmur Açıkgöz’ün yapmış olduğu ölümlü trafik kazasını üstlenmek için polise yalan beyanda bulunan zanlı M.A.G.’nin bu ilk sabıkası değil. G daha öncede "Müstahdem Tarafından Sirkat", "Geceleyin Ev Açma" ve "Sirkat" suçlarından tutuklanarak teminata bağlandığı öğrenildi. Ülkemizde çalışma izni ile bulunan G çalışmak yerine suç işlemeyi tercih ediyor. Polise yalan beyanda bulunmak suçundan tutuklanan zanlının suç ortakları Y.G. ve S.D. de tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Duruşma kapalı oturumda yapıldı

Mahkemede S.D.’nin yaşının 17 olması üzerine kapalı oturum olarak yapıldı. Mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis, huzurda bulunan zanlılar M.A.G., Y.G. ve S.D.’nin 7 Ağustos 2026 tarihinde saat 06:45 raddelerinde, Geçitköy Şht. Allahverdi Kılıç Caddesi üzerinde, Lefkoşa’da sakin zanlı M.A.G.’nin ölümle neticelenen trafik kazası meselesi ile ilgili olarak kazanın meydana gelmesinden sorumlu olduğu tespit edilen ZZV 648 plakalı BMW marka araçta yolcu olarak bulunmasına ve aracın sürücüsün Yağmur Açıkgöz olduğunu bilmesine rağmen kendisini aracın sürücüsü olarak beyan edip, polise yalan beyanda bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Aracın sürücüsüyle ilgili polise yalan beyanda bulundular

Polis akabinde mesele ilgili olarak araçta yolcu olarak bulunan Y.G., ve S.D.’nin aracın sürücüsünün Yağmur Açıkgöz olduğunu bilmelerine rağmen aracın sürücüsünün M.A.G. olduğunu beyan ederek Polise Yalan beyanda bulunduklarını söyledi. Polis zanlılar M.A.G., Y.G. ve S.D.’nin aynı gün tutuklandığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirterek davalarında hazır olmaları için uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlılar tutuksuz yargılanacak

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Argun Korudağ, huzurda bulunan zanlıların tümünün yurtdışına çıkışının yasaklanmasına haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispari vücutta bulunmasına zanlı S.D.’nin, 10 bin TL nakit teminata yatırması ve KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 3 Milyon TL’lik kefalet senedi ile serbest olarak yargılanmayı beklemesine emir verdi.

Yargıç Korudağ ayrıca zanlılar M.A.G., Y.G.’nin, 40’ar bin TL nakit teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı 1’er kişinin imza edeceği 1 Milyon TL’lik kefalet senedi koşulu ile davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.