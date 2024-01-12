Geçen aylarda dar gelirli evi olmayan vatandaşın ağzına bir parmak bal çaldılar ama sonu gelmedi...

Oysa devlet erkanı köy köy gezerek sosyal konut projeleri hakkında türlü müjdeler verdiler!

Haliyle ev sahibi olmak isteyenler de umutlandı...

Sonra gecikince hayal kırıklığı yaşamaya başladılar!

Millet bu ay içinde ilk kazmanın vurulacağı tarihi bekliyordu...

Sonra baktık gördük ki hükümet yine ilk evim projelerini gündeme getirip kredi verileceğini açıkladı!

İlk evim projesinin ilkinde çok sayıda kişi bu kredilerden yararlanamadı...

Hatta bazı bankalar daha ziyade kendi müşterileri ya da yakınlarına kontenjan ayırmaya başladılar!

Olan yine garibana, gerçekten ev sahibi olmak isteyenlere oldu...

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Bu ülkede ev sahibi olmak asgari ücretli ya da dar gelirli için artık hayalden öteye bir şey değildir...

Onun için sosyal konut projelerinin bir kez daha gündeme gelmesi ve tabi ki bu konuda çok iddialı sözler verilmesiyle yeni bir umut kapısı olmuştu!

Zira bir dairenin maliyetinin 35 bin sterlin olacağı yönünde yorumlar yapıldı, vatandaş da buna inandı ve beklemeye başladı...

Çünkü rakam çok iyi bir rakamdı!

Biraz tasarrufla dar gelirli bu dairelere sahip olabilirdi...

İlk evim projesinin ikinci etabı açıklanınca umutlar suya düştü!

Bu kafayla gidersek dar gelirli kesinlikle ev sahibi olamaz...

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Sosyal konut projeleri ne oldu vaz mı geçildi bunun bir açıklaması olmalıdır...

Bildiğimiz kadarıyla sosyal konut projeleri için hükümet ve Müteahhitler Birliği anlaşmış hatta birlik bu konuda çok ciddi projeler üretmişti!

Hatta başkan Gürcafer daire başına maliyetin 35 bin sterlin olacağı müjdesini vermişti...

Sonra duyduk ki sosyal konut projeleri için TOKİ’nin adı anılmaya başladı!

Doğrudur TOKİ, bu projelerde hayli başarılıdır ve bir yıl içinde dairelerin anahtarlarını teslim eder...

Ama bir de bunun yerli müteahhit ve işçi meselesi var tabi ki!

Müteahhitler Birliği’nin sosyal konut projesinin TOKİ’ye verileceğini kabul etmesini kesinlikle beklemeyiz...

Bu konuda büyük bir direnç göstereceklerinden kuşkumuz yoktur!

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Hükümet ve tabi ki Başbakan bu konuda kamuoyunu aydınlatmakla sorumludur...

Ortada verilen sözler vardır!

Hatta ilk sosyal konutların nereye yapılacağı konusundaki konuşmalar da arşivlerdedir...

Ama daha önce bizim yerli müteahhitlerle bir anlaşma yapılmış ve çalışma başlatılmıştır!

Belli ki bir yerlerden telkin gelmiş ve ibre TOKİ’den yana dönmüştür...

Bu arada inanın ki derdi sadece başını sokacak bir ev olan vatandaş projenin kimin tarafından yapılacağının umurunda bile değildir!

İstenen iki göz de olsa bir evdir...

Kirada değil kendi evinde oturmak!

Bundan daha doğal da bir istek olamaz...

Bunu da Anayasa’da bile olan barınma hakkından almaktadır!

...

Ha keşke okullar konusunda da başarılı olabilseydik...

Camilere karşı mıyız kesinlikle değiliz...

Hatta konuk Cumhurbaşkanı yardımcısı dedi ki, bu cami Kıbrıs Türkünün başarısının göstergesidir!

Öncelikle bu başarı sadece Suat Günsel’e aittir...

Hoş caminin davalık olacağı iddia edilmektedir ama her halde bu iddia caminin yıkılmasını filan gerektirmeyecek bir şekilde çözülecektir!

Bu arada biz Suat Günsel’i sadece cami yaptığı için değil ülkeye kazandırdığı okullar için de tebrik ederiz...

Ama işte iş dönüm dolaşıp okullar konusuna geliyor!

Deprem riski olan okullar...

Maraş depreminin üzerinden neredeyse bir yıl geçiyor bizim riskli okullar için daha yeni ihaleye çıkıldı ya da çıkılacak!

Ölme eşeğim ölme...

Eğer cami yapmak büyük bir başarı kabul ediliyorsa okulların şu anki durumu da başarısızlığın en güzel göstergesidir!

MESAJ KUTUSU

Sayın Fikri ATAOĞLU, kamuoyunda bir bakanın mal varlığının fazlasıyla yüksek olduğu söylentileri yayılırken bu konuda sizin adınız zikredilmeye başladı. Siz en iyisi gelin bir an önce açıklayın ki siyasette yanlış yorumlara neden olmasın. Haberiniz olsun istedik!

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Sayın Ahmet SANVER, Suat Günsel Cami’sinin açılışından bir gün önce arazi konusunda mahkemeye gideceğinizi açıklayınca kafalarda meraklı sorular oluşmaya başladı. Niye bu konuda daha önce mahkemeye gitmediğiniz yönünde yoğun mesajlarınız gelmeye başladı!

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Sayın Hasan Ulaş ALTIOK, DAÜ’de yaşanan sıkıntılarda yetkili sendikalar gereği kadar mücadele etmeyip sessiz kalmayı tercih edince bazı arkadaşlarınızla birlikte sendika yönetimine talip olmanız camiada memnuniyetle karşılandı. Acaba dersiniz perde gerisinde kimsenin bilmediği bir takım pazarlıklar mı yapılıyor?

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Sayın Serhat AKPINAR, Başbakanın tam aksine ülke nüfusunun bir milyon olduğu yönündeki açıklamanız UBP’de büyük huzursuzluk yarattı. Sanırız el birliği ile hükümetin sallanması için büyük bir uğraş içindesiniz. Bundan da en büyük zararı siz görebilirsiniz aman dikkat!

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Sayın Süleyman GÜRCAFER, gönderinizi aldık aynı zamanda bundan mesaj da çıkardık. Ama yine de devlet hastanelerinde bir hastanın günlük yemek bedelinin bin 500 TL’ye çıkacak olması bize çok da mantıklı gelmiyor. İşletmeler sadece kendi cebini değil devletin kesesini de düşünmek zorundadır...

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Sayın Kudret ÖZERSAY, bir bakan arkadaşın mal varlığı ile ilgili iddiayı ortaya atınca sadece biri değil hepsi de zan altında kaldı. Elinizde belge ve bilgi varsı isimi ile açıklayın ki akla karayı ayıralım. Yok cesaret edemezseniz belgeleri bize gönderin bu görevi seve seve yaparız...

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Sayın Ünal ÜSTEL, ilk evim projenin ikinci ayağı için müjde verdiniz ama dar gelirli vatandaş kesinlikle sosyal konut projelerine destek veriyor. TOKİ konusunda bir kez daha düşünmek gerek zira yerli müteahhitler şimdiden eylem hazırlığı yapmaya başladılar!

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Sayın Ali KARAVEZİRLER, bölge okullarına önem verip destekleyen neredeyse ilk ve tek belediye unvanını taşıdığınızı biliyor muydunuz? Siz isteğiniz kadar yerel seçimlerde bir kez daha aday olmama kararı alsanız da bu konuda büyük lokma yiyip büyük konuşmamak gerek.

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Sayın Hasan TAÇOY, kurultayda aday olduğunuz için tehdit edilme meselesini biraz daha açmak gerek. Zira yaptığınız açıklamalar kamuoyunda yanlış algılanmaya başladı, bu konuda daha açık ve şeffaf olmak yarınıza olacaktır...

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Sayın Mehmet EZİÇ, siz de artık modaya uyup işletmelerinizin yönetimini kızlarınıza devrederek erken emeklilik konusunda ilk adımı atmışsınız. Bu arada Cimbom dün puan kaybedince sinir krizi geçirdiğiniz söyleniyor, iki günlük dünyada değer mi buna Allah aşkına?

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