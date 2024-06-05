Önce bir hatırlatma;

“Ekim 2016 tarihli bir haberden alıntı…

Dönemin Türkiye Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Aslan temel atma töreninden sonra açıklama yapmış;

Yeni terminal binası 20 ay içinde hizmete açılacak diye…

Bizim dönemin bakanı Kemal Dürüst de yine dönemin Başbakanı Binali Yıldırım ile diğer bakanlara şükranlarını sunmuş!

Peki Taşyapı’nın patronu Emrullah Turanlı ne demiş;

Önlerine birtakım sorunlar çıkarılmış ama sorunlar aşıldığı için projeye hız kazandırılmış falan filan…

8 yıl önceki bir haberden bahsediyoruz!

Zira bunun daha da öncesi var…

Dönemin hükümeti 13’ncü maaşları ödemek için Ercan’ı Emrullah Turanlı'ya vermişti!

Bunca yıl oldu adam hala binayı bitiremedi!

Bitiremediği gibi zarar ettim diyor başka bir şey demiyor…

…

İstanbul Havalimanı ise bizim Ercan’dan çok sonra başladı ama 6 yıldır hizmet vermeye devam ediyor…

Sorgulanmayan tek şey bu!

Yıllardır tarih veriyorlar ama bir türlü açamıyorlar…

Çünkü hesap sormak gibi bir becerileri yok!

Bunun da tek gerekçesi var, Emrullah kendini bizim devletin çok üzerinde görüyor…

Adamın astığı astık kestiği kestik!

Yine yıllar önce KKTC’deki siyasiler kucağımda dedi, kimsenin gıkı bile çıkmadı…

Ne demek siyasiler onun kucağında!

Resmen kucağa oturttum diyor…

Kimse itiraz etmediğine göre elbette doğrudur!

Bizim siyasiler bu kadar mı omursuz yani…

Emrullah’ın kucağında olmak da ne demek!

Kucağa oturduktan sonra neler olur hiç mi aklınızdan geçmiyor?

Belli ki kucakta olmaktan hayli mutlu ve mesutlar…

O zaman devam etsinler kucakta kalmaya!..”

...

Şimdi kamuoyu neyi tartışıyor?

Emrullah Turanlı’ya kumarhanesi olan otel izni verilecek mi verilmeyecek mi?

Bakan Arıklı yatırımların önünü kesemeyiz diyor...

Bunlar emin olun ki Turanlı’ya tamamen teslim olmuşlar!

Adam Ercan’ı zamanında bitirmemiş...

Vergi borçları ertelenmiş!

100 Milyon TL’ye yakın elektrik borcu var...

Hala hükümet edenler kendisine sahip çıkıyor!

Allah aşkına kendini bizim devletin üzerinde gören, Ankara’dan arkasına aldığı siyasi güçle akyam kesen, KıbrıslıTürk siyasetçiler kucağımdadır diye hakaret eden sözde bir yatırımcıdan hala ne bekliyorlar anlamak mümkün değildir...

...

Siz iyisi mi ne yapın biliyor musunuz?

Turanlı’ya koskocaman bir madalya hazırlayıp boynuna asın...

Geldiği, daha doğrusu gönderildiği tarihten itibaren aldığı hiçbir işi zamanında bitirememiş hatta kendisine verilen yol ihalelerini bile zamanında bitiremeyip, pes edip ‘ben bu işte yokum’ diyerek yarıda bırakmış ama kendisine tek bir cezai işlem bile uygulanmamıştır...

Bu nasıl bir anlayış ki bundan sonra yapacağını iddia ettiği proje ve sözde yatırımlara destek açıklaması yaparak bu devletin onuru ve haysiyeti ile oynarsınız!

Geldiği günden beri siyasileri hallaç pamuğu gibi atmakta, hakaretler savurmaktadır...

Tek bir Allahın kulu bile kendisine dur bakalım sen ne diyorsun diye ağzının payını verememiştir!

Onun için de şu madalya önerimizi bir değerlendirin deriz...

Bükemediğiniz bileği öpmek bizde geleneksel bir atasözümüzdür!

...

Tatar fobisi...

Cumhurbaşkanı Tatar’ın oturduğu makama atandığı kısmen doğrudur...

Ankara istemiş, destek olmuş ama bu ülke halkından aldığı oylarla seçilmiştir!

Daha önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de bunu yaşadık, inkar etmeye hiç gerek yok...

Belli ki bazı kesimler tarafından hazımsızlık halen devam etmektedir!

Ama bunu artık fobi haline getirmek de yanlışların en büyüğüdür...

Şimdi de bir at konusunu gündeme getirdiler!

Kendisine özel atlı merasim birliği filan kurulacak diye ortalığı toz dumana boğdular...

Bunun doğru olmadığını Saray da zaten açıkladı!

Daha fazla ısrar niye?

Sonuçta ülkenin en tepesindeki şahsiyettir kendisine olmasa bile makama saygı gerekir...

İstemiyorsanız da bir dahaki seçimlere daha çok çalışır kendisine o makamdan gönderirsiniz!

Maaş kesintilerinde bile adalet yok...

Sahte Diploma skandalı nedeniyle elleri kelepçeli kamu çalışanlarını hep birlikte izledik...

Konu şimdi yargıdadır ancak dikkatlerden kaçan bir detayı da görmemek olmaz!

Kamu çalışanı oldukları için ita amirlerinin kararıyla kimi yarım maaş kimi yarımdan daha az maaş çekmektedirler...

Bir de hiç maaşları kesilmeyenler vardır!

Devlette çifte standart nasıl olur aklımız ermiyor artık...

Ülkede yaşanan haksızlık ve adaletsizlere karşı göğsünü siper edecek tek bir Allahın kulu yok mu?

MESAJ KUTUSU

Sayın Dursun OĞUZ, gece kulüplerini denetleyen komite uzun bir süredir görevlerini yerine getirmedikleri için uyanık bazı patronların binalarını yasalara aykırı olarak genişlettiklerini, ek ilaveler yaptıklarını biliyor muydunuz? Komite işini yapmayacaksa da dağıtın gitsin...

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Sayın Özdemir BEROVA, ülkenin artın dar sokaklarında bile oto galerisi furyası yaşandığı ve bunların bazılarının sadece kara para aklamak için bu sektöre girdikleri yönünde ihbarlar gelmeye başladı. Bunların biraz üstüne gitseniz arkası çorap söküğü gibi gelecek en azından devletin kasasına bolca para girecektir...

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Sayın Sadık GARDİYANOĞLU, hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkınca güneş altında çalışan özellikle inşaat işçilerinin olası rahatsızlanmalarına karşı uygulanacak olan yasaklamanın gecikmeden alınması için karar üretilmesi yönünde duyarlı vatandaşlardan mesajlar geliyor, umarız da gecikmezsiniz...

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Sayın Murat ŞENKUL, kumarhanelerin artık ülkenin gerçeği olduğu yönündeki açıklamalarınız bazı partili arkadaşlarınız tarafından hayli yadırganmış olmalı ki eleştiri mesajları gelmeye başladı. Anlayacağınız 9 köyden kovulma meselesi gibi bir şey olsa gerek...

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Sayın Hüseyin Çavuş KELLE, ülke sıcaklardan kavrulmaya başladı ve olası büyük yangınlar için helikopter getirilmesi konusunda hala resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyu bakanlar kuruluna taşıyarak acilen karar üretmeniz isteniyor, haberiniz olsun istedik...

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Sayın Rasıh REŞAT, Bağımsız Medya grubu ile el sıkıştığınız ve pek yakında televizyon kanalının başına geçeceğinizi memnuniyetle öğrendik. Çalışanlar da merakla bekliyordu, yeni görevinizde başarılar temenni ederiz. Umarız patronlar müdahale haklarını fazla kullanmazlar...

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Sayın Hasan Ulaş ALTIOK, bir deniz mevsimi daha geldi çattı bakalım plajların kullanımı konusunda eylem planlarına yine destek verecek misiniz merakla bekliyoruz. Hoş ülkede çok durmuyorsunuz ama konuyla ilgili proje üretmeniz bekleniyor...

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Sayın Cengiz ERÇAĞ, emeklilik sonrası şimdi bir süre makineyi yenilemek ve bakıma almak için uzun bir yurt dışı programına çıkacağınızı duyduk. Dönüşte güzel sağlık haberlerinizi bekliyoruz, acil şifalar temenni ederiz...

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Sayın Tahsin ERTUĞRULOĞLU, Maurinho’nun transferinden sonra keyfinizin bir hayli yerine geldiği ve evinizin bütün duvarlarını fotoğrafları ile süslediğiniz konuşulmaya başlandı. Sezon başlayana kadar sevinin bakalım son sözü yine kimin söyleyeceği zaten belli...

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