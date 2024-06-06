Sayısını bilmiyoruz ama dün bir kez daha Türkiye ile mali işbirliği protokolü imzalandı...

Eski KKTC hükümetleri geçmişte altına imza attığı hiçbir protokolün gereklerini tam olarak yerine getirmemişti!

Bir çoğu da zaten öncelik olarak ülkenin kendi ayakları üstünde durması içindi...

Başta da tasarruf tedbirleri geliyordu...

Hele yeni maddeler bir açıklansın, tabi ki açıklanırsa eğer onun da takipçisi olacağız!

Ortada şöyle bir tablo var aslında;

Ya yıllardan beridir olduğu gibi dilenci rolüne devam edip sadece tüketen bir toplum olmaya devam edeceğiz, ya da imzalanan son protokoldeki maddeleri sırasıyla yerine getirip ayağa kalkmaya çalışacağız...

Üçüncü bir şık şimdilik yoktur!

Bizi bu konuda sıkıntımız nedir bilir misiniz?

Elimizi taşın altına sokmaya cesaret edememek...

...

Başbakan Üstel Ankara’ya giderken yüzü hayli gülüyordu...

Gelirken de öyle olacak gibi gözüküyor!

Zira Ankara temaslarında sadece basına düşenler olmuyor...

Malum UBP’nin dört gözle beklenen büyük kurultayı var!

Geçmiş kurultayları hatırlarsak adına ister bir takım müdahaleler ye de ricalar bu kurultayda da kendini hissettirmeye başladı...

Üstel protokolün altına imza attı ya peki bundan sonrası ne olacak?

İşte detay da burada yatıyor...

Protokoldeki maddeler tek tek yerine getirilecek!

Zira geçmişte bir başbakan imzalıyor sonra erken seçimle yeni gelen başbakan gereğini yapmıyor ve protokol tozlu raflara kaldırılıyordu...

Bu kez böyle olmayacak!

Üstel Başbakan olarak devam edecek, 2027 yılına kadar da protokollerde alınan kararlar yerine getirilecek...

...

Bunun ilk mesajlarını Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’ndan aldık...

Kıbrıs Postası’ndaki programda Üstel’e tam destek beyan etti!

Oysa geçmişte o da genel başkanlık için kolları sıvamış hatta Lefkoşa’da ikamet etmek için bazı girişimlerde bulunmuştu...

Lütfen dikkatle izleyin;

Önümüzdeki süreçte diğer bakan ve üst düzey yöneticiler sırasıyla Üstel’e destek verecek ve kurultay çalışmaları hız kazanacaktır...

Hasan Taçoy da güçlü müdür güçlüdür!

Her ne kadar kesinlikle aday olacağını söylese de kurultay öncesinde bu konuda yeni gelişmeler yaşanacağınızdan hiç kuşkunuz olmasın...

Taçoy’un da Ankara ile iyi ilişkileri ve yıllardan beridir devam eden bağlılığını hiç unutmamak gerek!

...

Bu arada Üstel’e yakın kaynaklar daha birkaç gün öncesine kadar bazı bakanlıklara yeni atamalar yapılacağını iddia ediyorlardı, hem de ısrarla...

Hatta Başbakanın 3 bakanın sıkıntılı olduğunu, değişmesi gerektiğini söylediğini ifade edenler bile vardı!

İsimleri bize zikredildi ama şimdi ortalığı çok da fazla karıştırmayalım...

Ama Ankara’dan alınan güçlü destekten sonra bu karardan vazgeçileceğini tahmin ediyoruz!

Kurultay kavgası ve kargaşası yaşanmasın diye...

Ama yine de geçmişte yaşananlar unutulmadı!

Genelde de iradeye müdahale olarak yorumlandı...

Elbette müdahaleye kesinlikle karşıyız ama artık yeni döneme alışmak gibi de bir zorunluluğumuz vardır!

Şimdilik başka bir alternatif de görülmemektedir...

Kendimize verilen mesajı anlayabildiysek ne ala!

...

MESAJ KUTUSU

Sayın Sami ÖZUSLU, gazeteci ruhlu bir milletvekili olarak sahte diploma skandalının niye diğer üniversitelere sıçramadığın, bunun için bir takım baskılar yapıldığını biliyor musunuz? Perdeyi biraz aralarsınız gerçekleri tüm boyutuyla gözler önüne serebilirsiniz...

...

Sayın Hüseyin PAŞA, vatandaş ve sivil toplum örgütleri elektriğe yapılan son zammın gerekçelerinin açıklanması için kamuoyunu aydınlatmanızı isteyen mesajlar göndermeye başladı. Bu zammın AKSA ile ilgisi var mı, yoksa Turanlı’nın borçları vatandaşın sırtına yüklenmek isteniyor dersiniz?

...

Sayın Ceyhun KIROK, sahte diploma konusunun izini sürenler bir kez daha sizin peşine düştüler incelemedik hiçbir şey bırakmıyorlar. Teziniz konusunda bir takım çelişkiler olduğunu iddia etmeye başladılar haberiniz olsun istedik!

...

Sayın Ünal ÜSTEL, kamu çalışanları merakla kurban bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağını soran yoğun mesaj trafiği başlattılar. Acaba diyoruz bu kez de tatili uzatmasanız tepkileri ne olur diye merak ediyoruz, sürpriz yapmaya ne dersiniz?

...

Sayın Serhan AKTUNÇ, bilimsel olarak açıkladığınız gibi Türkiye nüfusunun sadece yüzde 5’yi KKTC’yi ziyaret ettiyse diğer çoğunluk niye ilgi göstermedi bunun da araştırılması yapıldı mı? Avrupa pazarına girmek için uğraşırken dibimizdeki bizim olan ülkenin turistleri için ülkeyi nasıl cazip hale getirebiliriz acaba?

...

Sayın Ahmet KOLAN, Lefkoşa’daki sahibi olduğunuz hastaneye ilgi yoğun olunca bu kez de G.Mağusa’ya kazandırmak için kurmaylarına çağrıda bulunduğunuzu duyduk. Bu bölgede rekabet hayli büyük karar vermeden önce bir kere değil çok kere düşünmeniz öneriliyor...

...

Sayın Özdemir BEROVA, Başbakan 2024 yılının geçen yıla göre daha iyi olacağını açıkladıktan sonra sizin 2025 yılını işaret etmeniz kamuoyunda çok manidar olarak karşılandı. Bazı açıklamalar ortak kararla alınırsa kafalarda soru işaretleri oluşmaz değil mi?

...

Sayın Hasan SADIKOĞLU, İskele ve yöresinde sıcakların da artmasıyla kanalizasyon kokusundan şikayetler her geçen artmaya başladı. Yerliler alışık olduklarını söylüyorlar ama yabancıların ne düşündüklerini bilemeyiz artık değil mi?

...

Sayın Kemal DÜRÜST, kavurucu sıcaklarda düğün davetiyesi dağıtırken görülüyormuşsunuz. Analık ve babalık zor zanaat değil mi? Genç çifte şimdiden bir ömür boyu mutluklar temenni ederiz. Bakalım ilk toruna hangisinden sahip olacaksanız?..

...