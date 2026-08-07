Kamalı Haber

Gönyeli’de 2024-2026 yılları arasında meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan O.Y. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Memuru Mehmet Davulcu olayla ilgili bulguları aktardı.

Evinde Çok Sayıda Kablo Bulundu

Polis, 2024-2026 yılları arasında Gönyeli’de faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Alayköy’de sakin H.T.’nin yaptığı Hakkı Talhaoğlu Elektrik Müteahhitliği LTD. isimli işletmede kamyon şoförü olarak görev yapan O.Y.’nin şirkete ait yeraltı elektrik kablolarını çaldığı gerekçesiyle yapılan şikâyet üzerine tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının ikametgahının araç park alanında huzurunda yapılan aramada çeşitli ebatlarda elektrik kablolarının bulunarak emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

İki Farklı Tarihte Kablo Sattığı Belirlendi

Polis, zanlının ifadesinde işten arta kalan kabloları şirkete geri götürmediğini söylediğini kaydetti.

Yapılan araştırmada zanlının iki farklı tarihte iki kez kablo sattığının tespit edildiğini belirten polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek teminat talep etti.

Tutuksuz Yargılanacak

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, O.Y. hakkında;

Yurt dışına çıkış yasağı,

80 bin TL nakit teminat,

nakit teminat, Bir kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalaması,

kefalet senedi imzalaması, Haftada bir gün ispat-ı vücut şartı uygulanmasına,

karar vererek zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.