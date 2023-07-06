ELEKTİRİK %20 ZAM

300 GR EKMEK 10 TL

ÜLKEDE ÖLEN ÖLENE

NAPIYORLAR YÖNETİYORLAR (MIŞ)...



Koca ülkeyi demiyoruz, avuç içi kadar ülkeyi yediler bitirdiler ama hala gözler ve eller yok edilmeye yüz tutmuş halkın , emekcinin ve garibanın ceplerinde. Her gün istisnasız, her şeyin bedeli artıyor. Denetimsizlik açığı yüzünden, marketlerin insanları soydukları asla yönetimi ilgilendirmiyor.

Elektirk zamını 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe koydular. Fakat gelin görün ki hala elektirk kesintileri son sürat devam ediyor. Hem hizmet yok hemde ateş pahası. El kadar ekmek 10 TL. Akaryakıt deseniz bir gün indir, sonraki gün iki kat bindir. Hiç bir ürün aynı fiyata ile bir hafta bile satılmıyor. Almış oldukları ekonomik önlem paketi(miş). Sizlerin önlemi buraya kadar işte. Dövizin her gün tırmanışı ile kaldırdığınız K.D.V'de yalan oldu gitti.

Üç kuruş kazanan bu halkın emeğini, alın terini döviz ile söke söke çalmak ve hala gerim gerim memleket yönetiyoruz edaları bitmek bilmeyen, siz sayın devlet erkanı mensupların, onca insanı sürüklediğiniz buhranın ve çıkmazın zerre farkında değilsiniz. Hatta üstüne üstlük, her gün için denetimsiz bıraktığınız bu ülkede insanlar aç, eğitimsiz ve sağlıksız yaşamaya sayenizde başlamış oldu.

Ne su faturalarına , ne elektirk faturalarına, ne akaryakıta ne de elzem olan hiç bir şeye zam yapmadığınız gün yok. Asgari ücreti yorgan altında saklayıp ne kadar sessiz kalırsak o kadar iyi rolleriniz ile bu ülkeyi içinden çıkılmaz ve yaşayamaz hale getirdiniz. Sizin için ülke siyahiler' den ibaret. Sizi için bu ülke güney Kıbrıs turistin'den ibaret. Sizin için bu ülke, yabancı ve paralı insanların ülkesi. Yerli halkını, emekcisini eze eze , yok etmeye yok saymaya hazır hale getirdiğiniz bir ülke.

*Ey devlet erkanı mensupları, bu ülkenin idaresini ellerinize veren halkın hakkını, bin bir haksızlık ile yok etmek hangi makam ve sıfatlarınıza uygun?

*İlacını eksik bıraktığınız bu insanların sizleri oraya taşıdığını ne çabuk unuttunuz ey devlet büyükleri?

*Eğtimin içler acısı hale geldiği ve tamamen ticaret haneye döndüğünü göremeyecek gözünüz, duyamayacak kulağınız ne zaman yok oldu?

*Trafik kazalarında sizlerin yaratığı denetimsiz ve ilğisiz ve de alabildiğine umursuzluğunuz yüzünden ölenlere sadece ALLAH RAHMET EYLESİN diyorsunuz.

*Ceza yoksa , denetim yoksa suç ve suçlu da yok.



*YOL yok, ışık yok, sistem yok ama ülkede baydırlık ve Ulaştırma bakanlığı var. Ülkede elektirk kurumu var. Ülkede devlet var.

*İlaç yok ama koskoca onca hektar üzerinde yıkılmaya yüz tutmuş sözün ona DEVLET HASTANESİ var.



Bu ülkede en çok koltuk var. Bu ülkede en çok yüksek maaş alan ensesi kalınlar var. Bu ülkede çok kravatlı var. Bu ülkede satış planları ve icraatları var. Bu ülkede çöpler yanıyor ama umursayan yok. Bu ülkede siyah Mercedes çok ama akaryakıt vatandaşa zor. Bu ülkede havalimanı var ama kullanacak , gelecek insan yok. Bu ülkede girne kordon boyu var ama ne yazık ki hala açılmayan ve onca insan mağdur durumda.



KISACASI BU ÜLKEDE TANTANA ÇOK

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