Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Son iki gündür Saray’da bir panik hakim…

Konu Cumhurbaşkanının paylaştığı bir takım fotoğraflar!

Tatar fotoğraf çekip paylaşmayı seviyor da bu kez görüntü biraz faul olunca haliyle tepkiler de ardından geldi…

Kendisine karşı siyasi nedenlerden dolayı yüklenenler var!

Onların maksadı madara etmek…

Hatta yerin dibine batırmak!

Bundan da siyasi rant elde etmek…

Hatta Cumhurbaşkanı seçilmesini hala hazmedemeyenler de diyebiliriz!

Bunlar kişisel hesaplar, bizi çok ilgilendirmez…

Ama yine de fazla abartılı olunca göze de batmıyor değil!

…

Bizim gibi düşünenler ise Ersin beyden daha ziyade makamın ağırlığını daha ön planda tutanlar…

İnancımız odur ki bu ülkenin en üst makamında oturan bir zat o makamın da ağırlığını taşıyabilmelidir!

Kendisiyle dostluğumuz kesinlikle bakidir…

Ama makam olarak baktığımızda kılık kıyafet de göz ardı edilemez!

Ersin bey en üst makamda oturduğu halde kendisini sıradan birisi olarak görmektedir…

Bu iyi de, siyasette bu kabul edilemez!

Oturuşuna, kalkışına, giyinmene ve yemene dikkat edeceksin…

Evinde neysen dışarıda o olamazsın!

Cumhurbaşkanlığı gibi bir makam bunu kaldırmaz…

Değil muhalifler sana yakın olan ya da öyle gibi görünenler bile arkandan gülerler!

…

Konu dönüp dolaşıp yine kendisine yakın olanlara geliyor…

Kendini Cumhurbaşkanı danışmanı olarak görüp caka satanlar var!

Bir sürü basıncı ona keza…

Bir de koruma ordusu var!

Bunlardan hiçbiri göze hoş görünmeyen fotoğraflardan kendini sıyıramaz…

Hele de fotoğraflarını kim çekiyor ve o da paylaşıyorsa artık!

Yahu kendisini tanımıyor musunuz, sosyal medyada fotoğraf paylaşmasını çok seviyor…

Kendisine anında dur bakalım diyeceksiniz!

Gözünüzü ondan ayırmayacaksınız…

Müdahale etmekten çekinmeyeceksiniz!

Onu da zor durumlara sokmayacaksınız…

Tatar’ın gayet iyi niyetli ve safça yaptığı hataların önüne geçmek hepinizin görevidir!

Sahi başkan size başka hangi konularda ne danışıyor ki?

Bu da çok ayrı bir tartışma konusudur elbette…

…

Hadi onları bir yana bırakalım…

Yapılan eleştiriler karşısında yine çok değerli dostumuz Sibel hanım ne düşünüyor doğrusu çok merak ediyoruz!

Dile kolay 35 yıllık hayat arkadaşı…

Bütün hepsi geçici ama Sibel hanım sonuna kadar kendisinin yanında!

Kendisine buradan çağrımızdır;

İşini gücünü bıraksın artık kendini tamamen eşine, bu ülkenin Cumhurbaşkanına ayırsın…

Giyiminden kuşamına kadar!

Otoriter birisi olduğunu yakından biliyoruz…

Bu işi başaracak iradeye sahip olduğunu da!

Bir telefonla talimat vermesi kadar kolay bir şey olamaz…

Ersin beyin hoşgörülü hatalarını ancak dominant bir kadın rahatlıkla örter ve eleştirilerin de önünü kesmiş olur!

Afrikalı 4 kişi…

Ülke en büyük trafik facialarından birini daha yaşadı…

4 Genç insan ölüm yolu diye bilinen Dağyolu’nda hayatlarından oldular!

Ama kamuoyu tepkilerine baktığımızda sanki çok önemsiz sıradan bir trafik kazası olarak algılandı…

Çünkü onlar Afrika kökenliydi!

İsimlerini bile telaffuz ettiğimiz 4 genç…

Haber başlıklarında bile Afrikalı 4 kişi öldü diye yer aldı!

Ama bizden birileri olsaydı durum bambaşka olur, kaza yerinde günlerce eylem yapılırdı…

Bu konuda devlet erkanı da uyudu, çünkü onların oyları bile yoktu!

Sırf Makine Mühendisleri Odası teknik bir açıklama yaparak konuya hassa bir şekilde yaklaştı ve o aracın niye parçalandığını sordu…

Sahi bunu hiç düşünen oldu mu?

Sorgulayan ya da araştırma gereği duyan?

Yoksa odanın soruların çok mu ağır geldi!

Ankara Kulisleri…

Ekrem İmamoğlu bu hafta açıklıyor!

CHP'de genel başkanlık savaşı 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından bu hafta yeniden kızışıyor. 'Değişim' isteyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu hafta manifesto ve kadrosunu açıklayacak. İmamoğlu'na Genel Merkez'den de destek veren isimler var.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘değişim manifestosu’ olarak nitelendirdiği açıklamayı bu hafta yapacak. Diken'in kulis haberine göre, 28 Mayıs’ın hemen ardından değişim tartışmasını başlatan Ekrem İmamoğlu ve ekibi, bir süredir üzerinde çalışılan ‘değişim manifestosu’nu kamuoyuna açıklayacak.

‘Birlikte ve ortak akıl ile değişim’

İmamoğlu, “Nasıl bir değişim?” sorusuna yanıt vereceği açıklamasında görüşlerini ortaya koyacak. Ayrıca CHP’liler ve toplumun görüşlerinin alınması için bir süreç başlatılacak. Açıklamayla ‘birlikte ve ortak akıl ile değişim’ teması öne çıkarılacak.

Veli Ağbaba da 'değişim' isteyecek

Öte yandan ‘değişim’ diyenlere yeni bir ismin daha katılması bekleniyor. CHP’nin eski genel başkan yardımcısı, parti meclisi üyesi ve Malatya milletvekili Veli Ağbaba’nın da ‘değişim’ isteyeceği öğrenildi.

İmamoğlu ve Özgür Özel yakınlaşıyor

Parti kulislerinde CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile İmamoğlu’nun yakınlaşmaya başladığı ve süreç içinde fikir birliği sağlanması halinde ortak hareket edebilecekleri de konuşuluyor.

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Ünlü iktisatçı Prof. Daron Acemoğlu, Türkiye’deki yeni ekonomi yönetiminin politikalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Euronews’e konuşan Acemoğlu ekonomide sonuç getirecek politikalar geliştirecek kadronun şu an olmadığını söyledi. Acemoğlu ayrıca “Mevcut belirsizliğin nedeni de Sayın Mehmet Şimşek’in elinde ne kadar güç olduğunun kesin olmaması” değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek’in Elinde Ne Kadar Güç Olduğu Belirsiz

Acemoğlu’nun konuşmasının satırbaşları şöyle oldu:

Buradaki belirsizliğin bir nedeni de aslında Sayın Mehmet Şimşek’in elinde ne kadar güç olduğu da kesin değil. Çünkü Türkiye’nin ekonomisinin şu anki ciddi durumunda çare getiren politikalar geliştirmek için bir kadroya gerek var. Bu kadro da şu anda Türkiye’de yok.

Ama tabii ki Türkiye’nin Sayın Mehmet Şimşek'in de dediği gibi daha rasyonel politikalara dönmesi iyi bir şey olur. Ama benim burada vurgulamak istediğim şey aslında şu: Türkiye’nin problemleri çok daha yapısal, bir tek enflasyonu azaltarak çözülecek şeyler değil. Bu yapısal problemlere (yolsuzluk, verimsizlik, teknolojiye yeterince yatırım yapılmaması, eğitimin durumu, kurumların kötüleşmesi), çözüm getirmediğimiz sürece aslında ekonominin potansiyelinin çok altında kalacağız.

Yabancılar Türkiye’ye Güveniyor Mu?

Yabancı yatırımcılara Türkiye’nin çok gereksinimi olduğunu vurgulayarak başlayalım. Çünkü Türkiye’de şu anda büyük bir kaynak eksikliği var. Bu kaynak eksikliği depremden önce de vardı çünkü Türk şirketlerinin, hatta bankaların bilançolarının durumu iyi değil ve Türkiye büyük bir cari açık yaşıyor. Aynı zamanda bütçe açığı yaşıyor. Bunlar için de kaynağa ihtiyaç var.

Ama dışarıdan gelmesi şu anki dengeyle mümkün değil. Çünkü yatırımcılar Türkiye’deki belirsizlikten çok şikayetçi, Türkiye’deki faiz ve enflasyon politikasından çok şikayetçi ve Türkiye’nin durumunun nereye gideceğini pek bilemiyorlar.

Aslında bakarsanız dışarıda Türkiye için hala iyimser bir tablo var. Eğer makroekonomik olarak bir ilerleme olursa, Türkiye’de yabancı yatırımcıların geleceğine eminim. Önce kısa vadeli olarak, daha sonra belki daha uzun vadeli olarak gelen yatırımcıların olacağına eminim. Ama şu anda ne kadar güven duyuyorlar bunu bilmiyorum. Çünkü sonuçta yabancılar da Türkiye’deki iktisatçılar da, örneğin ilk faiz artışının daha fazla olmasını bekliyorlardı.

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MESAJ KUTUSU

Sayın Metin FEYZİOĞLU, Yeni Ercan’ın 20 Temmuz’da açılması görevi Tayyip bey tarafından size verildiği için çok ciddi bir şekilde tüm enerjinizi buraya yönelttiğiniz konuşuluyor. Türkiye Devlet Hava Meydanları’nın devreye girmesiyle sanki de bu iş olacak gibi gözüküyor değil mi? Hadi bakalım gazanız mübarek olsun…

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Sayın Sibel TATAR, Cumhurbaşkanı’nın günlük 24 saat gözetimi kesinlikle artık tamamen sizin kontrolünüze geçmelidir. Zira danışmanlar ordusu her ay maaşlarını alırlar ve asıl görevlerini yerine getirmezler. Sıkı yönetim başlatmanın tam zamanıdır, boşlamayın deriz…

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Sayın Ziya ÖZTÜRKLER, ara seçimler geldi geçti artık ama şu sıralar bile seçim çalışmalarında 20 kişilik ekibinizde Güzelyurt ve civarındaki çalışmalarınız konuşulmaya devam ediyor. Özellikle genç ve orta yaşlı kesimi hayli etkilediğiniz söyleniyor…

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Sayın İbrahim BENTER, Vakıflar İdaresi’nin kiracıları için faiz affı kararı memnuniyetle karşılandı. İyilik denen şey böyle bir şey olsa gerek değil mi? Bu arada Deniz Yıldızı kiracıları konusunda bir girişimde bulundunuz mu, arkadaşlar can güvenliklerini önemsiyorlar mı yoksa daireleri kiralamaya devam mı ediyorlar?

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Sayın Erhan ARIKLI, inatçı bir hekim arkadaşınız tarafından tahlil ve kontroller konusunda baskı gelince sonunda kabul etmişsiniz. Bundan böyle takiptesiniz hem sizin hem de torunlar için hayırlı olacak bir karar ürettiniz, şifalar dileriz…

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Sayın Murat ŞENKUL, belediye başkanı olduğunuz günden itibaren verdiğiniz sözleri bir bir yerine getirmeniz bölge insanı tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Turizmin başkenti olan Girne’de umarız artık sinekle mücadele konusunda da ciddi bir çalışma başlatırsınız…

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Sayın Osman GÜVENİR, yıllardır emek verdiğiniz partinizde üst düzey bir yetkilinin özel hayatı konusunda iddia ettiğiniz konular partide bu konudaki kulisleri hayli hızlandırdı. Ancak bazıları da zan altında kalmamaları için isim deşifre etmenizin şart olduğunu ifade ediyorlar…

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Sayın Mahmut ERDEN, son günlerde bazı makamları ziyaret etmek için randevu alamamanız konusunda şikayetçi olduğunuzu duyduk. Biraz sabır 20 Temmuz sonrası tüm kapılar ardına kadar açılacaktır, biraz sabretmekte yarar var…

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Sayın Abdullah AZİZOĞLU, pek kıymetli kardeşinizin vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma tanrıdan rahmet size ve tüm aileye sabırlar dileriz. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler nasip etsin inşallah…

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Sayın Mustafa DAMDELEN, Güney Kıbrıs’taki okkalı akaryakıt zammından dolayı gelmeyen Rum müşterilerin de sizin istasyonu tercih ettikleri konuşuluyor. Öyle bir yere mekan kurmuşsunuz ki şimdi meyvelerini topluyorsunuz değil mi? Hayırlı işler bol kazançlar dileriz…

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