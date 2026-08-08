Kamalı Haber

Ülkemize turist olarak gelen ve Demirhan’da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan 64 yaşındaki L.K. mahkemeye çıkarıldı.

2 kutu tıraş bıçağını sirkat etti

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Batuhan Kaya olguları aktardı. Polis, 8 Haziran 2026 tarihinde saat 11:00 raddelerinde Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarket içerisinde zanlının kozmetik bölümünde satışa sunulan toplam 900 TL değerindeki 2 kutu Gillette Mach 3 marka tıraş bıçaklarını kutuların içerisinden çıkarıp cebine koyduktan sonra ödeme yapmadan market dışına çıkartmak suretiyle sirkat ettiğini söyledi.

Soruşturma devam ediyor

Polis, zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. İncelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, soruşturma maksatlı zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün tutuklu kalacak

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.