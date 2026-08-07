Kamalı Haber

Lefkoşa’nın Taşkınköy bölgesindeki bir süpermarkette Z.A. isimli genç kadını bıçakla ağır yaralayan, aynı bıçakla intihara teşebbüs eden M.B.K. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Müfettiş Muavini Ersan Yaran, zanlının “taammüden katle teşebbüs, ağır yaralama, kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından tutuklandığını söyledi.

Gece Kulübünde Çalışmasını İstemedi

Yaran, zanlının 2026 yılı Ocak ayında tanıştığı Z.A. ile Türkiye’de kısa bir süre birliktelik yaşadığını, gece kulübünde çalışmasını istemediği ve onunla bir gelecek kurmak istediği gerekçesiyle Z.A.’nın KKTC’ye yeniden gelip bir gece kulübüyle tekrar kontrat yapması üzerine 30 Temmuz’da ülkeye geldiğini söyledi.

Ercan’dan Dönüp Bıçak Satın Aldı

Polis, zanlının Z.A. ile görüştüğünü ancak yeniden birlikteliği reddetmesi üzerine 3 Ağustos sabahı Ercan Havalimanı’na gittiğini, ülkeden ayrılmayarak geri döndüğünü açıkladı.

Polis, zanlının Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesine giderek bir dükkândan bıçak aldığını, daha sonra Metropol’de olduğunu bildiği Z.A.’nın peşine düştüğünü, genç kadını saat 11.45 sıralarında bir market içerisinde 23 santimetrelik bıçakla çeşitli yerlerinden öldürmek kastıyla defalarca bıçakladığını açıkladı.

Genç Kadının Durumu Stabil

Polis, zanlının tepkiler üzerine marketteki vatandaşları kendisinden uzak tutmak için aynı bıçakla kendisini yaraladığını belirtti.

Polis, zanlının olay yerinde baygınlık geçirdiğini, hem zanlının hem de genç kadının hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Polis, genç kadının entübe edildiğini, 5 Ağustos’ta ikinci kez ameliyata alındığını, baş, karın, göğüs, boyun ve sırt bölgesindeki çoklu organ yaralanmaları nedeniyle durumunun stabil olduğunu açıkladı.

Telefonlar ve Kan Örnekleri İnceleniyor

Polis, zanlının kulak burun boğaz servisindeki tedavisinin ardından polis gözetimine alındığını, 5 Ağustos’ta taburcu edilerek mahkemeye çıkarıldığını belirtti.

Polis, olay yerinde birçok materyalin emare alındığını, zanlıya ait bir, genç kadına ait ise iki cep telefonunun da emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis ayrıca zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirileceğini, mahkeme sonrasında yeniden muayene edilmesinin istendiğini aktardı.

30 İfade Alındı, İncelemeler Sürüyor

Polis, zanlının ifade vererek suçunu kabul ettiğini, Z.A. ile tanıştığı günden olay gününe kadar yaşanan süreci anlattığını, bu ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını kaydetti.

Polis, soruşturma kapsamında 30 ifade alındığını, 10 kişinin daha ifadesine başvurulacağını açıkladı.

Polis, zanlı ile müştekiden alınan kan örneklerinin Ankara’ya gönderilmek üzere hazırlandığını, parmak izleri ile cep telefonlarının incelemeye gönderildiğini ve sonuçların beklendiğini belirterek zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Savunma: “1,5 Milyon TL Gönderdi, Psikiyatrik Tedavi Görüyordu”

Zanlının avukatı ise olayın yalnızca gece kulübünde çalışma meselesiyle ilgili olmadığını, müvekkilinin 8 ay boyunca Z.A.’ya 1 milyon 500 bin TL gönderdiğini ve bunun banka kayıtlarında açıkça görüldüğünü söyledi.

Savunma ayrıca zanlının İstanbul’da psikiyatrik tedavi gördüğünü ve ilaç kullandığını iddia etti.

Mahkemeden 7 Günlük Ek Tutukluluk

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.