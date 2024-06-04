Bizim ülkenin sahtecilik örnekleri aslında çok eskilere dayanıyor ama...

Sahte reçete skandalıyla patladı!

Sahi ne oldu sahte reçete yazan hekimler ve haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen bazı eczacılar...

Tabi ki yargıya havale!

Bekle babam bekle...

Birçoğu itibar zedelenmesi yaşadıklarını iddia ediyorlar!

Haklı olan da var olmayan da...

Elleri kelepçeli fotoğrafları yayınlandı, internet dünyasında bu pozlar duruyor!

Yargıdaki sorunlar ve gecikme malum...

Ama muhakkak bir önlem alınmalı!

Skandal patladı ama hastaların ilaca ulaşamadığı yönündeki haberler de ardı ardına yayınlanıyor...

En çok da sigortalı bu işten zarar görüyor!

Kurunun yanında yaş da gitti gibi bir şey...

...

Sahte reçete konusu sanki de unutuldu gitti...

Sahte diploma sahte reçeteyi bastırdı!

Yine çok ünlü kişiler elleri kelepçeli mahkeme koridorlarında kelepçelendi...

Bir üniversite ile başladı bakalım daha kaç üniversite var sırada!

Geçenler de yazmıştık ya...

Toplum ve Sağlık Bilimleri Üniversitesine ileri soruşturma başlatılıyor diye!

Bazı arkadaşlar tedirgin olup soralar yağdırdılar ama...

Daha o kadar çok bilinmeyen var ki!

Okulun patronu milletvekili arkadaş da oğlu da okula kayıt yaptırmışlar...

Ama kayıtlarda yok!

Yok çünkü bir çok kayıt silinmiş...

Bilinmeyenler geride kalmış gibi!

Ama biz eminiz ki bu işin teknik bir kısmı vardır...

Bilgilerin geri gelmesi an meselesi diye duyumlar alıyoruz!

Konuyla ilgili fazlasıyla elimize bilgi geliyor...

Sahtecilik yine aynı patronun sahibi olduğu bir özel koleje sıçrayacak!

Ve biz bundan sevinmeyeceğiz aksine eğitimin geldiği noktaya üzüleceğiz...

...

Sahtecilik bitti derken şimdi de sahte ehliyetler peyda olmaya başladı...

Bu kez KKTC ve Gürcistan konuşuluyor!

Birileri aracı olmuş KKTC’den resmen sahte ehliyet dağıtılmış...

Tabi ki bir şeyler karşılığı!

Avanta yoksa sahte belge de yok...

Ver parayı çal düdüğü!

Gerçekten de Nasrettin Hocalık bir durum...

Bu kez devletin içinden birlerinin isimleri yayılmaya başladı!

Çok yakında onları da elleri kelepçeli görürseniz sakın şaşırmayın...

Belli ki ülkede bir çok kesimde sahtekarlık artık diz boyuna geldi!

Döküldükçe döküyor yerlere...

...

Bizi yönetenlere ya da yönettiklerini zannedenlere çok şeyler düşüyor!

Çünkü bu ülke yıllardan beridir iyi yönetilmiyor...

Zaten bir çok kesim devletiniz ‘sahte’ diye suçlamalarda bulunurken biz kendi elimizle onların eline kendi elimizle malzeme veriyoruz!

Ne yazık ki devletimizi sonsuza dek yaşatacağız diyerek sadece kendimizi kandırıyoruz...

Devlete böyle sahip çıkılmaz!

Devletin tüm kurumları ülkede öncelikle sahte ne varsa ortadan kaldırmalı ve kendini ispat etmelidir...

Aksi halde sahtecilik bizim işimiz olacaktır ve biz bunun aksini kimselere anlatamayacağız!

MESAJ KUTUSU

Sayın Levent UYSAL, Türkiye’de avukatlığınızı yapan bizim ülkede de vekalet verdiğiniz avukat arkadaşın sahte belge düzenlemekten yargılandığı konusunda bazı belgeler ulaştı elimize. Bir de tabi ki banka teminatı konusunda Vakıfbank’ın ‘geçersiz’ konulu belgesi var, bu sıralar başınız hayli ağrıyacak gibi gözüküyor!

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Sayın Ünal ÜSTEL, kurultay için düğmeye bastığınız ve çok özel bir ekip kurarak operasyon talimatı verdiğiniz konuşulmaya başlandı. Ekipteki bazı isimler fazlasıyla manidar bir değer taşıyor, bir kaçının ismini bize fısıldadılar hadi bakalım hayırlara vesile olsun...

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Sayın Aykut HOCANIN, şu anda hayli sıkıntılı olan 6 üniversitenin soruşturma sonuçları ve tabi ki akıbetleri konusunda yapacağınız açıklama hem eğitim sektöründe hem de kamuoyunda merak konusu olsa gerek ki bu konuda meraklı mesajlar gelmeye başladı, haberiniz olsun istedik...

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Sayın Barış TİLKİ, bir zamanlar ısrarla üzerinde durduğunuz sahte ehliyetler konusunda büyük ihtimalle elinizde bilgi ve belgeler vardır. Şimdi sahtecilik yurt dışına sıçradığına göre bunları kamuoyuyla paylaşmak da güzel bir amme hizmeti olacaktır, değil mi?

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Sayın Olgun AMCAOĞLU, sıkıntılar bir türlü bitmek bitmiyor şimdi de ada genelinde tüp gaz eksikliği yaşanmaya başladı. Hadi yapılan zamlara alıştık anlarız da yeni bir zam mı geliyor ki vatandaş varlık içinde kıtlık yaşıyor. Şu stokçu depolara bir baskın düzenleyin bakalım kimler çıkacak ortaya?

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Sayın Mesut ENER, yıllardır yılan hikayesine dönen dijital dönüşüm umarız sizin döneminizde sisteme dahil olur ve artık bu ülke de çağ aklamış olur. Yoğun çalışma ve girişimleriniz memnuniyetle izleniyor, kolaylıklar ve başarılar temenni ederiz.

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Sayın Orhan SARAÇ, yarın akşam İskele’de düzenlenecek olan geleneksel toplantıda çok özel sürprizlere hazırlık yaptığınızı duyduk hayırdır inşallah? Üyeler de duyunca merak içinde kalmış olsalar gerek ki özellikle sürpriz konusuyla ilgili fazlasıyla ilgilenmeye başladılar, gelmeyen kaçırır desenize?

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Sayın Hakan DİNÇYÜREK, kardiyoloji konusunda yazdığı makalelerde dünya rekorunu elinde tutan İbrahim Benter hocanın onore edilmesi için kendisini tebrik etmekte yarar görüyoruz. Dünyanın kucakladığı bir tıp adamının kendi ülkesinde yalnız bırakılması çok da şık durmuyor...

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Sayın Hasan TAÇOY, aşırı sıcaklarda düğün davetiyesi dağıtırken uğradığınız yerlerde karpuz-hellim görünce anında masaya oturduğunuzu duyduk. Arada sırada eliniz boş gitmezse iyi olur zira ardınızdan mırıldanmalar başladı diye duyduk.

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Sayın Cafer GÜRCAFER, iş yoğunluğu nedeniyle fazla unutkan olduğunuz ve sırf bu nedenle akıl defteri taşıdığınız konuşulmaya başlandı. Demek ki tatil zamanınız geldi demektir çok da fazla geciktirmemeniz öneriliyor...

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