Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Millet yeni kabineyi kafasında kurdu bile…

Maşallah siyasette senaryo yazma konusunda üstümüze yok!

Başımıza ne geldiyse siyasetten geldi ama gelin görün ki vazgeçemiyoruz…

Yeni kabine söylentilerinde en çok Maliye Bakanı Alişan Şan’ın ismi geçiyor!

İlle ki gidecek diyorlar…

Gerekçe yok!

Arkadaşın günahı ne diye sorunca söylemiyorlar…

Hatta onun yerine Dursun Oğuz’u bile oturttular!

Dursun Oğuz’a soruyoruz haberim yok diyor…

Söylentilere göre Hasan Taçoy da topun ağzında!

Hasan gidecek hiç bakan olmamış bir vekil gelecek diyorlar…

İsim sorunca yine yok!

Nazım Çavuşoğlu’nun adı da geçmiyor değil…

İskele’nin ağır topunu kabineden dışarı atmak kolay mı sanıyorlar!

…

Muhalefet partileri de dahil vatandaş UBP’de ciddi bir iç savaş bekliyor…

Onun için karıştırdıkça karıştırıyorlar!

Elbette kaynak UBP içinden birileri…

Kendi söyleyemediklerini başkalarına söyletiyorlar!

Ara seçimler de zaten bunun için kaybedilmedi mi?

Her zaman söylenmiştir;

UBP’nin rakibi yine kendisidir diye…

Bu arada UBP’nin içinin güllük gülistanlık olduğu da söylenemez!

Ara seçim sonuçları kazanı daha da kaynattı…

Genel Başkan Üstel’e karşı bir ittifak olduğu doğrudur!

Onun için kendisine de hep söyleriz…

Rüştünü ispat etmesi için kurultay şart!

Hatta olmazsa olmazı…

Çünkü başka türlü rahat bırakmayacaklar!

Ünal beyin düzlüğe çıkıp rüştünü ispatlaması için kurultay kaçınılmazdır…

…

Medyadan bazı arkadaşlar da pek mühim doğrusu…

Bol keseden attıkça atıyorlar maşallah!

Başlıklar makalelerin içiyle bile uyuşmuyor…

Kabine gitti gidiyor diye başlık atıyorlar ama yazının içeriği bambaşka!

Okunmak için mi yapıyorlar işte onu bilemiyoruz…

Yahu bir açın sorun!

Böyle dedikodular var, doğru mu diye…

Sormadan etmeden kendi kafalarındaki kabineyi sanki de olmuş gibi kamuoyuna servis ediyorlar!

Tövbeler olsun artık…

Kime inanacağız biz de şaşırdık kaldık doğrusu!

…

Kabinedeki değişiklik iddiaları konusunda bize de yoğun sorular gelmeye başlayınca Başbakan Ünal Üstel’i aradık, telefona önce bakmadı…

Bir saat kadar sonra kendi aradı yarım saate yakın konuştuk!

Açık ve net sorduk;

Kabinede değişiklik var mı diye…

O da nereden çıktı diye cevapladı!

Kesinlikle öyle bir şey yok diye devam etti…

En azından bizi inandırdı!

Hoş siyasette dün dündür bugün de bugün ama…

Başbakan kabinede değişiklik olmayacağını kesin bir dille söylüyorsa inanmayıp da ne yapacağız yani!

…

Erken kurultay iddialarını da yanıtladı…

Yok öyle bir şey dedi!

Ama tüzük kurultayı için çalışmaların bu hafta başlayacağını da eklemeden edemedi…

Anladığımız önce delege sistemine geçilecek sonra da kurultay gündeme gelebilir!

Olacaksa da olsun deriz…

Bütün adaylar boyunun ölçüsünü alır!

İyi olan, partili desteğini alan partinin başına geçer…

Demokrasi böyle bir şeydir işte!

…

UBP son dönem kendi içinde bir takım sorunlar yaşamaktadır…

Önce yerel sonra da ara seçim sonuçları bunun göstergesidir!

Bu tamamen UBP’nin içten vurulması ile alakalıdır…

Üstel’e sorduk ara seçimler konusunu;

Parti yetkili kurullarında kesinlikle konuşacağız dedi…

Sonuç ne çıkar, ne gibi önlemler alırlar bilemeyiz ama UBP için bir revizyon şart haline gelmiştir!

Yerel seçimlerde yaşanan itaatsizliklerin bile hesabı sorulmamıştır…

Bu da disiplin mekanizmasına sadece zarar verir!

Üstel ağabey görevini önümüzdeki dönemde de sürdürmek istiyorsa artık tatlı-sert modelini seçmek gibi bir zorunluluğu vardır…

Sonuçta merak edenler için;

Başbakanın kendi söylemine göre kabine değişikliği de yoktur erken bir kurultay da…

Bu arada çok daha önemlisi vatandaş UBP içi sorunlar yerine ülkenin kangren haline gelen sorunlarının nasıl ve ne zaman çözüleceğini beklemektedir!

Ankara Kulisleri…

Zafer Partisi'nden CHP'ye yeşil ışık

28 Mayıs’taki cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen Zafer Partisi, 2024’teki yerel seçimlerde de “CHP ile işbirliğine” yeşil ışık yaktı

Zafer Partisi, 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde ATA İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ı destekleme kararı almıştı. Ancak seçimlerin ikinci tura kalmasının ardından ittifakın ortak adayı Oğan, 28 Mayıs’taki seçimlerde ise Kılıçdaroğlu’nun karşısında Cumhur İttifakı’nın ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklamıştı. Zafer Partisi ise ikinci turda Kılıçdaroğlu’na destek vereceklerini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turundan itibaren CHP ile Zafer Partisi arasında gelişen diyaloğun, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde nasıl şekilleneceği siyaset kulislerinde konuşulmaya başlandı.

HDP’nin de her ilde kendi adayı ile yerel seçimlere katılacağını açıklamasının ardından Zafer Partisi’nin “CHP ile bir işbirliği yapıp yapmayacağı” tartışılmaya başlandı. Zafer Partisi yetkilileri, Cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde gelişen sürecin “CHP ile yerel seçimelerde olası bir işbirliğine dönüşme evresine yeşil ışık yaktı.” Ancak Zafer Partisi, CHP ile olası bir işbirliği için kırmızı çizgilere işaret ediyor.

"CEMAATLERE KARŞIYIZ"

Zafer Partili yetkililer, yerel seçimler sürecinde salt CHP ile değil diğer partiler ile olası bir işbirliği için partinin taviz vermeyeceği ilkeleri şöyle sıralıyor:

“Her şey olabilir ancak burada önemli olan şey, ilkeleri korumak ve o ilkelerden taviz vermemek. Biz, bazı ilkelerden asla taviz vermeyiz. Atatürk’ten taviz vermeyiz. Atatürk çizgisindeki milliyetçilikten taviz vermeyiz. Vatanın bölünmez bütünlüğünden taviz vermeyiz. Tarikat ve cemaatlere karşı olduğumuzu zaten defalarca kamuoyu ile de paylaştık. Anayasanın ilk 4 maddesini kesinlikle tartışmaya açtırmayız. Bu ilkeler çerçevesinde, bu ilkelerden taviz vermeden bizimle işbirliği içinde olmak istenirse, tabii ki olabilir. Şu an bunları söylemek için erken ama ilkeler ön koşulumuz.”

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Bolu'dan Ankara'ya "değişim" sloganı: Tanju Özcan'ın yürüyüşü başladı

CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı Bolu'dan Ankara'ya kadar sürecek "Adalet ve Değişim Yürüyüşü"ne başladı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan "Adalet ve Değişim Yürüyüşü" başlığıyla CHP Genel Merkezi’ne yürüyüşü başladı. Onuncu Yıl Marşı ile yürüyüşüne başlayan Tanju Özcan’a basın ekipleri ve vatandaşlara da eşlik ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerde bulunan ve “kesin ihraç” istemiyle disipline sevk edilen Özcan, Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne kadar yürüyecek.

Özcan, daha önce yaptığı açıklamada yürüyüşün sadece Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlık'tan vazgeçmesi halinde iptal olacağını söylemişti.

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MESAJ KUTUSU

Sayın Ersin TATAR, bu ülkenin en yüksek makamında oturan bir şahsiyet olarak sosyal medya paylaşımlarındaki fotoğraflarınızda daha seçici olmak gibi bir sorumluluğunuz var. Muhaliflere kendi elinizde malzeme veriyorsunuz, çok sayıdaki danışman, basıncı ve korumaları bu konuda kullanabilirsiniz pek ala değil mi?

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Sayın Hasan TAÇOY, bayram tatili boyunca ülkeyi arşınlayıp özellikle de örgüt başkanlarını ve üyeleri ziyaret etmeniz parti tabanı ve kamuoyunda kurultay hazırlığı algısı yarattı. Kurultaya da daha uzun bir süre var ama elbette vardır bir bildiğiniz değil mi?

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Sayın Alişan ŞAN, Maliye Bakanlığı olarak Mayıs ayı hayat pahalılığının halen açıklanmaması kafalarda bir takım soru işaretlerini de beraberinde getirmeye başladı. Bu konuda en azından aydınlatıcı bir açıklama yaparsanız yanlış yorum ve değerlendirmelerin de önüne geçmiş olursunuz…

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Sayın Mehmet HARMANCI, son aylarda LTB faturalarına eklenen 331 TL’lik temizlik ücret bedelinin gerekçelerini bir kez daha vatandaşa duyurmanız hayli iyi olacak zira bu konuda muhaliflerin de gayreti ile kafa karışıklığı yaratılmaya başlandı. Bir kez daha hatırlatmanızda yarar görüyoruz…

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Sayın Günay ÇERKEZ, boşta bulunan birkaç taş ocağı olduğu halde buralarının size verilmemesi konusunda bazı engeller çıkarıldığı konusunda gerekçeli bir açıklama yapmak ister miydiniz? Makam ve makam sahiplerini de deşifre ederseniz çok iyi bir amme hizmeti yapmış olacaksınız…

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Sayın Sinem TİP, Şeker Sigorta yönetim kurulu üyeliğiniz hayırlara vesile olsun da bu atama konusunda DP tabanının bir hayli karıştığı ve bazı kesimlerden itiraz geldiğini de bir yerlere yazmak gerek. Bu sıralar en yakınınıza bile çok dikkat etmeniz öneriliyor, haberiniz olsun istedik!

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Sayın Ali BAŞMAN, ara seçimlerde beklenen oyu alamamanıza rağmen bundan dersinizi çıkardığınız ve daha kırbaçlandığınız konuşulmaya başlandı. Parti içi oyunlara geldiğiniz de artık ispatlandığına göre ilk genel seçimlere de göre umarız ona göre hazırlanırsınız…

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Sayın Ayhan ARIKLI, sosyal medyada tesettürlü villa paylaşımlarınız bayram tatilinde en fazla yorumlanan konuların başında geldi. Eleştiriler bir hayli fazlaydı ama ticarette helal kazanç için her şey mubahtır değil mi? Hayırlı işler bol müşteriler ve kazançlar temenni ederiz…

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Sayın Mustafa GÜVENİR, ülkenin göz ve hastalıkları konusunda en iyisi olarak vatandaşın güveni dikkatlerden kaçmıyor. Ancak randevu günlerinin fazlasıyla ileri tarihlere verilmesi konusunda da bir çalışma yapmanız öneriliyor. Başarılarınızın devamını dileriz…

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Sayın Mehmet KÜÇÜK, Yeni Ercan’ın isminin değiştirilmesi konusundaki talebinize artık içeriden değil dışarıdan da tepki gelmeye başladı. Rahmetli babanız hepimizin kalbinde yer etmiştir ancak vatandaşın hassasiyetini de göz ardı etmemek gerek değil mi?